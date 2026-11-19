SIR पर सियासी घमासान जारी, पीसीसी चीफ दीपक बैज ने दिया वोट बचाओ, देश बचाओ का नारा
बाइक रैली निकालकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने दीपक बैज का स्वागत किया. रजनीश श्रीवास्तव की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 19, 2026 at 8:46 PM IST
मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर: कांग्रेस के ‘वोट चोर, गद्दी छोड़’ और ‘वोट बचाओ, देश बचाओ’ अभियान को लेकर पीसीसी चीफ दीपक बैज ने प्रदर्शन किया. बैज गुरुवार को एमसीबी जिला मुख्यालय मनेंद्रगढ़ पहुंचे थे. उनके दौरे पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों में खासा उत्साह देखने को मिला. मनेंद्रगढ़ विधानसभा के पूर्व विधायक डॉ. विनय जायसवाल एवं भरतपुर-सोनहत विधानसभा के पूर्व विधायक गुलाब कमरों की अगुवाई में कांग्रेसियों ने बाइक रैली निकालकर प्रदेश अध्यक्ष का स्वागत किया गया.
वोट बचाओ, देश बचाओ का नारा दिया
प्रदेश अध्यक्ष का जोरदार स्वागत युवा कांग्रेस ने बाइक रैली के माध्यम से किया और अपनी ताकत और उत्साह का प्रदर्शन किया. बाइक रैली के साथ दीपक बैज खुली गाड़ी में शहर के सभी प्रमुख मार्गों से होकर गुजरे. जगह-जगह पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनका फूल मालाओं से स्वागत किया. प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज के स्वागत के लिए कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने व्यापक तैयारियां कर रखी थी. पूर्व विधायक डॉ. विनय जायसवाल और पूर्व विधायक गुलाब कमरों सहित पार्टी के स्थानीय नेताओं ने स्वागत कार्यक्रम में सक्रिय भूमिका निभाई.
गुटबाजी के सवाल पर दीपक बैज की दो टूक
दीपक बैज ने पार्टी में गुटबाजी के सवाल पर कहा, ''कांग्रेस पार्टी में किसी तरह की भी गुटबाजी नहीं है. अलग-अलग स्थानों पर स्वागत होना एक अलग बात है. कार्यकर्ता जब उत्साह में होते हैं तो अपने नेताओं का अपने स्तर से स्वागत करते ही हैं, ये एक सामान्य बात है. इस तरह के स्वागत से कार्यकर्ताओं का जोश भी दिखाई देता है और उनका उत्साह भी बढ़ता है. आंदोलन में हमारे सभी नेता, कार्यकर्ता और पदाधिकारी शामिल हैं.''
वोट बचाओ, देश बचाओ अभियान को लेकर कांग्रेस की सक्रियता
कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज का मनेंद्रगढ़ दौरा पार्टी के ‘वोट चोर, गद्दी छोड़’ और ‘वोट बचाओ, देश बचाओ’ अभियान के तहत हुआ. इस अभियान के माध्यम से कांग्रेस मतदाता सूची, लोकतांत्रिक अधिकारों और चुनावी प्रक्रिया से जुड़े मुद्दों को लेकर जनता के बीच अपनी बात रख रही है.
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