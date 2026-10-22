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धमतरी नगर निगम में सियासी बदलाव, विजय मोटवानी अब MIC मेंबर नहीं, पिंटू यादव को मिला PWD सभापति का प्रभार

धमतरी :धमतरी नगर निगम में MIC यानी महापौर परिषद के प्रभारों को लेकर एक बार फिर बदलाव हुआ है. आमापारा वार्ड के पार्षद और PWD सभापति विजय मोटवानी को MIC सदस्य के दायित्व से हटाकर पिंटू यादव को PWD सभापति का प्रभार सौंपा गया है. इस बदलाव के बाद गुरुवार को नगर निगम में सत्ता के भीतर जिम्मेदारियों के हस्तांतरण का एक ऐसा दृश्य देखने को मिला, जिसने राजनीतिक घटनाक्रम के बीच सबका ध्यान खींचा.

गुरुवार को विजय मोटवानी अपने निगम स्थित चेंबर पहुंचे. उन्होंने वहां रखी भगवान श्रीराम, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और भारत माता सहित अन्य तस्वीरों को निकाला और अपने साथ ले गए. इसके बाद उन्होंने PWD सभापति का प्रभार पिंटू यादव को सौंपा. इस दौरान मोटवानी ने पिंटू यादव को तिलक-चंदन लगाया, नारियल भेंट किया और हाथ मिलाकर गले लगते हुए नई जिम्मेदारी के लिए बधाई दी. प्रभार सौंपते समय विजय मोटवानी भावुक नजर आए और उनकी आंखें नम हो गईं.

विजय मोटवानी अब MIC मेंबर नहीं (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

धमतरी नगर निगम में सियासी बदलाव (Etv Bharat)

महापौर को अपनी परिषद में जिम्मेदारियां तय करने का विशेषाधिकार है. उन्हें लगा होगा कि कोई दूसरा व्यक्ति यह काम बेहतर तरीके से कर सकता है. इस फैसले के बारे में महापौर ही बेहतर बता सकते हैं. महापौर का जो भी निर्णय होगा, उसका वे स्वागत करते हैं और आगे भी शहर के विकास के लिए उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करेंगे - विजय मोटवानी, पूर्व MIC मेंबर

MIC से हटाए जाने को लेकर विजय मोटवानी ने नाराजगी की बात से इनकार किया. उन्होंने कहा कि वे भारतीय जनता पार्टी के एक छोटे से कार्यकर्ता हैं और कम उम्र में महापौर ने उन्हें नगर निगम में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी, इसके लिए वे आभारी हैं. उनके मुताबिक, MIC में बदलाव एक सतत प्रक्रिया है और इसमें नाराज होने जैसी कोई बात नहीं है.





महापौर के लिए नारियल लेकर पहुंचे, लेकिन नहीं हुई मुलाकात



विजय मोटवानी ने महापौर के चेंबर में नारियल छोड़ने के पीछे अपनी संस्कृति और संस्कारों का हवाला दिया. उन्होंने कहा कि हिंदू परंपरा के अनुसार शुभ कार्यों में नारियल भेंट करने की परंपरा है. चेंबर में रखी भगवान श्रीराम, भारत माता और पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की तस्वीरों से उनका भावनात्मक जुड़ाव रहा है. अब वे इन तस्वीरों को अपने नए कार्यस्थल पर रखकर पूजा-अर्चना करेंगे. मोटवानी के मुताबिक, वे महापौर रामू रोहरा को नारियल भेंट करने उनके चेंबर पहुंचे थे, लेकिन उस समय महापौर मौजूद नहीं थे. ऐसे में उन्होंने नारियल टेबल पर छोड़ दिया और फोन के माध्यम से धन्यवाद भी ज्ञापित किया.

विजय मोटवानी ने केबिन से हटाया अपना सामान (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

वहीं, महापौर रामू रोहरा ने बदलाव को लेकर कहा कि एक सर्कुलर जारी हुआ है और MIC प्रभार व्यवस्था का हिस्सा हैं. इसी व्यवस्था के तहत पिंटू यादव को PWD सभापति का प्रभार दिया गया है. उन्होंने कहा कि शहर में विकास कार्य जारी रहने चाहिए और जिन कार्यों को शुरू किया गया है, उन्हें पूरा करना भी जरूरी है.