यूपी में गरम हो रही सियासत, पोस्टरों से जानें कैसे हो रही अभिव्यक्ति की आज़ादी
योगी सेना (भारत) की तरफ से शहर के 1090 चौराहे पर सीजेपी सहित कई ऑल इंडिया सिंडिकेट एसोसिएशन से जुड़े नेताओं के पोस्टर लगाए गए.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 20, 2026 at 11:42 AM IST
लखनऊ: उत्तर प्रदेश में वर्ष 2027 में होने वाला विधानसभा चुनाव राजनीति के क्षेत्र में नई परिभाषा गढ़ने जा रहा है. इस बार चुनाव से पहले पोस्टर वार के ज़रिए आवाज़ दी जा रही है. सियासी पोस्टर के ज़रिये निकले संदेश जहां सम्बंधित दलों के समर्थकों का जोश बढ़ाने के साथ ही एक दूसरे पर सियासी तीर भी साध रहे हैं.
सोमवार को लखनऊ में दो पोस्टर लगाए गए. नवरात्रि के नवें दिन इन पोस्टरों का सामने आना चर्चा का विषय रहा. विजय दशमी के एक दिन पूर्व सोमवार को योगी सेना (भारत) के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मोहित मिश्रा की तरफ से शहर के 1090 चौराहे पर सीजेपी सहित कई ऑल इंडिया सिंडिकेट एसोसिएशन से जुड़े नेताओं के पोस्टर लगाए गए.
पोस्टर में अभिजीत दीपके, नेहा बोरा, सौरव दास, उमर खालिद, इमरान खान, प्रशांत भूषण, आशुतोष रांका और अंजिक्य शिंदे सहित कई लोगों के नाम चित्र सहित लगाए गए हैं. पोस्टर में सभी को भारत विरोधी रावण करार दिया गया है.
2027 में कुर्मी मुख्यमंत्री की मांग
दूसरा पोस्टर कुर्मी मुख्यमंत्री अभियान समिति की तरफ से अपना दल एस कार्यालय से थोड़ी दूर लगाया गया है. पोस्टर में कुर्मी समाज से यूपी का मुख्यमंत्री बनाने की मांग की गई है. इसके साथ ही पोस्टर में अनुप्रिया पटेल, पल्लवी पटेल समेत तमाम कुर्मी नेताओं को साथ आने की मांग की गई है.
इसके पहले भी पोस्टर से हो चुके हैं सियासी वार
लखनऊ में सियासी पोस्टर वॉर के ज़रिये सियासी तीर साधना कोई नई बात नहीं पर, मतदाताओं के बीच संदेश पहुचने के लिए राजनीतिक अभिव्यक्ति का माध्यम जरूर बन रहे हैं. भाजपा, समाजवादी पार्टी और दूसरे राजनीतिक संगठनों के समर्थकों के बीच अलग-अलग मुद्दों पर पोस्टर के जरिए आरोप-प्रत्यारोप होते रहे हैं.
वर्ष 2025 में सामने आ चुके उन पोस्टरों में डीएनए को लेकर, लव योगी, लव बुलडोजर' वाले पोस्टर के जवाब में आई लव अखिलेश वाले, कटियाबाज़, चंदा चोरी और आरक्षण, SP का ल्यारी राज, मुजफ्फरनगर दंगों की बरसी पर, भारत विरोधी दशानन रावण जैसे पोस्टर शामिल हैं.
संदेश पहुंचाने के प्रभावी माध्यम बन रहे पोस्टर
इस बावत लखनऊ विश्वविद्यालय के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉ. अनुज के. शुक्ल का कहना है कि ऐसा नही है, पहले भी संदेश देने के लिए पोस्टर लगाए जाते रहे हैं. पर इस बार धार्मिक प्रतीकों, कानून-व्यवस्था, जातीय समीकरणों और नेताओं पर व्यक्तिगत हमलों के इर्द-गिर्द पोस्टर देखने को मिल रहे हैं. जबकि यह पोस्टर समर्थकों की तरफ से लगाये जा रहे हैं. यह कदम समर्थकों के बीच मे संदेश पहुचाने का प्रभावी माध्यम बन रहा है.