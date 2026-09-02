हरियाणवी सिंगर अंकित बालियान की तेरहवीं पर नेताओं ने दी श्रद्धांजलि
हत्यारों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने की मांग.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 2, 2026 at 6:44 PM IST
शामली: हरियाणा के कलाकार अंकित बालियान की शामली में हुई निर्मम हत्या के बाद, आज उनके पैतृक गांव में तेरहवीं और श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया. इस दौरान भाजपा, सपा समेत विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं और स्थानीय लोगों ने पहुंचकर शोक संतप्त परिवार को सांत्वना दी.
नेताओं ने फरार आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी और मामले में कड़ी कार्रवाई की मांग की है. वहीं, कार्यक्रम के दौरान नेताओं के बीच प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर सियासी बयानबाजी भी देखने को मिल रही है.
श्रद्धांजलि सभा में पहुंचे सपा के कैराना विधायक नाहिद हसन ने सभी आरोपियों को जल्द से जल्द सजा देने की मांग की है, पूर्व मंत्री सुरेश राणा ने कहा कि यह परिवार के लिए बेहद दुख की घड़ी है और सभी लोग परिवार के साथ खड़े हैं. उन्होंने भरोसा जताया कि हत्या में शामिल बचे हुए आरोपी भी जल्द पुलिस के गिरफ्त में होंगे.
पूर्व केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता डॉ. संजीव बालियान ने कहा कि अंकित की हत्या के बाद से पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चिंता और आक्रोश का माहौल है. हरियाणा में भी कलाकारों के बीच इस घटना को लेकर चिंता है. हरियाणा सरकार को वहां के माहौल पर गंभीरता से विचार करना चाहिए.
वहीं, भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत ने कहा कि यह दुख की घड़ी है और इस मामले में किसी तरह की राजनीति नहीं होनी चाहिए. उन्होंने प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा कि अपराध कम नहीं हो रहा है, जिससे व्यापारी भी परेशान हैं. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हर जगह मौजूद नहीं रह सकते, लेकिन व्यवस्था के स्तर पर कहीं न कहीं गड़बड़ी जरूर है.
नरेश टिकैत ने कहा कि अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन केवल वाहवाही लूटने के लिए किसी निर्दोष के साथ गलत नहीं होना चाहिए. उन्होंने कहा कि कार्रवाई वास्तविक अपराधियों के खिलाफ ही होनी चाहिए.
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