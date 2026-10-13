SIR पर अनलिमिटेड सियासत, कांग्रेस के आंदोलन और मांग पर बीजेपी ने साधा निशाना
मतदाताओं के विशेष गहन पुनरीक्षण और CEC ज्ञानेश कुमार के इस्तीफा की मांग को लेकर झारखंड में सियासत तेज. भुवन किशोर झा की रिपोर्ट.
Published : October 13, 2026 at 5:19 PM IST
रांचीः मतदाताओं के विशेष गहन पुनरीक्षण और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर दिल्ली की सड़कों पर चल रहे आंदोलन के बीच झारखंड में इसको लेकर सियासत तेज हो गई है. झारखंड में एसआईआर की समयसीमा भले ही एक बार फिर बढ़ा दी गई है मगर इसकी प्रक्रिया पर लगातार सवाल खड़े कर रही कांग्रेस अब आक्रामक रुख अपनाने में लगी है.
वोटर का नाम काटने की साजिश भाजपा कर रहीः कांग्रेस प्रदेश महासचिव
कांग्रेस प्रदेश महासचिव शमशेर आलम ने एक तरफ एसआईआर की तारीख बढ़ाने के निर्णय का स्वागत किया है तो वहीं दूसरी ओर इसकी प्रक्रिया को जटिल बताते हुए इसे सरल बनाने की मांग की है. उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग के जरिए भोले-भाले वोटर का नाम काटने की साजिश भाजपा कर रही है.
समय रहते नाम दर्ज कराया जा सकता हैः भाजपा प्रदेश प्रवक्ता
इधर कांग्रेस के आंदोलन को अराजकता फैलाने वाला बताते हुए भारतीय जनता पार्टी ने जमकर पलटवार किया है. भाजपा प्रदेश प्रवक्ता दीनदयाल वर्णवाल कहते हैं कि कांग्रेस यह नहीं बता पा रही है कि किसका नाम काटा जा रहा है. अगर किसी का नाम कट रहा है तो समय रहते चुनाव आयोग में जाकर दर्ज कराया जा सकता है. उन्होंने कहा कि कांग्रेस को प्रक्रिया समझना चाहिए अब तो तारीख भी बढ़ा दी गई है लेकिन जब यह जारी रहता है तो वह सोई रहती है और जब समय बीत जाता है तो हल्ला मचाने का काम करती है.
उन्होंने कांग्रेस पर देश में अराजकता फैलाकर शासन करने की कोशिश किए जाने का आरोप लगाते हुए कहा कि ना तो उनके पास नीति है और ना ही नीयत सही है. ऐसे में उसका आंदोलन और मांग जनता समझ रही है जिसका कुछ भी फायदा उन्हें नहीं मिलेगा.
30 नवंबर को होगा फाइनल लिस्ट का प्रकाशन
झारखंड में चल रहे एसआईआर की समयसीमा बीते दिनों बढ़ाते हुए चुनाव आयोग ने अब दावा-आपत्ति पर सुनवाई 23 नवंबर तक और 30 नवंबर को मतदाता सूची का फायनल प्रकाशन करने का निर्णय लिया है. तारीख बढ़ाने के पीछे की वजह सुनवाई की प्रक्रिया चलने, कुछ विधानसभा क्षेत्र में मतदाताओं की संख्या अधिक होने और नोटिस की भी संख्या ज्यादा होने का कारण बताया गया है.
31 अक्टूबर तक नॉन नोटिस केसों का भी निपटारा
नए निर्देश के अनुसार अब 22 अक्टूबर तक पहले और दूसरे नोटिस की प्रक्रिया जो हुई है उसकी सुनवाई पूरी कर ली जाएगी. वहीं 31 अक्टूबर तक जो डॉक्यूमेंट जमा नहीं कर पाए हैं या नोटिस के दौरान उपस्थित नहीं हुए, वैसे मतदाताओं के पास जाकर संपर्क किया जाएगा. इस तरह से 31 अक्टूबर तक नॉन नोटिस केसों का भी डिस्पोजल हो जाएगा.
1 नवंबर से 12 नवंबर तक होम टू रोल वेरिफिकेशन होगा, साथ ही जो वोटर कुछ कारणों से फार्म नहीं जमा कर पाए हैं वे फार्म 6 जमा कर सकेंगे. जिससे उन्हें फाइनल लिस्ट में शामिल किया जा सके.
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