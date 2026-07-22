कानपुर नगर निगम की अतिक्रमण कार्रवाई पर हंगामा, सपा और भाजपा में विवाद
कानपुर साउथ के जूही क्षेत्र में अतिक्रमण हटाने के दौरान बवाल, सपा नेता और भाजपा पार्षद के बीच हुई तीखी नोकझोक.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : July 22, 2026 at 10:44 AM IST
कानपुर: नगर निगम के अतिक्रमण हटाओ अभियान के दौरान कानपुर साउथ के जूही क्षेत्र में मंगलवार को जमकर हंगामा हो गया. सरकारी जमीन से कब्जा हटाने पहुंची नगर निगम की टीम का विरोध करने पहुंचे सपा नेता सुधांशु मिश्रा और भाजपा पार्षद हरि स्वरूप तिवारी के बीच तीखी बहस अपशब्द में बदल गई. जिसके बाद दोनों पक्षों के समर्थकों के बीच तनाव बढ़ गया. स्थिति बिगड़ते देख पुलिस ने सपा नेता सुधांशु मिश्रा को अरेस्ट कर थाने भेज दिया. बाद में उन्हें छोड़ दिया गया. मौके पर पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच धक्का-मुक्की भी हुई, जिसके चलते अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर कार्रवाई जारी रखी गई.
बता दें, नगर निगम के पर्यावरण अभियंता दिवाकर के नेतृत्व में टीम वार्ड-38 की सफेद कॉलोनी में करीब 20 हजार वर्गफीट सरकारी जमीन को कब्जामुक्त कराने पहुंची थी. अभियान के दौरान ब्लॉक 43, 48 और 12 में बने करीब 45 से 50 अवैध निर्माणों को ध्वस्त किया गया. विरोध कर रहे सपा नेता सुधांशु मिश्रा ने आरोप लगाया कि प्रशासन ने बिना उचित प्रक्रिया अपनाए कार्रवाई की है. उनका कहना है कि जमीन का मामला न्यायालय में विचाराधीन है और प्रभावित लोगों की बात सुने बिना मकान गिराए गए। उन्होंने पूरे अभियान को मनमाना बताया.
वहीं नगर निगम के पर्यावरण अभियंता दिवाकर ने कहा कि संबंधित जमीन केडीए द्वारा नगर निगम को ट्रांसफर पार्क की भूमि है, जिस पर लंबे समय से अवैध कब्जा था. कब्जाधारकों को पहले नोटिस जारी किए गए थे और नोटिस अवधि पूरी होने के बाद ही कार्रवाई की गई.
भाजपा पार्षद हरि स्वरूप तिवारी ने दावा किया कि सिद्धेश्वर महादेव मंदिर के पास की सरकारी जमीन पर सालों से अवैध कब्जा था और शिकायतों के आधार पर जांच के बाद ये कार्रवाई की गई.
पुलिस अधिकारियों ने बताया कि पूरे घटनाक्रम का वीडियो रिकॉर्ड कर लिया गया है. यदि किसी पक्ष की ओर से शिकायत मिलती है या सरकारी कार्य में बाधा डालने के साक्ष्य सामने आते हैं, तो नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी.
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