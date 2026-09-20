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गाजीपुर में निशा विश्वकर्मा की मौत का मामला फिर गरमाया; सपा नेता ने ओम प्रकाश राजभर पर की आपत्तिजनक टिप्पणी

गाजीपुर में निशा विश्वकर्मा की मौत का मामला फिर गरमाया. ( Photo Credit: ETV Bharat )

गाजीपुर: जिले में कटरिया निवासी निशा विश्वकर्मा की मौत का मामला फिर से सियासी बयानबाजी के केंद्र में आ गया है. गाजीपुर जिला पंचायत सभागार में आयोजित विश्वकर्मा पूजनोत्सव कार्यक्रम में सपा पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के प्रदेश सचिव और अखिल भारतीय विश्वकर्मा शिल्पकार महासभा के प्रदेश अध्यक्ष अच्छेलाल विश्वकर्मा ने कैबिनेट मंत्री ओमप्रकाश राजभर को लेकर अमर्यादित टिप्पणी की है. उन्होंने मंत्री के लिए आपत्तिजनक शब्द का इस्तेमाल किया और कहा कि प्रदेश सरकार ने घबराकर डैमेज कंट्रोल करने के लिए ओम प्रकाश राजभर और हंसराज विश्वकर्मा को वहां भेजा. अच्छेलाल विश्वकर्मा का बयान. (Video Credit: ETV Bharat) उन्होंने निशा विश्वकर्मा की संदिग्ध मौत का जिक्र करते हुए आरोप लगाया कि मामले को लेकर उत्तर प्रदेश के कई जनपदों में विरोध और ज्ञापन देना शुरू हुआ तो सरकार दबाव में आई. तब मंत्री ओमप्रकाश राजभर और हंसराज विश्वकर्मा को कटरिया भेजकर डैमेज कंट्रोल कराया गया. अच्छेलाल विश्वकर्मा ने कार्यक्रम में कहा कि प्रदेश में कई हत्याएं हुई हैं. कई जिलों से ऐसी खबरें आई हैं. निशा विश्वकर्मा के मामले में परिवार को पैसा तो मिला है, लेकिन उन्हें पैसा नहीं न्याय चाहिए.