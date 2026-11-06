निशा भगत की मौत पर सियासत गर्म, कई नेताओं ने राज्य सरकार पर साधा निशाना, मामले की CBI से जांच कराने की मांग
निशा भगत की मौत के बाद राजनेताओं ने मामले की CBI से जांच कराने की मांग की है. भुवन किशोर झा की रिपोर्ट.
Published : November 6, 2026 at 8:59 PM IST
रांची: सामाजिक कार्यकर्ता और जनजाति आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने वाली निशा भगत की मौत हो गई है. आत्महत्या की खबर के बाद निशा भगत को रिम्स लाया गया, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया है. निशा भगत की मौत के बाद रिम्स में पोस्टमार्टम की प्रक्रिया पूरी हो गई है. इन सबके बीच जैसे ही निशा भगत की मौत की खबर सामने आई रिम्स परिसर में राजनेताओं का पहुंचना शुरू हो गया है.
मामले की हो CBI जांच: बाबूलाल मरांडी
रिम्स पहुंचे नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने इसे बहुत ही दुखद घटना बताते हुए इसकी सीबीआई से जांच कराने की मांग की है. मीडियाकर्मियों से बात करते हुए उन्होंने आदिवासी सामाजिक कार्यकर्ता निशा भगत की आत्महत्या के मामले में राज्य की कानून-व्यवस्था और आदिवासियों के अधिकारों को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर गंभीर सवाल उठाए हैं.
उन्होंने कहा कि निशा भगत की मौत ने पूरे राज्य को झकझोर दिया है. आदिवासियों के अधिकारों के लिए आवाज उठाने वाली एक सामाजिक कार्यकर्ता को आखिर किन परिस्थितियों में आत्महत्या जैसा कदम उठाने के लिए मजबूर होना पड़ा? यह बेहद गंभीर सवाल है.
बाबूलाल मरांडी ने जताया मौत पर गहरा शोक
बाबूलाल मरांडी ने कहा कि आत्महत्या से पहले निशा भगत ने फेसबुक लाइव के माध्यम से जिस पीड़ा और वेदना को व्यक्त किया, वह केवल उनकी व्यक्तिगत पीड़ा नहीं थी, बल्कि झारखंड की मौजूदा व्यवस्था की सच्चाई को भी सामने लाती है, उनके बयान में व्यवस्था के प्रति निराशा और न्याय नहीं मिलने की पीड़ा साफ झलकती है.
आदिवासियों के अधिकारों की लड़ाई लड़ने वाली निशा भगत की आत्महत्या ने झकझोर दिया। आत्महत्या से पहले उन्होंने फेसबुक लाइव में जो पीड़ा बयां किया, वो हृदय विदारक है। निशा भगत के शब्द न सिर्फ उनकी व्यक्तिगत पीड़ा थी, बल्कि उनके शब्द राज्य के हालात बयां करते है। मुख्यमंत्री @HemantSorenJMM और उनकी विधायक पत्नी कल्पना सोरेन मंचों से आदिवासियों के अधिकारों के लिए लड़ने का ऐलान कर समाज को गुमराह कर रहे है। निशा भगत के मौत से पहले के बयान में व्यवस्था से निराशा, पीड़ा ,वेदना और कुंठा साफ़ बता रहा है कि आज न सिर्फ आदिवासी समाज बल्कि पूरा राज्य कराह रहा है। आदिवासी समाज के लिए आवाज उठाने वाले सूर्या हांसदा को पुलिस ने फर्जी मुठभेड़ में मार गिराया। निशा भगत को मरने को मजबूर कर दिया गया। ये मौत सिर्फ निशा भगत की नहीं है ये आदिवासी समाज की उम्मीदों ,आकांक्षाओं और सपनों की मौत है। जमीन हथियाने सहित प्राकृतिक संसाधनों की लूट लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य भर के सभी जिलों में दलालो की फौज खड़ी कर रखी है। अजय तिर्की जैसे कई दलाल राज्य भर में फैले है । सबकी पहचान आदिवासी समाज करे और अबुआ सरकार के नारों में उलझ कर अपने अस्तित्व को संकट में न डाले। निशा भगत को सच्ची श्रद्धांजलि तब मिलेगी, जब आदिवासी समाज हेमंत सोरेन के इस्तीफा और सभी दलालों की गिरफ्तारी तक आंदोलन जारी रखेगा। @BJP4India @narendramodi @AmitShah @NitinNabin @blsanthosh @BJP4Jharkhand— Babulal Marandi (@yourBabulal) November 6, 2026
राज्य सरकार पर साधा निशाना
उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर आरोप लगाते हुए निशाना साधा और कहा कि राज्य में जमीन दलालों को राजनीतिक संरक्षण मिल रहा है. मुख्यमंत्री ने जमीन की लूट और प्राकृतिक संसाधनों के दोहन के लिए दलालों की एक पूरी फौज खड़ी कर दी है. 'अजय तिर्की' जैसे लोग राज्यभर में सक्रिय हैं, जब कोई सामाजिक कार्यकर्ता इनके खिलाफ आवाज उठाता है, तो उसकी शिकायतों पर सुनवाई नहीं होती. निशा भगत का मामला इसी व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़ा करता है.
निशा भगत मौत मामले की उच्चस्तरीय जांच हो जांच: देवेंद्र नाथ महतो
JLKM नेता देवेंद्र नाथ महतो ने निशा भगत की असामयिक मौत पर दुख जताते हुए उच्चस्तरीय जांच की मांग की है. रिम्स पहुंचे देवेंद्र नाथ महतो ने बताया कि निशा भगत एक जुझारू महिला थी और उन्होंने सामाजिक कार्य में हमेशा बढ़ चढ़कर भाग लेती थी लेकिन जिस तरह से सोशल मीडिया पर आत्महत्या से पहले उनका वीडियो वायरल हुआ है, वह बेहद ही चिंता का विषय है इसलिए पूरे प्रकरण की उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए और दोषी लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए.
चौंकाने वाली है निशा भगत की असामयिक मौत: कुशवाहा शिवपूजन मेहता
वहीं पूर्व विधायक कुशवाहा शिवपूजन मेहता ने भी निशा भगत की असामयिक मौत पर दुख जाता है. रिम्स पहुंचे शिव पूजन मेहता ने कहा कि यह घटना बेहद ही चौंकाने वाला है और इसकी जांच होनी चाहिए.
निशा भगत आत्महत्या मामले पर सुदेश महतो का बयान
पूर्व डिप्टी सीएम एवं आजसू प्रमुख सुदेश महतो ने आदिवासी महिला नेत्री निशा कुमारी भगत के आत्महत्या किए जाने की घटना को हृदयविदारक बताया है और गहरी संवेदना व्यक्त की है. उन्होंने इस घटना की निष्पक्ष और उच्चस्तरीय जांच की मांग की है और उन्होंने कहा कि इस घटना ने हेमंत सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है.
निशा भगत को मिले न्याय: सुदेश महतो
सुदेश महतो ने कहा है कि निशा भगत को न्याय मिलना चाहिए. उनकी मौत से जुड़े हर सवाल का जवाब मिलना चाहिए और दोषियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाना चाहिए. यह सिर्फ एक परिवार का दर्द नहीं, बल्कि पूरे झारखंड की अंतरात्मा को झकझोर देने वाला सवाल है.
'हेमंत सरकार' और 'प्रशासन' पर गंभीर आरोप
उन्होंने कहा कि जिस तरह से निशा भगत ने लाइव आकर 'हेमंत सरकार' और 'प्रशासन' पर गंभीर आरोप लगाया है. थाना प्रभारी को लाइव फोन किया और फिर अपनी जीवनलीला समाप्त कर ली, वह पूरे राज्य को झकझोर देने वाली घटना है आखिर एक आदिवासी बेटी को न्याय और अपनी बात रखने के लिए इस हद तक क्यों जाना पड़ा?
इसे महज एक आत्महत्या की घटना मानकर नजरअंदाज नहीं किया जा सकता. उनके द्वारा लगाए गए आरोपों और घटना के पूरे घटनाक्रम की निष्पक्ष, उच्चस्तरीय एवं समयबद्ध जांच होनी चाहिए. यदि प्रशासनिक लापरवाही या किसी की भूमिका सामने आती है, तो दोषियों पर कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित हो.
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