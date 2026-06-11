चिरमिरी में समीक्षा बैठक से पहले सियासी हंगामा, कांग्रेस पार्षदों ने किया विरोध
नेता प्रतिपक्ष गायत्री बिरहा सहित 12 पार्षद जमीन पर बैठे, सभागार के बाहर जमकर नारेबाजी की गई.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : June 11, 2026 at 6:30 PM IST
एमसीबी: नगर निगम चिरमिरी में आयोजित होने वाली समीक्षा बैठक से पहले उस समय राजनीतिक माहौल गरमा गया, जब कांग्रेस पार्षदों ने बैठक का विरोध शुरू कर दिया. नेता प्रतिपक्ष गायत्री बिरहा के नेतृत्व में कांग्रेस के 12 पार्षद सभागार के सामने जमीन पर बैठ गए और नारेबाजी कर अपना विरोध दर्ज कराया.
कांग्रेस पार्षदों का प्रदर्शन
छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल निगम सभागार में समीक्षा बैठक लेने पहुंचे थे. बैठक से पहले मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल, कलेक्टर और निगम आयुक्त निगम आयुक्त कक्ष में मौजूद रहे, जबकि दूसरी ओर कांग्रेस पार्षद अपनी मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन करते रहे.
कांग्रेस का आरोप
कांग्रेस पार्षदों का आरोप है कि नेता प्रतिपक्ष के लिए बैठक में उचित स्थान और कुर्सी आरक्षित नहीं की गई. उन्होंने नगर निगम क्षेत्र में पिछले डेढ़ साल से विकास कार्य नहीं होने का आरोप लगाते हुए नाराजगी जताई.
पार्षदों को समझाने पहुंचे अधिकारी
विरोध कर रहे पार्षदों को समझाने के लिए एसडीएम और निगम कमिश्नर मौके पर पहुंचे और उनसे बातचीत करने का प्रयास किया, लेकिन पार्षद अपनी मांगों को लेकर सभागार के बाहर ही डटे रहे.
जनप्रतिनिधियों और विकास कार्यों की अनदेखी का आरोप
कांग्रेस पार्षदों का कहना है कि जनप्रतिनिधियों को सम्मान नहीं दिया जा रहा है और विकास कार्यों की अनदेखी की जा रही है. वहीं समीक्षा बैठक को लेकर प्रशासनिक अधिकारी और जनप्रतिनिधि आमने-सामने नजर आए. अब इस मामले को लेकर चिरमिरी नगर निगम में सियासी हलचल तेज हो गई है.
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