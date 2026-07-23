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राजीव भवन घेराव पर सियासत जारी, PCC चीफ दीपक बैज थाने में डटे, भाजपा के बड़े नेताओं पर एफआईआर की मांग

खम्हारडीह थाना गुरुवार को राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र बन गया. कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज के नेतृत्व में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता थाने पहुंचे और जमकर नारेबाजी की. कांग्रेस का आरोप है कि राजीव भवन में हुई घटना के बाद पुलिस ने केवल कांग्रेस के 12 नेताओं पर कार्रवाई की, जबकि भाजपा नेताओं के खिलाफ कोई कदम नहीं उठाया गया.

रायपुर: कांग्रेस प्रदेश कार्यालय राजीव भवन के घेराव का मुद्दा अब सड़क से थाने तक पहुंच गया है. कांग्रेस ने पुलिस पर एकतरफा कार्रवाई का आरोप लगाते हुए खम्हारडीह थाने का घेराव कर दिया है. कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज खुद मोर्चा संभाले हुए हैं और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष, उपमुख्यमंत्री समेत कई बड़े नेताओं पर एफआईआर दर्ज करने की मांग कर रहे हैं.

राजीव भवन घेराव पर सियासत जारी (ETV Bharat)





भाजपा के बड़े नेताओं पर एफआईआर की मांग

कांग्रेस ने थाना प्रभारी को एक लिखित शिकायत सौंपते हुए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव, उपमुख्यमंत्री अरुण साव, पूर्व मंत्री राजेश मूणत, मंत्री ओ.पी. चौधरी, विधायक पुरन्दर मिश्रा और भाजयुमो अध्यक्ष राहुल टिकरिहा समेत अन्य भाजपा नेताओं पर एफआईआर दर्ज करने की मांग की. कांग्रेस का कहना है कि घटना में इन नेताओं की भूमिका की भी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए.

राजीव भवन घेराव पर सियासत जारी (ETV Bharat)





कांग्रेस का आरोप

कांग्रेस का आरोप है कि 22 जुलाई की दोपहर भाजपा और भाजयुमो कार्यकर्ताओं ने राजीव भवन के सामने अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया और इसके बाद पथराव किया. आरोप है कि पत्थर, पानी की बोतलें, पाउच, चप्पल और अन्य सामान फेंके गए, जिससे कई कार्यकर्ता घायल हुए। कांग्रेस का यह भी दावा है कि बैरिकेड तोड़कर पुलिस के साथ धक्का-मुक्की की गई और राजीव भवन की ओर बढ़ने की कोशिश की गई.





CCTV फुटेज का दावा, BNS की धाराओं में कार्रवाई की मांग

कांग्रेस ने अपने आवेदन में दावा किया है कि पूरी घटना शंकर नगर चौक के CCTV कैमरों और मीडिया के कैमरों में रिकॉर्ड हुई है. पार्टी ने भारतीय न्याय संहिता यानी BNS की विभिन्न धाराओं के तहत भाजपा नेताओं के खिलाफ काउंटर FIR दर्ज करने की मांग की है.





जब तक कार्रवाई नहीं, तब तक प्रदर्शन जारी

कांग्रेस का साफ कहना है कि यदि भाजपा नेताओं के खिलाफ भी समान कानूनी कार्रवाई नहीं होती, तो उनका विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। दूसरी ओर, पुलिस पूरे मामले की जांच की बात कह रही है. अब सभी की नजर इस बात पर है कि जांच के बाद कानून अपना अगला कदम किस दिशा में बढ़ाता है. एक ओर कांग्रेस निष्पक्ष कार्रवाई की मांग कर रही है, तो दूसरी ओर पुलिस जांच प्रक्रिया आगे बढ़ा रही है. अब देखना होगा कि सबूतों और जांच के आधार पर आगे क्या कार्रवाई होती है. फिलहाल रायपुर में इस मुद्दे को लेकर सियासी तापमान लगातार बढ़ा हुआ है.