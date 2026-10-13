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SIR पर अनलिमिटेड सियासत, कांग्रेस के आंदोलन और मांग पर बीजेपी ने साधा निशाना

रांचीः मतदाताओं के विशेष गहन पुनरीक्षण और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर दिल्ली की सड़कों पर चल रहे आंदोलन के बीच झारखंड में इसको लेकर सियासत तेज हो गई है. झारखंड में एसआईआर की समयसीमा भले ही एक बार फिर बढ़ा दी गई है मगर इसकी प्रक्रिया पर लगातार सवाल खड़े कर रही कांग्रेस अब आक्रामक रुख अपनाने में लगी है.

कांग्रेस प्रदेश महासचिव शमशेर आलम ने एक तरफ एसआईआर की तारीख बढ़ाने के निर्णय का स्वागत किया है तो वहीं दूसरी ओर इसकी प्रक्रिया को जटिल बताते हुए इसे सरल बनाने की मांग की है. उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग के जरिए भोले-भाले वोटर का नाम काटने की साजिश भाजपा कर रही है.

बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता और कांग्रेस प्रदेश महासचिव के बयान (Etv Bharat)

समय रहते नाम दर्ज कराया जा सकता हैः भाजपा प्रदेश प्रवक्ता

इधर कांग्रेस के आंदोलन को अराजकता फैलाने वाला बताते हुए भारतीय जनता पार्टी ने जमकर पलटवार किया है. भाजपा प्रदेश प्रवक्ता दीनदयाल वर्णवाल कहते हैं कि कांग्रेस यह नहीं बता पा रही है कि किसका नाम काटा जा रहा है. अगर किसी का नाम कट रहा है तो समय रहते चुनाव आयोग में जाकर दर्ज कराया जा सकता है. उन्होंने कहा कि कांग्रेस को प्रक्रिया समझना चाहिए अब तो तारीख भी बढ़ा दी गई है लेकिन जब यह जारी रहता है तो वह सोई रहती है और जब समय बीत जाता है तो हल्ला मचाने का काम करती है.

उन्होंने कांग्रेस पर देश में अराजकता फैलाकर शासन करने की कोशिश किए जाने का आरोप लगाते हुए कहा कि ना तो उनके पास नीति है और ना ही नीयत सही है. ऐसे में उसका आंदोलन और मांग जनता समझ रही है जिसका कुछ भी फायदा उन्हें नहीं मिलेगा.

30 नवंबर को होगा फाइनल लिस्ट का प्रकाशन

झारखंड में चल रहे एसआईआर की समयसीमा बीते दिनों बढ़ाते हुए चुनाव आयोग ने अब दावा-आपत्ति पर सुनवाई 23 नवंबर तक और 30 नवंबर को मतदाता सूची का फायनल प्रकाशन करने का निर्णय लिया है. तारीख बढ़ाने के पीछे की वजह सुनवाई की प्रक्रिया चलने, कुछ विधानसभा क्षेत्र में मतदाताओं की संख्या अधिक होने और नोटिस की भी संख्या ज्यादा होने का कारण बताया गया है.