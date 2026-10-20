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यूपी में गरम हो रही सियासत, पोस्टरों से जानें कैसे हो रही अभिव्यक्ति की आज़ादी

यूपी में पोस्टर वार से हो रही राजनीति. ( ईटीवी भारत )

लखनऊ: उत्तर प्रदेश में वर्ष 2027 में होने वाला विधानसभा चुनाव राजनीति के क्षेत्र में नई परिभाषा गढ़ने जा रहा है. इस बार चुनाव से पहले पोस्टर वार के ज़रिए आवाज़ दी जा रही है. सियासी पोस्टर के ज़रिये निकले संदेश जहां सम्बंधित दलों के समर्थकों का जोश बढ़ाने के साथ ही एक दूसरे पर सियासी तीर भी साध रहे हैं.

सोमवार को लखनऊ में दो पोस्टर लगाए गए. नवरात्रि के नवें दिन इन पोस्टरों का सामने आना चर्चा का विषय रहा. विजय दशमी के एक दिन पूर्व सोमवार को योगी सेना (भारत) के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मोहित मिश्रा की तरफ से शहर के 1090 चौराहे पर सीजेपी सहित कई ऑल इंडिया सिंडिकेट एसोसिएशन से जुड़े नेताओं के पोस्टर लगाए गए.

यूपी में पोस्टर वार से हो रही राजनीति. (ईटीवी भारत) पोस्टर में अभिजीत दीपके, नेहा बोरा, सौरव दास, उमर खालिद, इमरान खान, प्रशांत भूषण, आशुतोष रांका और अंजिक्य शिंदे सहित कई लोगों के नाम चित्र सहित लगाए गए हैं. पोस्टर में सभी को भारत विरोधी रावण करार दिया गया है. यूपी में पोस्टर वार से हो रही राजनीति. (ईटीवी भारत) 2027 में कुर्मी मुख्यमंत्री की मांग दूसरा पोस्टर कुर्मी मुख्यमंत्री अभियान समिति की तरफ से अपना दल एस कार्यालय से थोड़ी दूर लगाया गया है. पोस्टर में कुर्मी समाज से यूपी का मुख्यमंत्री बनाने की मांग की गई है. इसके साथ ही पोस्टर में अनुप्रिया पटेल, पल्लवी पटेल समेत तमाम कुर्मी नेताओं को साथ आने की मांग की गई है.