ETV Bharat / state

मेयर और अध्यक्ष के लिए जारी आरक्षण सूची पर सियासत, भाजपा ने उठाए सवाल तो बचाव में उतरा जेएमएम

रांची: झारखंड में नगर निकाय चुनाव को लेकर जारी आरक्षण पर सियासत शुरू हो गई है. बीजेपी ने राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा नगर निगम के महापौर और नगर परिषद/नगर पंचायत के अध्यक्ष पद के लिए जारी की गई आरक्षण पर सवाल खड़ा किया है. बीजेपी ने राज्य सरकार पर मनमाना तरीके से चुनाव कराने का आरोप लगाया है.

बीजेपी प्रवक्ता अविनेश कुमार ने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि आरक्षण रोस्टर में जिस तरह से गड़बड़ी हुई है, उससे साफ है कि सरकार की मंशा क्या है. उन्होंने कहा कि सरकार जान बूझकर इसे उलझाना चाहती है, जिससे यह विवादों में आ जाए और टल जाए.

मीडिया से बीतचीत करते भाजपा और झामुमो प्रवक्ता (ETV BHARAT)

इधर, भाजपा के आरोप को खारिज करते हुए सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा ने कहा कि देर जरूर हुआ है लेकिन पूरी पारदर्शिता के साथ आरक्षण रोस्टर तय किया गया है. पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता मनोज पांडे ने कहा कि जारी लिस्ट में सभी वर्गों को स्थान दिया गया है जिसे हम संतुलित कह सकते हैं. उन्होंने कहा कि इस पर जो सवाल उठा रहे हैं वह बेबुनियाद है.

पहली बार चुनाव मानकर पदों का आरक्षण हुआ है तय

नगर विकास विभाग द्वारा जारी निर्देश पर राज्य निर्वाचन आयोग ने इस बार के चुनाव को पहला चुनाव मानते हुए आरक्षण का मापदंड तय किया है. इस वजह से चक्रीय आरक्षण इस बार नहीं हुआ है. गौरतलब है कि वर्तमान समय में राज्य में नगर निकायों की कुल संख्या 48 है. जहां आने वाले समय में चुनाव होने हैं.