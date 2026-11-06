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निशा भगत की मौत पर सियासत गर्म, कई नेताओं ने राज्य सरकार पर साधा निशाना, मामले की CBI से जांच कराने की मांग

बाबूलाल मरांडी-देवेंद्र नाथ महतो-कुशवाहा शिवपूजन मेहता ( ETV BHARAT )

रांची: सामाजिक कार्यकर्ता और जनजाति आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने वाली निशा भगत की मौत हो गई है. आत्महत्या की खबर के बाद निशा भगत को रिम्स लाया गया, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया है. निशा भगत की मौत के बाद रिम्स में पोस्टमार्टम की प्रक्रिया पूरी हो गई है. इन सबके बीच जैसे ही निशा भगत की मौत की खबर सामने आई रिम्स परिसर में राजनेताओं का पहुंचना शुरू हो गया है.

मामले की हो CBI जांच: बाबूलाल मरांडी