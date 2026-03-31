अब जनगणना पर शुरू हुई सियासत, सरना धर्म कोड और डिजिटल माध्यम पर उठ रहे सवाल
झारखंड में जल्द ही जनगणना शुरू होने वाली है. इसके साथ ही इसपर सियासत भी शुरू हो गई है.
Published : March 31, 2026 at 7:12 PM IST
रांची: देश में पहली बार डिजिटल माध्यम से जनगणना कराने की घोषणा की गई है. यह प्रक्रिया न केवल सरल होगी, बल्कि समय पर पूरी होने की संभावना भी बढ़ गई है. इसकी औपचारिक घोषणा के बाद झारखंड सरकार ने तैयारी में जुट गई है.
दो चरणों में होगी जनगणना, जानकारी देना अनिवार्य
देशभर में जनगणना दो चरणों में कराई जाएगी. इसमें भाग लेना हर नागरिक के लिए कानूनी रूप से अनिवार्य है. जनगणना के दौरान जानकारी देने से इनकार करने या गलत सूचना देने पर तीन साल तक की जेल या एक हजार रुपये तक का जुर्माना, या दोनों का प्रावधान है.
जनगणना के दौरान लोगों को 33 सवालों का सामना करना पड़ेगा. इसमें जनसंख्या गिनती के साथ हर घर की रहन-सहन की पूरी डिजिटल तस्वीर तैयार होगी. सवाल पानी के स्रोत, शौचालय, बिजली, रसोई ईंधन (एलपीजी/पीएनजी), कचरा निकासी, स्नानघर और रसोई की सुविधाओं पर भी होंगे. इससे शहरी-ग्रामीण विकास की सटीक तस्वीर उभरेगी. इसके अलावा डिजिटल संपत्तियों जैसे इंटरनेट, स्मार्टफोन, लैपटॉप, कंप्यूटर, रेडियो, टीवी और वाहनों (साइकिल, स्कूटर, कार) की जानकारी भी ली जाएगी.
झारखंड में जनसंख्या वृद्धि दर
2001 से 2011 के दौरान झारखंड में जनसंख्या वृद्धि दर 22.42 प्रतिशत रही. 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड की कुल जनसंख्या 3 करोड़ 29 लाख 88 हजार 134 थी, जिसमें पुरुष 1 करोड़ 69 लाख 30 हजार 315 और महिलाएं 1 करोड़ 60 लाख 57 हजार 819 थीं. वहीं 2001 में कुल जनसंख्या 2 करोड़ 69 लाख 45 हजार 829 थी, जिसमें पुरुष 1 करोड़ 38 लाख 85 हजार 037 और महिलाएं 1 करोड़ 30 लाख 60 हजार 792 थीं. इस दशक में कुल जनसंख्या वृद्धि 22.42 प्रतिशत रही, जबकि पिछले दशक में यह 23.19 प्रतिशत थी. 2011 में झारखंड की जनसंख्या भारत की कुल जनसंख्या का 2.72 प्रतिशत थी, जबकि 2001 में यह आंकड़ा 2.62 प्रतिशत था.
पहली बार डिजिटल माध्यम से जनगणना
झारखंड में स्व-गणना 1 से 15 मई 2026 तक होगी, जबकि 16 मई से 14 जून 2026 तक मकानों की गणना (हाउस लिस्टिंग) होगी. पूर्ण जनगणना 2027 में डिजिटल माध्यम से संचालित की जाएगी.
प्रगणक मोबाइल ऐप के माध्यम से अपने स्मार्टफोन द्वारा सीधे डेटा एकत्र और प्रस्तुत करेंगे. दोनों चरणों में स्व-गणना के लिए ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध होगी. मोबाइल ऐप और स्व-गणना पोर्टल हिंदी व अंग्रेजी सहित 16 भाषाओं में उपलब्ध होंगे.
स्व-गणना के लिए व्यक्ति अपने मोबाइल नंबर और अन्य मूलभूत विवरणों के माध्यम से पोर्टल पर लॉग-इन कर अपनी सुविधा अनुसार जनगणना प्रपत्र भर सकेंगे. सफल सबमिशन के बाद एक विशिष्ट स्व-गणना आईडी (SE ID) प्राप्त होगी, जिसे प्रगणक के साथ साझा करना होगा. इससे लोगों को प्रगणक के आने से पहले अपनी जानकारी भरने की स्वतंत्रता मिलेगी. पूर्व की तरह प्रगणक अपने आवंटित ब्लॉकों में घर-घर जाकर गणना करेंगे, जबकि स्व-गणना इस बार अतिरिक्त सुविधा के रूप में दी गई है.
डिजिटल जनगणना को लेकर सियासत तेज
देश में पहली बार डिजिटल माध्यम से हो रही जनगणना को लेकर सियासत तेज हो गई है. भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने इसकी सराहना की है, वहीं झारखंड की सत्ताधारी पार्टियां झामुमो और कांग्रेस ने आलोचना की है. भाजपा के मीडिया प्रभारी शिवपूजन पाठक ने कहा कि डिजिटल माध्यम से जनगणना कार्य तेजी से और सटीक होगा. इसमें किसी प्रकार की गड़बड़ी की गुंजाइश नहीं रहेगी.
कांग्रेस के प्रदेश महासचिव राकेश सिन्हा ने आरोप लगाया कि भाजपा जनता को दिग्भ्रमित करने का काम करती रही है और डिजिटल जनगणना में भी इसी तरह के हथकंडे अपनाने की कोशिश कर रही है.
झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) ने एक बार फिर जनगणना में सरना धर्म कोड शामिल न किए जाने पर नाराजगी जताई है. पार्टी के केंद्रीय प्रवक्ता मनोज पांडे ने कहा कि सरना धर्म कोड की मांग लगातार हो रही है. जनगणना में इसकी चर्चा नहीं होने से लोगों की नाराजगी बढ़ेगी, जिसका असर असम और बंगाल के चुनावों में भाजपा को देखना पड़ सकता है. यह जनगणना 16 वर्ष बाद हो रही है, जिस पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं. झारखंड सरकार ने अपने कर्मचारियों को पहले ही प्रशिक्षण देना शुरू कर दिया है.
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