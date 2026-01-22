ETV Bharat / state

सीएम हेमंत को दावोस में व्हाइट बैज मिलना नहीं है सम्मान, भाजपा की दलील-यह होता है एक तरह का पास, झामुमो ने किया पलटवार

दावोस में सीएम हेमंत सोरेन को व्हाइट बैज मिलने पर झामुमो इसे सम्मान बता रहा है तो भाजपा ने इसपर चुटकी ली है.

Politics over CM Hemant white badge
दावोस में सीएम हेमंत सोरेन. (फोटो-सौजन्य-आईपीआरडी)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : January 22, 2026 at 8:50 PM IST

रांचीः स्विट्जरलैंड के दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बैठक के दौरान सीएम हेमंत सोरेन को मिले व्हाइट बैज का मामला अब राजनीतिक रंग लेने लगा है. भाजपा ने इसको लेकर अधिकारियों की नीयत पर सवाल खड़े किए हैं. भाजपा की ओर से चुटकी लेते हुए कहा गया है कि जिस व्हाइट बैज को सम्मान के रूप में पेश किया जा रहा है, जबकि वो दरअसल एक तरह का पास है जो कांफ्रेंस के दौरान किसी भी रूम में जाने की इजाजत देता है. भाजपा की दलील है कि ऐसे कॉन्फ्रेंस के दौरान अलग-अलग रंग के बैज जारी किए जाते हैं. फिर भी इसे झारखंड में एक सम्मान के रूप में पेश किया जा रहा है.

सीएम को मिले व्हाइट बैज सम्मान पर सवाल

प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल नाथ शाहदेव ने एक्स पर पोस्ट साझा करते हुए इस बात का जिक्र किया है. उन्होंने लिखा है कि राजनीतिक प्रतिनिधियों और बिजनेस लीडर्स को सामान्य तौर पर बैज दिया जाता है, ताकि वह एक हॉल से दूसरे हॉल में जा सकें. उन्होंने चुटकी लेते हुए लिखा है कि जब पास भी सम्मान का हिस्सा होने लगे तो हम तो यही कहेंगे - हद कर दी जहांपनाह आपने. उनके इस पोस्ट को री-पोस्ट करते हुए नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने लिखा है, "अंधेरगर्दी की हद है. "

बयान देते भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता अजय साह. (वीडियो-ईटीवी भारत)

विशेष सम्मेलन में दिए जाते हैं कई तरह के बैज

प्रतुल शाहदेव के इस पोस्ट के बाद प्रदेश भाजपा प्रवक्ता अजय साह ने एक बयान जारी कर व्हाइट बैज पर सवाल उठाया है. उन्होंने कहा है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में पूरे विश्व से कई स्तर के लोग भाग लेते हैं. इनमें प्रेसिडेंट, प्रधानमंत्री, मंत्री, वरीय अधिकारी, मीडियाकर्मी, यूनिवर्सिटी के चांसलर्स, कॉरपोरेट सीईओ, वैज्ञानिक वगैरह होते हैं. सम्मेलन के दौरान कई तरह के शो होते हैं. मीटिंग, टॉक-शो, वार्ता, सेमिनार वगैरह होते हैं. हर कार्यक्रम में जाने के लिए डेलिगेट्स को अलग-अलग तरह के बैज दिए जाते हैं.

व्हाइट बैज उच्च स्तर के ऑफिशियल या सीईओ को दिया जाता है. ब्लैक बैज सिक्यूरिटी को, ऑरेंज बैज मीडिया कर्मी, पर्पल बैज टेक्निकल कर्मियों को दिया जाता है. ऑर्गनाइजर के लिए ब्लू बैज होता है. पूरे इवेंट को स्मूथ रुप से चलाने के लिए अलग-अलग रंगों के बैज दिए जाते हैं. उन्होंने बताया कि सीएम हेमंत सोरेन राज्य के हेड के नाते वहां गए हैं. इसलिए उन्हें व्हाइट बैज मिला, लेकिन अधिकारियों ने इस बैज को इस रूप में पेश किया जैसे उन्हें व्हाइट बैज का पुरस्कार मिला है. सीएम का वहां जाना सम्मान की बात है, लेकिन कलर कोड को पुरस्कार के रूप में दिखाना बेहद दुखद है. उन्होंने सीएम से मांग की है कि जिसने भी इसको सम्मान के रूप में परोसा है, उनपर कार्रवाई की जाए. इससे झारखंड की छवि खराब हुई है. इस पोस्ट को पूर्व सीएम चंपाई सोरेन ने भी री-पोस्ट किया है.

बता दें कि दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में शिरकत करने के दौरान व्हाइट बैज मिलने पर राज्य सरकार की ओर से कहा गया था कि यह सम्मान पाने वाले वे पहले भारतीय आदिवासी निर्वाचित नेता बने हैं.

Politics over CM Hemant white badge
दावोस में सीएम हेमंत सोरेन. (फोटो-सौजन्य-आईपीआरडी)

हेमंत सोरेन की वैश्विक पहचान से भाजपा में बौखलाहट: झामुमो
दावोस में सीएम हेमंत सोरेन को व्हाइट बैज मिलने के बाद भाजपा द्वारा दिए गए बयान पर झामुमो ने कठोर शब्दों में पलटवार किया है. झामुमो के महासचिव विनोद पांडेय ने कहा कि भाजपा का पूरा बयान न तो तथ्यों पर आधारित है और न ही उसे अंतरराष्ट्रीय मंचों की कार्यप्रणाली की बुनियादी समझ है.
भाजपा के नेताओं का यह बयान केवल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की बढ़ती अंतरराष्ट्रीय स्वीकार्यता और झारखंड की वैश्विक पहचान से उपजी राजनीतिक हताशा का परिणाम है.
"व्हाइट बैज कोई साधारण पहचान पत्र नहीं"

झामुमो नेता विनोद पांडेय ने प्रेस रिलीज जारी कर कहा कि दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के दौरान ‘व्हाइट बैज’ किसी साधारण पहचान पत्र की तरह नहीं, बल्कि एक निर्वाचित मुख्यमंत्री के रूप में आधिकारिक मान्यता और उच्चस्तरीय बैठकों तक सीधी पहुंच का प्रतीक होता है. यह बैज केवल उन प्रतिनिधियों को दिया जाता है जिनकी भूमिका नीतिगत संवाद, निवेश वार्ता और वैश्विक निर्णय प्रक्रियाओं में महत्वपूर्ण मानी जाती है इसे महज “रंगीन कार्ड” बताकर भाजपा न सिर्फ जनता को गुमराह कर रही है, बल्कि अंतरराष्ट्रीय मंचों की गरिमा का भी अपमान कर रही है.

Politics over CM Hemant white badge
दावोस में सीएम हेमंत सोरेन. (फोटो-सौजन्य-आईपीआरडी)

उन्होंने कहा कि यदि यह इतना ही “सामान्य” होता, तो भाजपा के नेता यह बताएं कि झारखंड जैसे आदिवासी बहुल, खनिज-संपन्न और विकासशील राज्य के मुख्यमंत्री को वैश्विक निवेशकों, उद्योगपतियों और नीति निर्माताओं के साथ एक मंच पर संवाद का अवसर कैसे मिला? सच यह है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की स्पष्ट नीतियों, स्थिर शासन और स्थानीय हितों को केंद्र में रखकर किए जा रहे विकास कार्यों के कारण ही आज झारखंड वैश्विक निवेश मानचित्र पर झारखंड उभर रहा है.

सीएम की छवि धूमिल करने का आरोप

विनोद पांडेय ने कहा कि आज जब झारखंड के लिए निवेश प्रस्ताव, औद्योगिक साझेदारियां और रोजगार के अवसर आकार ले रहे हैं, तब भाजपा इस सकारात्मक छवि को धूमिल करने के लिए जानबूझकर भ्रम फैलाने का प्रयास कर रही है. झामुमो महासचिव ने दो टूक कहा कि भाजपा की राजनीति हमेशा नकारात्मकता, अविश्वास और दुष्प्रचार पर टिकी रही है, जबकि हेमंत सोरेन की सरकार काम, परिणाम और सम्मान पर विश्वास करती है. जनता सब देख रही है और समय आने पर ऐसे भ्रामक बयानों का राजनीतिक जवाब भी देगी.

