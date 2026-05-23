बिहार के युवक की हत्या पर गरमाई राजनीति: AAP ने दिल्ली पुलिस पर लगाए लीपापोती के आरोप
संजीव झा ने घोषणा की कि जब तक परिवार को न्याय नहीं मिलेगा, अनशन जारी रहेगा.
Published : May 23, 2026 at 6:38 PM IST
नई दिल्ली: आम आदमी पार्टी कार्यालय में शनिवार को हुई प्रेस वार्ता में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज और विधायक संजीव झा ने उत्तम नगर में बिहार के एक युवक की हत्या मामले को लेकर दिल्ली पुलिस और सरकार पर गंभीर आरोप लगाए. प्रेस वार्ता के दौरान मृतक युवक की मां भी मौजूद रहीं. उन्होंने रोते हुए अपने बेटे के लिए न्याय की मांग की. वहीं, संजीव झा ने घोषणा की कि जब तक परिवार को न्याय नहीं मिलेगा, अनशन जारी रहेगा.
सौरभ भारद्वाज ने कहा कि युवक से पूछा गया था कि वह कहां का रहने वाला है. जब उसने खुद को बिहार का बताया तो उसे गाली दी गई. इस घटना में एक अन्य युवक भी घायल हुआ था. उन्होंने आरोप लगाया कि दिल्ली पुलिस मामले में निष्पक्ष जांच करने के बजाय लीपापोती करने में लगी हुई है. उन्होंने कहा कि जांच एजेंसियां इस तरह से काम कर रही हैं जिससे आरोपी को सजा न मिले.
सौरभ भारद्वाज ने टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड का जिक्र करते हुए कहा कि चश्मदीदों को आरोपी पहचानने के लिए बुलाया गया, लेकिन वहां आरोपी पुलिसकर्मी के साथ कई समान दिखने वाले लोगों को खड़ा कर दिया गया. उन्होंने आरोप लगाया कि सभी लोगों को एक जैसे कपड़े पहनाए गए थे, जिससे पहचान होना मुश्किल हो जाए. उन्होंने कहा कि यह साफ तौर पर आरोपी पुलिसकर्मी को बचाने की कोशिश है. भारद्वाज ने आरोप लगाया कि पीड़ित परिवार को भी पुलिस थाने में घंटों बैठाकर रखा, जिससे वह नेताओं से न मिल सकें और जांच प्रक्रिया की खामियों के बारे में खुलकर बात न कर पाएं.
जिस पांडव (मृतक) की हत्या पुलिसकर्मी ने की , कल रात उनकी माँ न्याय माँगते माँगते रोने लगी।— Saurabh Bharadwaj (@Saurabh_MLAgk) May 23, 2026
सिर्फ़ बिहारी होने के कारण उसकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। pic.twitter.com/auKhdVSEbL
परिवार को न्याय चाहिए, मुआवजा नहीं
प्रेस वार्ता में मृतक युवक की मां भावुक हो गईं. उन्होंने कहा कि उन्हें किसी चीज की जरूरत नहीं है, केवल अपने बेटे के लिए न्याय चाहिए. रोते हुए उन्होंने कहा कि बेटा “मम्मी-मम्मी” कहते हुए घर आता था और अब घर सूना हो गया है. उन्होंने कहा कि बेटे को खोने का दर्द शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता है.
युवक की गलती सिर्फ इतनी थी कि वह बिहारी था
संजीव झा ने कहा कि मृतक युवक घर का एकमात्र कमाने वाला सदस्य था. उसके ऊपर पूरे परिवार की जिम्मेदारी थी. परिवार में बीमार छोटा भाई और बुजुर्ग माता-पिता हैं. उन्होंने कहा कि घटना के बाद दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, उपराज्यपाल और अन्य नेताओं को पत्र लिखकर परिवार को न्याय दिलाने की मांग की थी. उन्होंने आरोप लगाया कि एक महीने बीत जाने के बावजूद किसी भी स्तर पर परिवार को राहत नहीं मिली.
संजीव झा ने कहा कि उनकी मांग है कि आरोपी को फास्ट ट्रैक कोर्ट में सख्त सजा दी जाए, परिवार को एक करोड़ रुपये का मुआवजा मिले और परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाए. उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि जब वह पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे तो परिवार को थाने में बैठा लिया गया. बाद में जब अनशन शुरू किया तो पुलिस ने मुझे और मेरे समर्थकों को देर रात तक हिरासत में रखा.
Justice for Bihar Youth: Parents Join AAP Leaders @Saurabh_MLAgk & @Sanjeev_aap in Important Press Conference | LIVE https://t.co/mCXp4REk7m— AAP (@AamAadmiParty) May 23, 2026
मुख्यमंत्री से मिलने जाएंगे संजीव झा
संजीव झा ने कहा कि वह मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से मिलने जाएंगे. उन्होंने कहा कि यदि मुख्यमंत्री उनसे नहीं मिलतीं तो सीएम आवास के बाहर ही धरने पर बैठेंगे. AAP नेताओं ने आरोप लगाया कि सरकार गरीब और पूर्वांचली समाज के लोगों के प्रति संवेदनशील नहीं है. पार्टी ने मामले की निष्पक्ष जांच और पीड़ित परिवार को तत्काल न्याय देने की मांग की है.
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