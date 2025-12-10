ETV Bharat / state

साहिबगंज खनन मामले की सीबीआई जांच की सुप्रीम कोर्ट से मिली हरी झंडी, राजनेताओं ने कुछ इस तरह दी प्रतिक्रिया

रांची: सुप्रीम कोर्ट ने साहिबगंज जिले में कथित अवैध पत्थर खनन और ग्रामीणों पर हमले के मामले में हाईकोर्ट द्वारा सीबीआई जांच के आदेश को चुनौती देने वाली झारखंड सरकार की याचिका खारिज कर दी है. अब यह पूरा मामला सीबीआई जांच के दायरे में आयेगा. इस फैसले के बाद आज शीतकालीन सत्र में सियासत भी तेज हो गई.

साहिबगंज में कथित अवैध खनन मुद्दे पर जहां विपक्ष को सीबीआई जांच में बड़ा खुलासा होने का उम्मीद है, वहीं इस फैसले से सत्ता पक्ष में मायूसी देखी जा रही है. इन सबके बीच सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर जनता दल यूनाइटेड के वरिष्ठ विधायक सरयू राय ने प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा है कि सीबीआई जांच से पिछले पांच साल से चले आ रहे कथित पत्थर घोटाले की परतें खुलेंगी और कई सफेदपोश चेहरे के सामने आने की संभावना बढ़ गई है.

SC के फैसले पर सत्तापक्ष और विपक्ष का बयान (ETV Bharat)

विधानसभा परिसर में मीडियाकर्मियों से बात करते हुए सरयू राय ने कहा कि ईडी पहले ही इस मामले में आधारभूत काम कर चुकी है. ऐसे में सीबीआई को जांच आगे बढ़ाने में कोई दिक्कत नहीं होगी. वहीं, भाजपा विधायक राज सिन्हा ने इस फैसले का स्वागत करते हुए कहा है कि हमलोग पहले से इसकी जांच की मांग कर रहे थे, आखिरकार सुप्रीमकोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले को सही मानते हुए राज्य सरकार की याचिका को खारिज कर दिया है. सीबीआई जांच से इस मामले में बड़ा खुलासा होने से इनकार नहीं किया जा सकता.



सुप्रीम कोर्ट के फैसले से सत्ता पक्ष निराश