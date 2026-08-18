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वंदे मातरम गायन और दिमागी नक्सलवाद पर सियासत जारी, केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू की कांग्रेस को नसीहत

मंत्री के बयान पर कोटा विधायक अटल श्रीवास्तव ने कहा, भाजपा नेता अगर पूरा गायन कर देते हैं, तो वो उनको दंडवत प्रणाम करेंगे.

POLITICS OVER SINGING VANDE MATARAM
कांग्रेस को नसीहत (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : August 18, 2026 at 8:10 PM IST

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गौरेला पेंड्रा मरवाही: वंदे मातरम के पूरे गान को लेकर एक बार फिर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है. गोवा में आयोजित कांग्रेस पार्टी के राजनीतिक कार्यक्रम के दौरान कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की मौजूदगी में वंदे मातरम के दो पद गाए जाने पर केंद्रीय आवास एवं शहरी विकास राज्य मंत्री तोखन साहू ने कांग्रेस पर निशाना साधा है. केंद्रीय मंत्री तोखन साहू ने कहा कि वंदे मातरम का सम्मान किया जाना चाहिए.

वंदे मातरम गायन पर सियासत जारी

केंद्रीय मंत्री तोखन साहू ने कहा कि इस गीत ने देश में जनजागृति लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और राष्ट्र तथा मातृभूमि के प्रति नागरिकों में सम्मान का भाव पैदा किया. तोखन साहू ने कहा कि अमर बलिदानियों ने इस गीत को गाते हुए हंसते-हंसते अपनी जान कुर्बान कर दी. तोखन साहू ने कहा कि कांग्रेस को इस बात का ध्यान रखना चाहिए और वंदे मातरम का पूरा गायन किया जाना चाहिए.

कांग्रेस को नसीहत (ETV Bharat)

केंद्रीय मंत्री के बयान पर कांग्रेस विधायक का पलटवार

तोखन साहू के बयान पर पलटवार करते हुए कोटा विधायक अटल श्रीवास्तव ने भाजपा नेताओं को चुनौती देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या भाजपा का कोई भी मंत्री सार्वजनिक मंच पर वंदे मातरम का पूरा गायन करके दिखाए तो वो जानें. कांग्रेस विधायक ने कहा कि ऐसा करने पर वो उसे दंडवत प्रणाम करेंगे. कोटा विधायक ने कहा कि गीत में कुछ शब्दों का उच्चारण बंगाली में है, इसलिए इसे पूरा सीखने में समय लग सकता है.

कांग्रेस विधायक अटल श्रीवास्तव ने कहा कि देश में आजादी के बाद से वंदे मातरम के दो मुखड़ों का ही गायन प्रमुख रूप से होता आया है. वहीं, मल्लिकार्जुन खड़गे के आरएसएस-भाजपा के ‘दिमागी शुद्धिकरण’ वाले बयान को लेकर भी राजनीतिक विवाद जारी है.

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