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बागपत हत्याकांड पर सियासी घमासान, विनीत शारदा बोले 'सपा मानसिकता वाले अधिकारी बोरिया बिस्तर बांध लें'

विनीत शारदा ने कहा कि टेंट व्यापारी के हत्यारे को बख्शाा नही जाएगा.

बागपत हत्याकांड पर सियासी घमासान
बागपत हत्याकांड पर सियासी घमासान (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 11, 2026 at 9:03 PM IST

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बागपत: जिले में टेंट व्यापारी पिता-पुत्र की हत्या के मामले को लेकर गुरुवार को भाजपा व्यापार प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक विनीत शारदा ने कड़ी प्रतिक्रिया दी. पीड़ित परिवार से मुलाकात करने पहुंचे शारदा ने घटना को बेहद दुखद और शर्मनाक बताते हुए कहा, अपराधियों और उन्हें संरक्षण देने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी.

वहीं, टेंट व्यापारी हत्या कांड के बाद, भीड़ के हत्थे चढ़े हिस्ट्रीशीटर वरुण लुहारी की भी गुरुवार को अंतिम संस्कार कर दिया गया. व्यापारी पिता-पुत्र और वरुण लुहारी की मौत के बाद से पूरे क्षेत्र में तनावपूर्ण माहौल है. पुलिस हत्याकांड में फरार आरोपियों की तलाश में जुटी है, वहीं दूसरी ओर वरुण की मौत के मामले में दर्ज मुकदमे की भी जांच कर रही है. अधिकारियों का कहना है कि दोनों मामलों में निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.

मीडिया से बातचीत में विनीत शारदा ने कहा कि टेंट व्यापारी परिवार के घर में घुसकर हमला करना और पिता-पुत्र को मौत के घाट उतार देना कानून-व्यवस्था के लिए गंभीर चुनौती है. उन्होंने कहा कि इस घटना की पूरी जानकारी मुख्यमंत्री तक पहुंचाने के लिए लखनऊ जा रहे हैं. उन्होंने पीड़ित परिवार को भरोसा दिलाया कि दोषियों के खिलाफ ऐसी कार्रवाई होगी जिसे आने वाली पीढ़ियां याद रखेंगी.

शारदा ने पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों को भी कड़ा संदेश देते हुए कहा कि जो अधिकारी या पुलिसकर्मी सपा की मानसिकता से काम कर रहे हैं और यह सोच रहे हैं कि वर्ष 2027 में सत्ता परिवर्तन हो जाएगा, वे अपना बोरिया-बिस्तर बांध लें. ऐसे अधिकारियों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे और उन्हें काला पानी भेजने जैसा दंड देने का काम किया जाएगा.

भाजपा नेता ने मांग की के पीड़ित व्यापारी परिवार पर दर्ज मुकदमे वापस लिए जाएं. उन्होंने कहा कि परिवार पहले ही एक बड़ी त्रासदी झेल चुका है, ऐसे में उसके साथ न्याय होना चाहिए. भीड़ द्वारा एक बदमाश की हत्या पर उन्होंने कहा कि यदि लोगों ने आत्मरक्षा और अपराधियों के खिलाफ खड़े होकर ऐसा किया है तो उनके मनोबल को समझने की जरूरत है.

विनीत शारदा ने कहा कि आगामी 48 घंटे के भीतर घटना में शामिल बाकी अपराधियों पर भी कठोर कार्रवाई होगी. उन्होंने अपराधियों को चेतावनी देते हुए कहा कि अब व्यापारी समाज कमजोर नहीं है और किसी भी तरह की गुंडागर्दी या अपराध को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.

शारदा ने कहा कि बागपत की घटना ने सभी को झकझोर दिया है, लेकिन सरकार और प्रशासन दोषियों को किसी भी कीमत पर बख्शने की मूड में नहीं है. पीड़ित परिवार से मुलाकात के बाद विनीत शारदा ने आश्वासन दिया कि न्याय दिलाने के लिए हर स्तर पर प्रयास किए जाएंगे और दोषियों को जल्द से जल्द कानून के कठघरे में खड़ा किया जाएगा.

हिस्ट्रीशीटर वरुण लुहारी की अंतिम संस्कार:

वहीं, बागपत चर्चित बड़ौत गोलीकांड में मारे गए हिस्ट्रीशीटर वरुण लुहारी का आज अंतिम संस्कार कर दिया गया. टेंट व्यापारी हत्या कांड के बाद भीड़ के हत्थे चढ़े हिस्ट्रीशीटर वरुण लुहारी को गंभीर हालत में अस्पताल ले जाया गया था, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई थी. व्यापारी पिता-पुत्र और वरुण लुहारी की मौत के बाद से पूरे क्षेत्र में तनावपूर्ण माहौल बना हुआ है. पुलिस एक ओर हत्याकांड में फरार आरोपियों की तलाश में जुटी है, वहीं दूसरी ओर वरुण की मौत के मामले में दर्ज मुकदमे की भी जांच कर रही है. अधिकारियों का कहना है कि दोनों मामलों में निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

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