सरदार वल्लभभाई पटेल की जयंती पर राजनीति गरमाई, एकता मार्च कार्यक्रम को लेकर बीजेपी कांग्रेस आमने सामने

जांजगीर चांपा : सरदार वल्लभभाई पटेल की 150वीं जयंती के अवसर पर केंद्र सरकार ने जिला प्रशासन को खास निर्देश दिए हैं.जिसमें किसी पार्टीगत कार्यक्रम के बजाए एक जन आंदोलन के रूप जन-जन को जोड़ने के निर्देश दिए हैं. लेकिन इस कार्यक्रम को लेकर बीजेपी और कांग्रेस के बीच राजनीति गरमाने लगी है. जांजगीर चांपा लोकसभा के 8 विधानसभा सीटों में कांग्रेस के विधायक हैं.बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष जगन्नाथ पाणीग्रही ने कांग्रेस को सरदार पटेल कर विरोधी बताते हुए परिवारवाद का समर्थक बताया. वही कांग्रेस के जांजगीर चांपा विधायक ब्यास कश्यप ने सरदार वल्लभभाई पटेल को किसी एक पार्टी का नहीं होने का दावा करते हुए जननायक को बीजेपी द्वारा हाइजेक करने का आरोप लगाया है.





वल्लभ भाई पटेल के बारे में दी जाएगी जानकारी : एकता मार्च की तैयारियों को लेकर सांसद कमलेश जांगड़े ने जिला प्रशासन के साथ बैठक की. 31 अक्टूबर से 25 नवम्बर तक लोकसभा स्तर पर 10 किलोमीटर की पद यात्रा कर लोगों को सरदार वल्लभभाई पटेल की जीवन की जानकारी देने की बात कही. कमलेश जांगड़े ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री के मंशा अनुरूप जांजगीर चांपा लोकसभा में भी सबको लेकर गांव-गांव में सरदार वल्लभभाई पटेल के बारे में नुक्कड़ नाटक और गीत संगीत के माध्यम से लोगों को जोड़ा जाएगा.

कांग्रेस ने पटेल की उपेक्षा की : बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष जगन्नाथ पाणीग्रही ने केंद्र सरकार द्वारा सरदार वल्लभभाई पटेल के नाम को हर घर, हर लोगों को समझाने का दावा किया. उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस ने कभी भी सरदार वल्लभ भाई पटेल को आगे बढ़ने नहीं दिया.

सरदार वल्लभभाई पटेल की जयंती पर राजनीति गरमाई (Etv Bharat)