ETV Bharat / state

छत्तीसगढ़ में रजिस्ट्री फी बढ़ाने पर सियासी बवाल, कांग्रेस ने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का काफिला रोका

दुर्ग में रजिस्ट्री शुल्क और जमीन की गाइडलाइन दर बढ़ाए जाने के विरोध में नागरिकों और व्यापारियों का गुस्सा फूट पड़ा. प्रदर्शनकारियों ने कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर सरकार पर आम जनता पर अनावश्यक आर्थिक बोझ डालने का आरोप लगाया है.

रायपुर: रजिस्ट्री शुल्क और जमीन की गाइडलाइन दरों में बढ़ोतरी के खिलाफ छत्तीसगढ़ में जनआक्रोश गहराता जा रहा है. सोमवार को दुर्ग में आम लोगों और व्यापारियों ने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण देव सिंह के काफिले को रोककर जोरदार नारेबाजी की. प्रदर्शनकारियों ने सरकार पर आर्थिक बोझ डालने का आरोप लगाते हुए चेतावनी दी कि निर्णय वापस न हुआ तो पूरे प्रदेश में बड़ा आंदोलन होगा.

किरण सिंहदेव का काफिला रोका गया

छत्तीसगढ़ राइस मिल एसोसिएशन के अध्यक्ष कांतिलाल बोथरा के निवास से लौटते समय भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण देव सिंह के काफिले को प्रदर्शनकारियों ने रोक लिया. उन्हें रोककर लोगों ने नारेबाजी की और बढ़ोतरी को ‘जन-विरोधी फैसला’ बताया. प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी कि यदि फैसला वापस नहीं हुआ, तो प्रदेशभर में उग्र आंदोलन होगा.

कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन, बढ़ोतरी वापस लेने की मांग

इसके बाद लोगों ने कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा. ज्ञापन में रजिस्ट्री शुल्क और जमीन के बाजार मूल्य में की गई बढ़ोतरी को आम जनता पर सीधा प्रहार बताया गया. प्रदर्शनकारियों ने मांग की कि जनहित में शुल्क को कम किया जाए, ताकि लोगों को राहत मिल सके.

"पूरे प्रदेश में बीजेपी सरकार के खिलाफ असंतोष"

कांग्रेस ने इस विरोध को प्रदेशव्यापी असंतोष का संकेत बताया है. कांग्रेस ने कहा कि भाजपा सरकार के खिलाफ जनता का क्रोध सड़कों तक पहुंच चुका है. कांग्रेस मीडिया विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि भाजपा सरकार की नीतियों से जनता त्रस्त है और विरोध अब सड़कों पर दिख रहा है.

रजिस्ट्री फी के खिलाफ लोगों का दुर्ग में प्रदर्शन (ETV BHARAT)

जमीन की गाइडलाइन दर बढ़ने से परेशान जनता विरोध कर रही है,बिजली दाम बढ़ोतरी और कटौती से लोग नाराज़ हैं, धान खरीदी में अव्यवस्थाओं और किसानों से हो रहे धोखे को लेकर भी प्रदेशभर में आंदोलन जारी है.सुशील शुक्ला ने कहा कि दुर्ग की घटना भाजपा सरकार की विदाई का संकेत है- सुशील आनंद शुक्ला, अध्यक्ष, कांग्रेस मीडिया विभाग, छत्तीसगढ़

सरकार के लिए हो सकती है परेशानी

लगातार बढ़ रहे विरोध प्रदर्शनों ने सरकार की मुश्किलें बढ़ा दी हैं. रजिस्ट्री शुल्क से शुरू हुआ विरोध अब बिजली, धान खरीदी और जनसुविधाओं से जुड़े मुद्दों तक पहुंच गया है, जिससे प्रदेश में राजनीतिक तापमान और बढ़ गया है.