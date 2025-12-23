ETV Bharat / state

भाजपा पार्षद की हिंदी सीखने की हिदायत के बाद नाईजीरियाई कोच ने पार्क में आना किया बंद

दिल्ली एमसीडी पार्क में फुटबॉल कोच दक्षिण अफ्रीकी मूल के एक विदेशी नागरिक को हिंदी सीखने की चेतावनी देने का मामला गरमा गया है.

विदेशी फुटबॉल कोच को हिंदी सीखने की चेतावनी
विदेशी फुटबॉल कोच को हिंदी सीखने की चेतावनी (ETV Bharat)
Published : December 23, 2025 at 4:26 PM IST

नई दिल्ली: दिल्ली के मयूर विहार फेस एक इलाके के एमसीडी पार्क में फुटबॉल कोचिंग देने वाले दक्षिण अफ्रीकी मूल के एक विदेशी नागरिक को हिंदी सीखने की चेतावनी देने का मामला गरमा गया है. पटपड़गंज से भाजपा पार्षद रेणु चौधरी ने इस घटना का वीडियो चार दिन पहले खुद अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर साझा किया, जिसके बाद उन पर नस्लीय भेदभाव और असहिष्णुता के आरोप लग रहे हैं.

वायरल वीडियो में रेणु चौधरी पार्क में मौजूद एक विदेशी फुटबॉल कोच से आक्रामक लहजे में सवाल करती दिख रही हैं कि वह इतने वर्षों से भारत में रहने के बावजूद हिंदी क्यों नहीं बोल पा रहे हैं. वीडियो में उन्हें यह कहते सुना जा सकता है. "हिंदी नहीं सीखी, क्यों नहीं सीखी? यहाँ का पैसा खा रहे हो तो यहाँ की भाषा भी बोलना सीखो. अगर एक महीने में हिंदी नहीं सीखी, तो इनसे पार्क छीन लो." यह घटना कथित तौर पर 13 दिसंबर की है, लेकिन वीडियो वायरल होने के बाद अब इस पर राजनीतिक और सामाजिक प्रतिक्रियाएं आ रही हैं. विदेशी नागरिक पिछले 14-15 वर्षों से दिल्ली में रह रहे हैं और स्थानीय बच्चों को फुटबॉल की ट्रेनिंग देते हैं.

विदेशी फुटबॉल कोच को हिंदी सीखने की चेतावनी पर प्रतिक्रिया (ETV Bharat)

पार्षद रेणु चौधरी का पक्ष: विवाद बढ़ने के बाद रेणु चौधरी ने अपने आचरण का बचाव किया है. उन्होंने सोशल मीडिया पर अपने बयान में पार्षद का कहना है कि पार्क की सफाई करने वाले कर्मचारियों और निगम के स्टाफ को विदेशी कोच से बात करने में कठिनाई होती है क्योंकि वे केवल हिंदी समझते हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि कोच एमसीडी के पार्क का उपयोग व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए कर रहे हैं और इसके लिए जरूरी अनुमति या शुल्क का भुगतान नहीं किया जा रहा है. पार्षद के अनुसार, पार्क में रात 8 बजे के बाद भी गतिविधियां जारी रहती हैं और सफाई को लेकर बार-बार दी गई चेतावनियों को कोच ने भाषा न समझने का बहाना बनाकर नजरअंदाज किया.

भाजपा पार्षद रेणु चौधरी
भाजपा पार्षद रेणु चौधरी (ETV Bharat)

अभी कोच ने आना बंद कर दिया है: भाजपा नेता रेनू चौधरी के इस वायरल वीडियो को लेकर के पार्क में मौजूद लोगों से ईटीवी भारत ने बातचीत की. यहां पर क्रिकेट खेल रहे बच्चों ने बताया कि जब से मामला हुआ है तब से कोच ने आना बंद कर दिया है अब सिर्फ बच्चे ही यहां पर प्रैक्टिस के लिए सुबह आते हैं. क्रिकेट खेल रहे अबू बकर ने बताया कि सुबह 7:00 से 7:30 बजे के टाइम पर डेली वह नाईजीरियन कोच बच्चों को फुटबॉल की प्रेक्टिस कराने आते थे, अभी उन्होंने आना बंद कर दिया है.

काफी सालों से बच्चों को फुटबॉल सिखा रहे थे: यहां पर क्रिकेट खेल रहे फैज ने बताया कि अब सात आठ बच्चे सुबह को अकेले ही आते हैं. वह अपना वार्म अप प्रेक्टिस करके चले जाते हैं. अब कई दिन से कोच यहां नहीं आ रहे हैं. वह यहां पर काफी सालों से बच्चों को फुटबॉल सिखा रहे थे. उनके साथ स्कूलों के बच्चे भी जुड़े हुए हैं. फैज ने बताया कि हम यहां पर सेकंड टाइम आए हैं. हमने सुना था कि सुबह-सुबह बच्चे यहां फुटबॉल की प्रैक्टिस करते हैं. करीब 2 घंटे तक उनकी प्रेक्टिस चलती थी, पर वह अब यहां नहीं दिख रहे हैं.

''हर आदमी हर किसी की भाषा नहीं बोल सकता'': क्रिकेट खेल रहे राशिद ने बताया कि काफी समय से यहां बच्चे फुटबॉल की प्रैक्टिस करते हैं. कोच ने आना बंद कर दिया है. अब बच्चे अकेले ही प्रेक्टिस करने आते हैं. एक-दो घंटे में अपना प्रेक्टिस करके चले जाते हैं. इसको फुटबॉल ग्राउंड के नाम से जाना जाता है. कुछ बच्चे सुबह और कुछ शाम को यहां फुटबॉल की प्रैक्टिस करते हैं. क्रिकेट खेलने वाले भी लोग यहां पर आते हैं. पार्क में टहलने आए सुभाष चंद्र शर्मा ने कहा कि जो वीडियो वायरल हो रहा है, उससे हम लोगों को कोई ले देना नहीं है. उन्होंने कहा कि वह अपनी भाषा में बोलते हैं. हर आदमी हर किसी की भाषा नहीं बोल सकता है. अब जैसे मुझे हिंदी आती है तो मैं इंग्लिश नहीं सीख सकता हूं, ना बोल सकता हूं. उनके साथ भी वैसा ही है.

बता दें कि एमसीडी के मयूर विहार फेस 1 लवली अपार्टमेंट के नजदीक स्थित पार्क में एक नाईजीरियन कोच द्वारा बच्चों को फुटबॉल की ट्रेनिंग दी जाती है. वह अपनी अफ्रीकन भाषा में ही बातचीत करते हैं. इसको लेकर 13 दिसंबर को भाजपा पार्षद रेनू चौधरी ने उनको हिंदी सीखने की चेतावनी देते हुए कहा था कि अगर हिंदी नहीं सीखी तो उनको उस पार्क में प्रैक्टिस नहीं करने दी जाएगी. उनसे पार्क छीन लिया जाएगा. इस मामले का वीडियो वायरल होने के बाद यह मामला चर्चा में आ गया है. बताया जा रहा है कि नाइजीरियन एंबेसी को भी इस मामले में कोच ने शिकायत दी है.

