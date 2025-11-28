ETV Bharat / state

रायपुर में एनआईटी चौपाटी शिफ्टिंग पर सियासी संग्राम, मूणत पोस्टर विवाद और FIR से भड़का घमासान

रायपुर में चौपाटी विवाद गहराया, FIR के बाद कांग्रेस का हल्ला बोल

Congress Protests Over Chowpatty Dispute
चौपाटी विवाद पर कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : November 28, 2025 at 7:42 PM IST

रायपुर: रायपुर में एनआईटी चौपाटी हटाए जाने को लेकर सियासी घमासान चरम पर है. भाजपा विधायक राजेश मूणत के पोस्टर पर कालिख पोतने के बाद दर्ज FIR के विरोध में यूथ कांग्रेस और NSUI ने हल्ला बोल दिया है. यूथ कांग्रेस और एनएसयूआई ने सरस्वती नगर थाने का घेराव कर हंगामा किया.

बीजेपी सरकार पर कांग्रेस का अटैक

प्रदर्शनकारियों ने 7 दिनों के भीतर उच्चस्तरीय जांच समिति बनाने की मांग करते हुए चेतावनी दी कि कार्रवाई न होने पर वे मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेंगे. पूर्व विधायक विकास उपाध्याय ने कहा है कि दो दिनों के भीतर दस्तावेजों के साथ बड़ा खुलासा करेंगे. चौपाटी तोड़ने के पीछे भाजपा सरकार की मंशा संदिग्ध है.

रायपुर में एनआईटी चौपाटी शिफ्टिंग विवाद (ETV BHARAT)

पोस्टर विवाद से बढ़ा सियासी घमासान

NIT चौपाटी की शिफ्टिंग के विरोध में युवक कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बीते दिनों विधायक राजेश मूणत के होर्डिंग पर कालिख पोती थी. पुलिस ने इस मामले में यूथ कांग्रेस जिलाध्यक्ष सहित कई कार्यकर्ताओं पर FIR दर्ज कर गिरफ्तारी की, जिसे विपक्ष ने राजनीतिक दबाव बताया.

कांग्रेसियों ने किया थाने का घेराव

सरस्वती नगर थाना घेरने पहुंचे सैकड़ों कांग्रेस और NSUI कार्यकर्ताओं ने चौपाटी विवाद में शामिल अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों की जांच की मांग की. हंगामे की आशंका को देखते हुए थाने के बाहर भारी पुलिस बल तैनात किया गया था.

Shifting of NIT Raipur Chowpatty
एनआईटी रायपुर की चौपाटी की शिफ्टिंग (ETV BHARAT)

जब से भाजपा की सरकार बनी है, लोकतंत्र की हत्या कर रही है. जो विरोध करता है उसके खिलाफ FIR दर्ज कर जेल भेजने की कोशिश की जा रही है. कांग्रेस डरने वाली नहीं है. 2 साल पहले तक यही भाजपा नेता इस चौपाटी को वैध बताते थे।. अब इसे अवैध बताकर तोड़ना राजनीतिक प्रतिशोध है- आकाश तिवारी, नेता प्रतिपक्ष, रायपुर नगर निगम

एक विधायक की जिद के लिए 70 परिवारों और सैकड़ों लोगों की आय समाप्त कर दी गई. स्मार्ट सिटी की योजना के तहत चौपाटी बनी थी, इसमें कोई अवैधता नहीं थी-श्रीकुमार मेनन, वरिष्ठ कांग्रेस नेता

"ये तुगलकशाही और हिटलरशाही है"

विकास उपाध्याय ने सरकार पर तीखा प्रहार करते हुए कहा कि यह चौपाटी जनता के टैक्स के पैसे से बनी थी. भाजपा सरकार ने एक दिन में सब तोड़ दिया यह तुगलक शाही रवैया है. फर्जी FIR कर कांग्रेस कार्यकर्ताओं को निशाना बनाया जा रहा है. उन्होंने यह भी दावा किया कि चौपाटी को सभी विभागों से अनुमति मिली थी. मास्टर प्लान और कलेक्टर की अनुमति के आधार पर निर्माण हुआ था. भाजपा सरकार सत्ता में आते ही नालंदा-2 के नाम पर सब तोड़ने में जुट गई.

Raipur NIT Chowpatty Controversy
रायपुर एनआईटी चौपाटी विवाद (ETV BHARAT)

क्या है पुलिस प्रशासन का बयान ?

एडिशनल एसपी दौलत राम पोर्ते ने कहा कि पोस्टर विवाद मामले में पांच लोगों की गिरफ्तारी हुई थी, जिन्हें जमानत पर रिहा कर दिया गया है. जांच जारी है और आगे की कार्रवाई की जाएगी.

राजनीतिक दबाव में चौपाटी तोड़ने का आरोप

26 नवंबर को नालंदा परिसर के होर्डिंग पर मूणत की फोटो लगी थी, जिस पर कालिख पोते जाने के बाद विवाद तेज हुआ. एनआईटी चौपाटी को विपक्ष स्मार्ट सिटी का वैध प्रोजेक्ट बता रहा है, जबकि सरकार इसे अवैध निर्माण बताकर हटा चुकी है. कुछ दिन पहले कांग्रेस नेताओं ने उपमुख्यमंत्री अरुण साव से मुलाकात कर 7 दिनों में जांच समिति गठित करने की मांग की थी.

क्या है कांग्रेस की प्रमुख मांगें ?

  • उच्चस्तरीय जांच समिति गठित की जाए
  • जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई हो
  • राजनीतिक दबाव में निर्णय लेने वाले जनप्रतिनिधियों की जांच हो
  • भविष्य में ऐसे मामलों के लिए स्पष्ट नीति बनाई जाए

चौपाटी मुद्दे पर सियासी जंग जारी

NIT चौपाटी मुद्दा अब केवल एक विकास परियोजना का विवाद नहीं रह गया है, बल्कि यह रायपुर की सियासी जंग का बड़ा केंद्र बन चुका है. कांग्रेस कार्यकर्ताओं की चेतावनी और दो दिनों में बड़े खुलासे के दावे के बाद आने वाले दिनों में यह विवाद और गर्माएगा.

