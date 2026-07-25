हे प्रभु! धरातल पर पुल है ही नहीं, फिर भी नेताओं में निर्माण के 'श्रेय' की होड़, ग्रामीण हो गए परेशान
ग्रामीणों का कहना है कि श्रेय लेने की होड़ के बजाय विकास होना चाहिए. हम वर्षों से परेशान हैं
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : July 25, 2026 at 5:36 PM IST
संतकबीरनगर: जनपद के मेहदावल विधानसभा क्षेत्र में एक ऐसे पुल को लेकर राजनीति तेज है, जो कि धरातल पर है ही नहीं, फिर भी नेता उसका श्रेय लेने में जुटे हैं. दरअसल, बघौली ब्लॉक के चौरी गांव में आमी नदी पर पुल निर्माण का सालों से इंतजार है. इसका निर्माण कब होगा, अभी किसी को कुछ पता नहीं है, लेकिन इसको लेकर मौजूदा विधायक अनिल त्रिपाठी और पूर्व विधायक राकेश सिंह बघेल के बीच तल्खी बढ़ गई है.
दरअसल, हाल ही में पूर्व विधायक राकेश सिंह बघेल ने चौरी गांव पहुंचकर कहा था कि सर्वे के बाद जल्द ही पुल का निर्माण कार्य शुरू होगा. इस दौरान ग्रामीणों ने खुश होकर उनका स्वागत किया था. यह बात जैसे ही सोशल मीडिया पर फैली तो वर्तमान विधायक सक्रिय हो गए.
वर्तमान विधायक अनिल त्रिपाठी ने कहा कि उन्होंने जून 2025 में ही इस पुल का औपचारिक प्रस्ताव बनाकर शासन को भेजा था. साथ ही उन्होंने बिना नाम लिए पूर्व विधायक पर जनता में भ्रम फैलाने का आरोप लगाते हुए 2019 की उस शर्मनाक घटना का परोक्ष रूप से जिक्र किया, जब जिला योजना समिति की बैठक में पूर्व सांसद स्वर्गीय शरद त्रिपाठी और तत्कालीन विधायक के बीच जूतों से मारपीट हो गई थी.
विधायक ने दावा किया कि जनता उनसे आकर कह रही है कि "इस व्यक्ति की पुरानी जूता कांड वाली हरकतें और आदतें कभी नहीं छूटेंगी." इतना ही नहीं, विधायक ने पूर्व विधायक से कथित नजदीकियों के चलते ज़िलाधिकारी आलोक कुमार के खिलाफ प्रोटोकॉल उल्लंघन की शिकायत विधानसभा अध्यक्ष से करने की बात कही और दावा किया कि DM को शासन से कारण बताओ नोटिस भी जारी हो चुका है.
विधायक ने यह भी कहा कि 2025 में जो हमने प्रस्ताव दिया था. उसका 23 करोड़ 57 लाख रुपये का आगणन बनके जा रहा है, अभी गया भी नहीं है, लेकिन इन लोगों ने वाहवाही के लिए जनता के बीच में भ्रम फैला दिया.
इधर सवाल यह भी उठ रहा है कि अगर विधायक ने पुल शासन से पास करा लिया था, तो फिर बीते साल फरवरी में ग्रामीणों को कामचलाऊ व्यवस्था के लिए अपनी जेब से चंदा और पाइप क्यों देने पड़े, जो पहली ही बारिश में बह गए. दूसरी तरफ, पूर्व विधायक मीडिया के सामने आकर बयान देने से बच रहे हैं. इधर ग्रामीणों का कहना है कि श्रेय लेने की होड़ के बजाय विकास होना चाहिए. हम वर्षों से 12 से 15 किलोमीटर का चक्कर काटकर खलीलाबाद या गोरखपुर जाने को मजबूर हैं.
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