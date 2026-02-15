ETV Bharat / state

मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर अमृतधारा महोत्सव में सियासी घमासान, नेताओं में दिखी नाराजगी

मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर में अमृतधारा महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है. इस बीच यहां सियासी गहमागहमी हुई है.

Security arrangements at the Amritdhara Festival
अमृतधारा महोत्सव में सुरक्षा व्यवस्था (ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : February 15, 2026 at 10:44 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर: एमसीबी जिले में इन दिनों अमृतधारा महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है. रविवार को यह आयोजन विवादों में घिर गया. कार्यक्रम स्थल पर पुलिस द्वारा की गई बेरिकेटिंग के कारण स्थानीय जनप्रतिनिधियों को रोका गया. जिसके बाद राजनेताओं में नाराजगी देखने को मिली है.नगरपालिका परिषद मनेंद्रगढ़ की अध्यक्ष प्रतिमा यादव एवं विधायक प्रतिनिधि सरजू यादव कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे थे, लेकिन पुलिस द्वारा मुख्य द्वार से पहले ही उनकी गाड़ी रोक दी गई. जिसके बाद विवाद शुरू हो गया.

गाड़ी रोके जाने से नेताओं में नाराजगी

मिली जानकारी के मुताबिक गाड़ी में नेम प्लेट लगी होने और परिचय देने के बावजूद प्रवेश की अनुमति नहीं दी गई. इस पर विधायक प्रतिनिधि सरजू यादव नाराज़ हो गए और उन्होंने गाड़ी में लगी नगरपालिका अध्यक्ष की नेम प्लेट निकालकर कार्यक्रम स्थल की ओर फेंक दी. घटना के बाद दोनों जनप्रतिनिधि कार्यक्रम छोड़कर वापस लौट गए.

एमसीबी अमृतधारा महोत्सव में राजनीति (ETV BHARAT)

राजनेताओं और कार्यकर्ताओं भी हुए गुस्सा

मंच से सरजू यादव का नाम पुकारा गया, लेकिन वे मंच पर नहीं पहुंचे. दूसरी ओर नगरपालिका अध्यक्ष प्रतिमा यादव का नाम मंच से नहीं लिया गया, जिससे असंतोष और बढ़ गया.घटना के बाद राजनेताओं ने इसे सम्मान की बात कही है. समर्थकों का कहना है कि जनप्रतिनिधियों के साथ इस प्रकार का व्यवहार उचित नहीं है.कई कार्यकर्ताओं ने इसे “सम्मान का सवाल” बताते हुए कड़ी प्रतिक्रिया दी है.स्थानीय राजनीतिक गलियारों में यह भी चर्चा है कि यह पहली बार नहीं है जब पार्टी के जनप्रतिनिधियों को इस तरह की स्थिति का सामना करना पड़ा हो.

हम कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे. गाड़ी में नेम बोर्ड लगा था, पहचान बताई गई, फिर भी पुलिस ने रोक दिया. यह जनप्रतिनिधियों का अपमान है. सम्मान से बड़ा कुछ नहीं होता-सरजू यादव, विधायक प्रतिनिधि

हमें आमंत्रित किया गया था, लेकिन प्रवेश नहीं दिया गया. यह बेहद दुखद है. जनप्रतिनिधियों के साथ ऐसा व्यवहार सही नहीं है- प्रतिमा यादव, नगरपालिका अध्यक्ष

अमृतधारा महोत्सव में ऐसी घटना घटने के बाद स्थानीय राजनेताओं में बड़ी नाराजगी है. इस पर सियासत भी गर्मा गई है. अब देखना होगा कि इस केस में आगे क्या होता है.

युवा संवाद बनाम युवा महापंचायत, न महिलाएं, न किसान, चुनाव का केंद्र हैं युवान, वोटरों को साधने जुटी भाजपा–कांग्रेस

गांजा तस्करों पर बलौदाबाजार पुलिस का एक्शन, ओडिशा से सरगना अरेस्ट, सप्लाई चैन पर अटैक

GATE परीक्षा में हाई-टेक नकल का खुलासा, जूतों में ब्लूटूथ छिपाकर नकल, पुलिस ने अंतर्राज्यीय गिरोह को दबोचा

TAGGED:

MANENDRAGARH CHIRMIRI BHARATPUR
AMRITDHARA FESTIVAL
एमसीबी पुलिस
मनेंद्रगढ़ नगरपालिका अध्यक्ष
POLITICAL UPROAR IN MANENDRAGARH

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.