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हे प्रभु! धरातल पर पुल है ही नहीं, फिर भी नेताओं में निर्माण के 'श्रेय' की होड़, ग्रामीण हो गए परेशान

धरातल पर पुल है ही नहीं, फिर भी नेताओं में निर्माण के 'श्रेय' की होड़ ( Photo Credit; ETV Bharat )

संतकबीरनगर: जनपद के मेहदावल विधानसभा क्षेत्र में एक ऐसे पुल को लेकर राजनीति तेज है, जो कि धरातल पर है ही नहीं, फिर भी नेता उसका श्रेय लेने में जुटे हैं. दरअसल, बघौली ब्लॉक के चौरी गांव में आमी नदी पर पुल निर्माण का सालों से इंतजार है. इसका निर्माण कब होगा, अभी किसी को कुछ पता नहीं है, लेकिन इसको लेकर मौजूदा विधायक अनिल त्रिपाठी और पूर्व विधायक राकेश सिंह बघेल के बीच तल्खी बढ़ गई है. धरातल पर पुल है ही नहीं, फिर भी नेताओं में निर्माण के 'श्रेय' की होड़ (Video Credit; ETV Bharat) दरअसल, हाल ही में पूर्व विधायक राकेश सिंह बघेल ने चौरी गांव पहुंचकर कहा था कि सर्वे के बाद जल्द ही पुल का निर्माण कार्य शुरू होगा. इस दौरान ग्रामीणों ने खुश होकर उनका स्वागत किया था. यह बात जैसे ही सोशल मीडिया पर फैली तो वर्तमान विधायक सक्रिय हो गए. वर्तमान विधायक अनिल त्रिपाठी ने कहा कि उन्होंने जून 2025 में ही इस पुल का औपचारिक प्रस्ताव बनाकर शासन को भेजा था. साथ ही उन्होंने बिना नाम लिए पूर्व विधायक पर जनता में भ्रम फैलाने का आरोप लगाते हुए 2019 की उस शर्मनाक घटना का परोक्ष रूप से जिक्र किया, जब जिला योजना समिति की बैठक में पूर्व सांसद स्वर्गीय शरद त्रिपाठी और तत्कालीन विधायक के बीच जूतों से मारपीट हो गई थी.