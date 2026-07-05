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नकटी गांव में बुलडोजर एक्शन पर सियासत जारी, बीजेपी ने बताया कांग्रेस को बैकफुट पर

रायपुर: 29 जून को प्रशासन ने नवा रायपुर से लगे नकटी गांव में 80 से अधिक मकानों को तोड़ने की कार्रवाई की. बीजेपी का कहना है कि बेघर किए परिवारों को बसाने की कोशिश में सरकार जुटी है. बावजूद इसके कांग्रेस इस मुद्दे को लेकर राजनीति कर रही है. भाजपा प्रदेश महामंत्री ने कहा कि कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं बचा है. कांग्रेस पिछले ढाई साल से बैक फुट पर चली गई है.

भाजपा प्रदेश महामंत्री नवीन मार्कंडेय ने कहा कि पूरे नकटी गांव के लोगों को नहीं हटाया गया है, बल्कि एक क्षेत्र विशेष में कुछ परिवारों के द्वारा शासकीय जमीन पर अतिक्रमण किया गया था, जिसे हटाने का काम हमारी सरकार के द्वारा किया गया है. जिन परिवारों हो अतिक्रमण के दायरे से हटाया गया है उन्हें व्यवस्थापन के नाम पर नया रायपुर में आवास भी उपलब्ध कराया गया है. लेकिन आज कांग्रेस लोगों को गलत जानकारी और गलत दिशा देकर कांग्रेस के बैनर पर प्रदर्शन कर रही है.

नकटी गांव में बुलडोजर एक्शन पर सियासत (ETV Bharat)

जब कांग्रेस की सरकार थी तब सभी शासकीय जमीन को बेचने के लिए एक नोटिफिकेशन जारी किया था. तब कांग्रेस के बड़े-बड़े लीडरों ने रियायती दर पर एकड़ों में जमीन खरीदी. शासकीय जमीन जिनका शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य प्रयोजन के लिए उपयोग होता है उसको भी कांग्रेस ने कब्जा करके बेचने का काम किया है. उसपर मैं स्वयं हाई कोर्ट गया था: नवीन मार्कंडेय, BJP प्रदेश महामंत्री

प्रदेश महामंत्री नवीन मार्कंडेय ने कांग्रेस पर कसा तंज

प्रदेश महामंत्री नवीन मार्कंडेय ने कहा, "नकटी गांव में प्रशासन के द्वारा अतिक्रमण हटाने की जो कार्रवाई की गई है, उसपर कांग्रेस राजनीति कर रही है. बीजेपी ने कहा कि कांग्रेस झूठे मुद्दों को उठाकर लोगों को उकसाने का काम कर रही है. भाजपा प्रदेश महामंत्री ने कांग्रेस से सवाल करते हुए कहा कि उनको बताना चाहिए कि क्या वो अवैध कब्जे को सही ठहराते हैं."

कांग्रेस ने अपनी करतूत छुपाने के लिए दूसरे के ऊपर आरोप मढ़ रही है. पिछले समय 122 परिवारों को सेरीखेड़ी फेस 2 आवासीय कॉलोनी में कांग्रेस ने बेघर किया. उस दौरान कांग्रेस ने बेघर किए परिवारों को न ही किसी प्रकार की जमीन दी और ना ही व्यवस्थापन के लिए कोई मकान दिया: नवीन मार्कंडेय, BJP प्रदेश महामंत्री



गरीबों के नाम पर राजनीति करने का आरोप

बीजेपी ने कहा कि जिन गरीबों के नाम पर कांग्रेस राजनीति कर रही है उन गरीबों को हटाने का काम तो इस कांग्रेस ने ही किया है. बीजेपी ने कहा कि नकटी गांव में अवैध कब्जा कर लोग पिछले 1 साल से रह रहे थे. जिस जमीन पर कब्जा किया था वो सरकारी जमीन है. हमने लगातार उनको वहां से हटने के लिए नोटिस दिया लेकिन लोग नहीं हटे. हमने 29 जून को 61 परिवारों को आवास आवंटित किया, जिसमें से कुछ लोग दस्तखत कर वहां से सेक्टर 30 में शिफ्ट भी हुए हैं.