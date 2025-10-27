ETV Bharat / state

भिवानी में सीबीएलयू के सामने जारी धरने पर सियासत शुरू, कांग्रेस नेताओं ने दिया समर्थन

भिवानी: चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी भिवानी में एमजेएमसी और बीएसडब्ल्यू की डिग्री कोर्स को डिप्लोमा में कन्वर्ट करने के विरोध में धरना-प्रदर्शन जारी है. यूनिवर्सिटी के बाहर छात्र 20 दिनों से धरने पर बैठे हैं. सोमवार को कांग्रेस ने भी छात्रों की मांगों पर जारी धरने को अपना समर्थन दे दिया. अब कांग्रेस पार्टी और छात्रों संगठनों ने मांगें पूरी न होने पर आंदोलन तेज और उग्र करने की चेतावनी दी है. इसी के साथ छात्रों का आंदोलन अब सियासी रूप ले रहा है.

10 साल से हो रही थी डिग्री की पढ़ाईः बता दें कि सीबीएलयू में करीब 10 साल से जर्नलिज्म और सोशल वर्क में डिग्री की पढ़ाई हो रही थी. इस साल अचानक से इन दोनों कोर्स में एडमिशन कम होने का हवाला देते हुए डिग्री कोर्स को डिप्लोमा कोर्स में समेटने का निर्णय ले लिया गया. इसके विरोध में यूनिवर्सिटी के बाहर छात्र 20 दिनों से धरने पर बैठे हैं. इस धरने को कांग्रेस ने भी समर्थन किया है. धरने के दौरान छात्र संगठनों के नेता सरकार और यूनिवर्सिटी प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर रहे हैं.