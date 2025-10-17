ETV Bharat / state

बिहार चुनाव में झारखंड सरकार के मंत्री के बेटे लड़ेंगे चुनाव, कहलगांव प्रत्याशी ने बैधनाथ धाम में टेका माथा!

बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर देवघर बाबा धाम में नेताओं के आशीर्वाद लेने का सिलसिला चल पड़ा है.

Politicians reaching at Baba Dham in Deoghar for prayer regarding Bihar Assembly election
बाबा धाम में पूजा करते कहलगांव विधानसभा से राजद प्रत्याशी रजनीश यादव (Etv Bharat)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : October 17, 2025 at 7:53 PM IST

देवघर: बिहार विधानसभा चुनाव की गूंज जैसे-जैसे तेज हो रही है, वैसे-वैसे देवघर के बाबा बैद्यनाथ धाम में नेताओं की आवाजाही बढ़ गई है. झारखंड की सीमा से सटे बिहार के जिलों के कई प्रमुख नेता नामांकन और प्रचार अभियान शुरू करने से पहले बाबा बैद्यनाथ के दरबार में माथा टेक रहे हैं.

हाल ही में केंद्र राज्य मंत्री संजय सेठ ने भागलपुर के बिहपुर विधानसभा क्षेत्र में प्रचार अभियान की शुरुआत से पहले बाबा मंदिर में आशीर्वाद लिया. इसके बाद शुक्रवार को कहलगांव विधानसभा से राजद प्रत्याशी रजनीश यादव भी नामांकन से पूर्व बाबा के दरबार पहुंचे.

रजनीश यादव झारखंड सरकार के मंत्री संजय यादव के पुत्र हैं. विदेश से पढ़ाई कर लौटे रजनीश अब सक्रिय राजनीति में कदम रख चुके हैं. संजय यादव झारखंड में राजद के एकमात्र विधायक रहे जिन्हें मंत्री पद की जिम्मेदारी सौंपी गई थी और अब उनके पुत्र बिहार की राजनीति में परिवार की विरासत को आगे बढ़ाने की चुनौती संभाले हुए है. बाबा बैद्यनाथ से आशीर्वाद लेने के बाद रजनीश यादव ने कहलगांव में नामांकन पत्र दाखिल किया और जीत को लेकर आत्मविश्वास जताया.

बता दें कि कहलगांव विधानसभा सीट पर वर्षों तक कांग्रेस का वर्चस्व रहा है. पूर्व मंत्री सदानंद सिंह कई बार इस सीट से विजयी रहे, जबकि उनके निधन के बाद उनके पुत्र सुभानंद मुकेश अब जदयू के टिकट पर मैदान में हैं. दोनों ही राजनीतिक परिवारों के उत्तराधिकारी होने से इस बार मुकाबला रोचक हो गया है.

कहलगांव का नाता संथाल परगना क्षेत्र से भी गहरा है. गोड्डा के सांसद डॉ. निशिकांत दुबे का भी संबंध कहलगांव से है. वहीं झारखंड सरकार के मंत्री के पुत्र रजनीश यादव अब इसी क्षेत्र में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं.

बता दें है कि भागलपुर, बांका, जमुई और मुंगेर जिलों के कई नेता चुनाव प्रचार की शुरुआत और जीत के बाद बाबा बैद्यनाथ के दरबार में पूजा अर्चना करना शुभ मानते हैं. बिहार और झारखंड की सीमाओं को जोड़ता यह धार्मिक संबंध हर चुनावी मौसम में आस्था और राजनीति के संगम का प्रतीक बन जाता है.

