भिवानी में सीबीएलयू के सामने जारी धरने पर सियासत शुरू, कांग्रेस नेताओं ने दिया समर्थन
भिवानी में सीबीएलयू के समक्ष जारी धरने पर सियासत शुरू हो गई है. धरने को कांग्रेस नेताओं ने समर्थन दिया है.
Published : October 27, 2025 at 5:16 PM IST
भिवानी: चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी भिवानी में एमजेएमसी और बीएसडब्ल्यू की डिग्री कोर्स को डिप्लोमा में कन्वर्ट करने के विरोध में धरना-प्रदर्शन जारी है. यूनिवर्सिटी के बाहर छात्र 20 दिनों से धरने पर बैठे हैं. सोमवार को कांग्रेस ने भी छात्रों की मांगों पर जारी धरने को अपना समर्थन दे दिया. अब कांग्रेस पार्टी और छात्रों संगठनों ने मांगें पूरी न होने पर आंदोलन तेज और उग्र करने की चेतावनी दी है. इसी के साथ छात्रों का आंदोलन अब सियासी रूप ले रहा है.
10 साल से हो रही थी डिग्री की पढ़ाईः बता दें कि सीबीएलयू में करीब 10 साल से जर्नलिज्म और सोशल वर्क में डिग्री की पढ़ाई हो रही थी. इस साल अचानक से इन दोनों कोर्स में एडमिशन कम होने का हवाला देते हुए डिग्री कोर्स को डिप्लोमा कोर्स में समेटने का निर्णय ले लिया गया. इसके विरोध में यूनिवर्सिटी के बाहर छात्र 20 दिनों से धरने पर बैठे हैं. इस धरने को कांग्रेस ने भी समर्थन किया है. धरने के दौरान छात्र संगठनों के नेता सरकार और यूनिवर्सिटी प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर रहे हैं.
छात्र नेताओं ने दी चेतावनी: भिवानी शहर जिला कांग्रेस अध्यक्ष प्रदीप गुलिया ने कहा कि "जल्द धरना दे रहे छात्रों की मांग पूरी नहीं हुई तो बड़ा और उग्र आंदोलन होगा, जिसकी जिम्मेदारी यूनिवर्सिटी प्रशासन की होगी." छात्र नेता कमल प्रधान ने चेतावनी देते हुए कहा कि "मांग पूरी नहीं हुई तो वीसी का घेराव करेंगे. वीसी को संघ के इशारे पर काम नहीं करने देंगे."
मांग पूरी होने तक आंदोलन जारी रहेगाः धरने का नेतृत्व कर रहे छात्र नेता सुमित बराड़ ने कहा कि "देश में सीबीएलयू पहली यूनिवर्सिटी है, जहां डिग्री को डिप्लोमा बनाया गया है. यूनिवर्सिटी प्रशासन ने इसके पीछे कम एडमिशन का तर्क दिया था. अब तो एडमिशन पूरे होने पर भी यूनिवर्सिटी प्रशासन हमारी मांग पूरी नहीं कर रहा है. हम लोग मांग पूरी होने तक धरना और आंदोलन जारी रखेंगे."