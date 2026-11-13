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नाबालिग दुष्कर्म मामले में फंसे कांग्रेस नेता भूषण बाड़ा, बीजेपी ने घेरा, जानिए कांग्रेस नेता ने अपने बचाव में क्या कहा

रांचीः नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में कांग्रेस विधायक भूषण बाड़ा पर रांची के धुर्वा थाना में कांड दर्ज होने के बाद सियासत शुरू हो गई है. प्रदेश भाजपा ने कांग्रेस विधायक भूषण बाड़ा की सदस्यता समाप्त करने की मांग करते हुए जमकर निशाना साधा. बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता रमाकांत महतो ने इसे बेहद ही गंभीर बताते हुए कहा है कि सरकार को चाहिए कि विधायक भूषण बाड़ा का पिछला इतिहास देखते हुए कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो क्योंकि इस तरह की घटना उनके द्वारा पहले भी की जाती रही है.

रमाकांत महतो ने कहा कि एक बेटी के साथ इस तरह की हरकत निंदनीय है. इसलिए स्पीकर और मुख्यमंत्री को चाहिए की उन्हें कठोर से कठोर सजा देना चाहिए. रमाकांत महतो ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश से अपील करते हुए कहा कि उन्हें तत्काल पार्टी से निलंबित करें और कठोर कारवाई हो. उन्होंने आशंका जताते हुए कहा कि आरोपी विधायक पर सरकार कार्रवाई करने से परहेज करेगी क्योंकि इससे पहले जो घटना हुई उसमें सरकार ने लीपापोती कर दी. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की उदासीनता का आलम यह है कि ना तो अब तक महिला आयोग का गठन हुआ है और ना ही मानवाधिकार आयोग है.

ऐसे व्यक्ति को संवैधानिक पद पर रहने का अधिकार नहींः सीमा सिंह

प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहीं भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष सीमा सिंह ने कांग्रेस विधायक पर तीखा हमला बोला. उन्होंने कहा कि मामला महज आरोपों तक सीमित नहीं है, बल्कि पीड़िता ने अपना बयान दर्ज कराया है. उनके अनुसार, पीड़िता ने एक दिन की नहीं, बल्कि लगातार यौन शोषण की घटनाओं की बात कही है. उन्होंने दावा किया कि पीड़िता नाबालिग है और उसके साथ गर्भपात की घटनाएं भी हुई हैं. सीमा सिंह ने कहा कि जिस व्यक्ति पर इस तरह के गंभीर आरोप लगे हैं, उसे संवैधानिक पद पर बने रहने का अधिकार नहीं होना चाहिए. ऐसे मामलों में सरकार को सख्त कदम उठाना चाहिए. उन्होंने मांग की कि विधायक को तत्काल पद से हटाया जाए और मामले में कठोर कानूनी कार्रवाई की जाए. उन्होंने दुष्कर्म के मामलों में त्वरित सुनवाई और दोषियों को कड़ी सजा देने की भी मांग की.

सरकार पर भी साधा निशाना

सीमा सिंह ने राज्य की गठबंधन सरकार पर भी निशाना साधते हुए कहा कि महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सरकार की गंभीरता पर सवाल खड़े हो रहे हैं. उन्होंने कहा कि सरकार में शामिल महिला जनप्रतिनिधियों को भी इस मामले में खुलकर सामने आना चाहिए. दूसरे राज्यों और विदेशों की घटनाओं पर बयान देने वाले नेताओं को अपने राज्य की महिलाओं और बच्चियों के साथ होने वाली घटनाओं पर भी आवाज उठानी चाहिए. उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य के थानों में महिला पीड़िताओं की प्राथमिकी दर्ज कराने में भी परेशानी होती है. सरकार से महिला आयोग के रिक्त पदों को जल्द भरने की मांग करते हुए उन्होंने कहा कि आयोग के पद खाली रहने से पीड़ित महिलाओं को अपनी बात रखने और न्याय पाने में कठिनाई होती है.

गरीब बच्चों को पढ़ाना कुछ लोगों को रास नहीं आ रहाः विधायक भूषण बाड़ा

कांग्रेस विधायक भूषण बाड़ा ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए इसे उनकी छवि खराब करने की साजिश बताया है. उन्होंने कहा कि कुछ विरोधी और संगठन से निष्कासित लोग उनके सामाजिक कार्यों से परेशान हैं. इसी वजह से उन्हें बदनाम करने के लिए झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं. विधायक ने कहा कि वह सिमडेगा जैसे पिछड़े जिले के गरीब और जरूरतमंद बच्चों को शिक्षा से जोड़ने का काम कर रहे हैं. उनके यहां कई बच्चे मध्य विद्यालय, उच्च विद्यालय और कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं. कुछ बच्चियां प्रशिक्षण भी प्राप्त कर रही हैं, जिनका खर्च वह स्वयं उठा रहे हैं. उन्होंने कहा कि उनका उद्देश्य गरीब परिवारों के बच्चों को आगे बढ़ाना है. इसी काम से कुछ लोग परेशान हैं और उनकी छवि धूमिल करने का प्रयास कर रहे हैं.

निष्पक्ष जांच की मांग, मानहानि का मुकदमा करने की चेतावनी

भूषण बाड़ा ने कहा कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए. जांच में सच्चाई सामने आ जाएगी. विधायक ने कहा कि यदि उनके खिलाफ लगाए गए आरोप झूठे साबित होते हैं, तो वे सोशल मीडिया पर आरोप लगाने वालों के खिलाफ मानहानि का मुकदमा करेंगे.