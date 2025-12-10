ETV Bharat / state

साहिबगंज खनन मामले की सीबीआई जांच की सुप्रीम कोर्ट से मिली हरी झंडी, राजनेताओं ने कुछ इस तरह दी प्रतिक्रिया

सुप्रीम कोर्ट ने साहिबगंज खनन मामले में सीबीआई जांच की बात कही है. इस मामले में सत्ता पक्ष और विपक्ष ने अपनी अपनी राय दी.

SAHIBGANJ MINING CASE
CBI
ETV Bharat Jharkhand Team

December 10, 2025

रांची: सुप्रीम कोर्ट ने साहिबगंज जिले में कथित अवैध पत्थर खनन और ग्रामीणों पर हमले के मामले में हाईकोर्ट द्वारा सीबीआई जांच के आदेश को चुनौती देने वाली झारखंड सरकार की याचिका खारिज कर दी है. अब यह पूरा मामला सीबीआई जांच के दायरे में आयेगा. इस फैसले के बाद आज शीतकालीन सत्र में सियासत भी तेज हो गई.

साहिबगंज में कथित अवैध खनन मुद्दे पर जहां विपक्ष को सीबीआई जांच में बड़ा खुलासा होने का उम्मीद है, वहीं इस फैसले से सत्ता पक्ष में मायूसी देखी जा रही है. इन सबके बीच सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर जनता दल यूनाइटेड के वरिष्ठ विधायक सरयू राय ने प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा है कि सीबीआई जांच से पिछले पांच साल से चले आ रहे कथित पत्थर घोटाले की परतें खुलेंगी और कई सफेदपोश चेहरे के सामने आने की संभावना बढ़ गई है.

SC के फैसले पर सत्तापक्ष और विपक्ष का बयान

विधानसभा परिसर में मीडियाकर्मियों से बात करते हुए सरयू राय ने कहा कि ईडी पहले ही इस मामले में आधारभूत काम कर चुकी है. ऐसे में सीबीआई को जांच आगे बढ़ाने में कोई दिक्कत नहीं होगी. वहीं, भाजपा विधायक राज सिन्हा ने इस फैसले का स्वागत करते हुए कहा है कि हमलोग पहले से इसकी जांच की मांग कर रहे थे, आखिरकार सुप्रीमकोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले को सही मानते हुए राज्य सरकार की याचिका को खारिज कर दिया है. सीबीआई जांच से इस मामले में बड़ा खुलासा होने से इनकार नहीं किया जा सकता.

सुप्रीम कोर्ट के फैसले से सत्ता पक्ष निराश

सुप्रीम कोर्ट के फैसले से सत्तारूढ़ जेएमएम कांग्रेस और राजद में निराशा देखी जा रही है. जब इस संबंध में जेएमएम नेता और राज्य के मंत्री सुदिव्य कुमार से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि देश की सर्वोच्च अदालत का फैसला सर्वोपरि है और उस पर वे कोई टिप्पणी करना उचित नहीं समझते. जबकि संसदीय कार्य मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने कहा कि न्यायालय का निर्णय सर्वोपरि होता है इसे सभी को मान्य होता है.

बहरहाल सीबीआई जांच की सुप्रीम कोर्ट से मिली हरी झंडी के बाद यह साफ हो गया है कि इस मामले की जांच में तेजी आयेगी और इसका उद्भेदन जल्द होगा. साहिबगंज पत्थर खनन मामला करीब 1250 करोड़ रुपये का एक बड़े अवैध खनन घोटाले से जुड़ा है, इसकी जांच प्रवर्तन निदेशालय कर रही है. इस मामले में नियमों का उल्लंघन, सरकारी राजस्व की हानि और अवैध धन शोधन होने का आरोप है.

