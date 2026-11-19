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SIR पर सियासी घमासान जारी, पीसीसी चीफ दीपक बैज ने दिया वोट बचाओ, देश बचाओ का नारा

SIR पर सियासी घमासान जारी ( ETV Bharat )

मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर: कांग्रेस के ‘वोट चोर, गद्दी छोड़’ और ‘वोट बचाओ, देश बचाओ’ अभियान को लेकर पीसीसी चीफ दीपक बैज ने प्रदर्शन किया. बैज गुरुवार को एमसीबी जिला मुख्यालय मनेंद्रगढ़ पहुंचे थे. उनके दौरे पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों में खासा उत्साह देखने को मिला. मनेंद्रगढ़ विधानसभा के पूर्व विधायक डॉ. विनय जायसवाल एवं भरतपुर-सोनहत विधानसभा के पूर्व विधायक गुलाब कमरों की अगुवाई में कांग्रेसियों ने बाइक रैली निकालकर प्रदेश अध्यक्ष का स्वागत किया गया.

वोट बचाओ, देश बचाओ का नारा दिया प्रदेश अध्यक्ष का जोरदार स्वागत युवा कांग्रेस ने बाइक रैली के माध्यम से किया और अपनी ताकत और उत्साह का प्रदर्शन किया. बाइक रैली के साथ दीपक बैज खुली गाड़ी में शहर के सभी प्रमुख मार्गों से होकर गुजरे. जगह-जगह पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनका फूल मालाओं से स्वागत किया. प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज के स्वागत के लिए कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने व्यापक तैयारियां कर रखी थी. पूर्व विधायक डॉ. विनय जायसवाल और पूर्व विधायक गुलाब कमरों सहित पार्टी के स्थानीय नेताओं ने स्वागत कार्यक्रम में सक्रिय भूमिका निभाई.