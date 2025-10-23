सरदार वल्लभभाई पटेल की जयंती पर राजनीति गरमाई, एकता मार्च कार्यक्रम को लेकर बीजेपी कांग्रेस आमने सामने
सरदार वल्लभभाई पटेल की जयंती के अवसर पर एकता मार्च निकाला जाएगा.जिसे लेकर कांग्रेस बीजेपी में जुबानी जंग तेज हो गई है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : October 23, 2025 at 7:18 PM IST
जांजगीर चांपा : सरदार वल्लभभाई पटेल की 150वीं जयंती के अवसर पर केंद्र सरकार ने जिला प्रशासन को खास निर्देश दिए हैं.जिसमें किसी पार्टीगत कार्यक्रम के बजाए एक जन आंदोलन के रूप जन-जन को जोड़ने के निर्देश दिए हैं. लेकिन इस कार्यक्रम को लेकर बीजेपी और कांग्रेस के बीच राजनीति गरमाने लगी है. जांजगीर चांपा लोकसभा के 8 विधानसभा सीटों में कांग्रेस के विधायक हैं.बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष जगन्नाथ पाणीग्रही ने कांग्रेस को सरदार पटेल कर विरोधी बताते हुए परिवारवाद का समर्थक बताया. वही कांग्रेस के जांजगीर चांपा विधायक ब्यास कश्यप ने सरदार वल्लभभाई पटेल को किसी एक पार्टी का नहीं होने का दावा करते हुए जननायक को बीजेपी द्वारा हाइजेक करने का आरोप लगाया है.
वल्लभ भाई पटेल के बारे में दी जाएगी जानकारी : एकता मार्च की तैयारियों को लेकर सांसद कमलेश जांगड़े ने जिला प्रशासन के साथ बैठक की. 31 अक्टूबर से 25 नवम्बर तक लोकसभा स्तर पर 10 किलोमीटर की पद यात्रा कर लोगों को सरदार वल्लभभाई पटेल की जीवन की जानकारी देने की बात कही. कमलेश जांगड़े ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री के मंशा अनुरूप जांजगीर चांपा लोकसभा में भी सबको लेकर गांव-गांव में सरदार वल्लभभाई पटेल के बारे में नुक्कड़ नाटक और गीत संगीत के माध्यम से लोगों को जोड़ा जाएगा.
कांग्रेस ने पटेल की उपेक्षा की : बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष जगन्नाथ पाणीग्रही ने केंद्र सरकार द्वारा सरदार वल्लभभाई पटेल के नाम को हर घर, हर लोगों को समझाने का दावा किया. उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस ने कभी भी सरदार वल्लभ भाई पटेल को आगे बढ़ने नहीं दिया.
सरदार पटेल को कांग्रेस ने 75 साल से इग्नोर किया और परिवार वाद को बढ़ावा दिया,, उन्होंने कहा जिसकी श्रद्धा होंगी वो कार्यक्रम मे शामिल होंगे,उन्होंने कहा नरेन्द्र मोदी ने सरदार वल्लभभाई पटेल के सम्मान मे सबसे बड़ी प्रतिमा स्थापित कर मान बढ़ाया- जगन्नाथ पाणिग्रही, प्रदेश उपाध्यक्ष बीजेपी
सरदार वल्लभभाई पटेल को लेकर कांग्रेस पर लगे उपेक्षा के आरोपों पर कांग्रेस विधायक ब्यास कश्यप ने कहा कि अगर जिला प्रशासन हमें आमंत्रित करेगा तो हम उसमें जरुर शामिल होंगे. देश के प्रथम गृहमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल को हमेशा कांग्रेस याद करती रही है.
बीजेपी कांग्रेस को बदनाम करते हुए सरदार वल्लभ भाई पटेल का विरोधी बताते है.अहमदाबाद में स्थित विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम जो सरदार वल्लभभाई पटेल स्टेडियम के नाम पर था उसे जीवित नरेंद्र मोदी के नाम से करना किसका अपमान है. संघ पर प्रतिबंध सरदार वल्लभभाई पटेल ने लगाया था- ब्यास कश्यप, कांग्रेस विधायक
आपको बता दें कि सरदार वल्लभभाई पटेल की 150वीं जयंती को एकता मार्च के तौर मनाने के लिए भले ही जिला प्रशासन ने तैयारी की हो. लेकिन कहीं ना कहीं इस आयोजन को लेकर बीजेपी और कांग्रेस में जुबानी जंग शुरु हो चुकी है.
स्टेच्यू ऑफ यूनिटी समारोह में दिखेगी छत्तीसगढ़ की झांकी, बस्तर की कला और लोकरंग का होगा प्रदर्शन
छठ महापर्व की तैयारी शुरु, तालाब और नदी के घाटों की हो रही सफाई
भिलाई में छठ महापर्व की तैयारियां जोरों पर, सेक्टर 2 तालाब बनेगा मुख्य पूजा स्थल