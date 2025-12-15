ETV Bharat / state

मसूरी माल रोड पर 20 दिसंबर से नहीं लगेंगी पटरी दुकानें, चिह्नीकरण पर राजनीति शुरू

मसूरी में पटरी व्यापारियों का चिह्नीकरण हुआ, कुल 97 पटरी व्यापारियों को चिह्नीकृत किया गया है

Mussoorie Mall Road street vendors
Etv Bharat (Photo- ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : December 15, 2025 at 7:58 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

मसूरी: पर्यटन नगरी मसूरी की पहचान मानी जाने वाली माल रोड पर पटरी व्यापारियों को हटाकर अन्य स्थानों पर शिफ्ट किए जाने का मामला, अब लगातार तूल पकड़ता जा रहा है. प्रशासनिक कार्रवाई के साथ ही इस मुद्दे ने राजनीतिक रंग भी ले लिया है. इससे शहर का माहौल तनावपूर्ण होता जा रहा है. नगर पालिका प्रशासन ने 20 दिसंबर से मसूरी माल रोड में पटरी पर दुकानदारी पूर्णतः प्रतिबंधित कर दी है.

मसूरी में पटरी व्यापारियों का चिह्नीकरण हुआ: हाल ही में एसडीएम मसूरी राहुल आनंद द्वारा पटरी व्यापारियों का चिह्नीकरण (सर्वे) किया गया. इसमें कुल 97 पटरी व्यापारियों को चिह्नीकृत किया गया है. प्रशासन का कहना है कि इन व्यापारियों को माल रोड से हटाकर शहर के अन्य उपयुक्त स्थानों पर व्यवस्थित करने की प्रक्रिया पर काम किया जा रहा है. इधर सर्वे सूची से बाहर रह गए पटरी व्यापारियों में भारी रोष देखने को मिल रहा है. उनका आरोप है कि चिह्नीकरण की प्रक्रिया पारदर्शी और निष्पक्ष नहीं रही. आक्रोशित व्यापारियों का कहना है कि यदि उन्हें माल रोड पर पटरी लगाने से रोका गया, तो वे उग्र आंदोलन करने को मजबूर होंगे.

Mussoorie Mall Road street vendors
माल रोड पर 20 दिसंबर से नहीं लगेंगी पटरी दुकानें (Photo- ETV Bharat)

पटरी दुकानदारों पर राजनीति हुई तेज: इस पूरे मामले को लेकर राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई है. कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया आनंद रावत ने पटरी व्यापारियों का समर्थन करते हुए नगर पालिका अध्यक्ष मीरा सकलानी पर गंभीर आरोप लगाए हैं. उन्होंने कहा कि पालिका अध्यक्ष प्रशासन के साथ मिलकर पटरी व्यापारियों की रोजी-रोटी छीनने का काम कर रही हैं, जो सरासर गलत है.

Mussoorie Mall Road street vendors
पटरी दुकानदारों का चिह्नीकरण हो चुका है (Photo- ETV Bharat)

कांग्रेस ने चिह्नीकरण पर उठाए सवाल: सोनिया आनंद रावत ने कहा कि-

हर व्यक्ति को सम्मानपूर्वक रोजगार करने का अधिकार है. यदि पटरी व्यापारियों को माल रोड से हटाया जा रहा है, तो पहले उनकी ठोस और स्थायी वैकल्पिक व्यवस्था की जानी चाहिए. चिह्निकरण प्रक्रिया पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं. हम चेतावनी देते हैं कि इस फैसले का पुरजोर विरोध किया जाएगा.
-सोनिया आनंद रावत, नेता, कांग्रेस-

नगर पालिका अध्यक्ष ने कहा पात्र लोगों की व्यवस्था होगी: वहीं, इन आरोपों पर जवाब देते हुए नगर पालिका अध्यक्ष मीरा सकलानी ने स्पष्ट कहा कि-

हम माल रोड को किसी भी हालत में 'मच्छी बाजार' नहीं बनने देंगे. इस पूरे मामले में किसी भी तरह की राजनीति नहीं की जा रही है. जो लोग वास्तव में पटरी व्यापार पर निर्भर हैं, उनका चिह्निकरण एसडीएम मसूरी और टाउन वेंडिंग कमेटी द्वारा नियमों के तहत किया गया है. हम भरोसा दिलाते हैं कि जो व्यापारी पात्र होंगे, उनकी हर हाल में व्यवस्था की जाएगी.
-मीरा सकलानी, अध्यक्ष, नगर पालिका परिषद, मसूरी-

मीरा सकलानी ने कांग्रेस पर राजनीति करने का आरोप लगाया: नगर पालिका परिषद अध्यक्ष ने यह भी कहा कि जो लोग निजी स्वार्थ या राजनीति के चलते माल रोड की गरिमा को ठेस पहुंचाना चाहते हैं, उन्हें किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.

Mussoorie Mall Road street vendors
पटरी व्यापारी संघ ने आंदोलन की चेतावनी दी (Photo- ETV Bharat)

पटरी व्यापारी संघ ने आंदोलन की चेतावनी दी: पटरी व्यापारियों के महामंत्री संजय टम्टा ने कहा कि-

नगर पालिका और स्थानीय प्रशासन पर पटरी व्यापारियों की अनदेखी कर रहे हैं. प्रशासन की यह कार्यशैली किसी भी सूरत में स्वीकार्य नहीं है. सभी पटरी व्यापारियों की व्यवस्था करना नगर पालिका की जिम्मेदारी है. यदि उनकी मांगों को नजरअंदाज किया गया, तो पटरी व्यापारी आंदोलन के लिए बाध्य होंगे.
-संजय टम्टा, महामंत्री, पटरी व्यापारी संघ-

ये भी पढ़ें: फिर सुर्खियों में मसूरी मॉल रोड सौंदर्यीकरण कार्य, इंटरलॉकिंग टाइल्स ने बढ़ाई चिंताएं, करोड़ों की परियोजना पर उठे सवाल

TAGGED:

MUSSOORIE MALL ROAD
MUSSOORIE STREET VENDORS POLITICS
मसूरी माल रोड पटरी दुकानदार
पटरी व्यापारियों का चिह्नीकरण
MUSSOORIE MALL ROAD STREET VENDORS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.