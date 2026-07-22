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कांग्रेस कार्यालय के घेराव पर भाजपा, जवाब में भाजपा दफ्तर पहुंची कांग्रेस, पुलिस ने किया वॉटर कैनन का इस्तेमाल

राहुल गांधी के प्रधानमंत्री आवास घेराव के विरोध में भाजपा रायपुर जिला इकाई ने कांग्रेस कार्यालय के घेराव का ऐलान किया. प्रदर्शन में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण देव, उपमुख्यमंत्री अरुण साव, मंत्री, विधायक और बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता शामिल हुए. भारी पुलिस बल की मौजूदगी में भाजपा कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की.

रायपुर : राजधानी रायपुर में बुधवार को भाजपा और कांग्रेस आमने-सामने आ गए. राहुल गांधी द्वारा प्रधानमंत्री आवास के घेराव के विरोध में भाजपा ने कांग्रेस कार्यालय का घेराव किया, तो जवाब में कांग्रेस कार्यकर्ता भी भाजपा कार्यालय के बाहर काला झंडा लेकर प्रदर्शन करने पहुंच गए. दोनों दलों के प्रदर्शन के दौरान पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच धक्का-मुक्की हुई, जिसके बाद हालात को नियंत्रित करने के लिए वॉटर कैनन का इस्तेमाल करना पड़ा.

पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच धक्का-मुक्की

प्रदर्शन के दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच जमकर झूमाझपटी हुई. कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए पुलिस को वॉटर कैनन का सहारा लेना पड़ा. पूरे इलाके में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे ताकि स्थिति नियंत्रण से बाहर न जाए.

प्रदर्शनकारियों पर वाटर कैनन का इस्तेमाल (ETV BHARAT)

लोकतांत्रिक मर्यादाओं के खिलाफ है प्रधानमंत्री आवास का घेराव-कांग्रेस

उपमुख्यमंत्री अरुण साव ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री आवास का घेराव लोकतांत्रिक परंपराओं और संवैधानिक मर्यादाओं के विपरीत है. उन्होंने कहा कि संवैधानिक पदों और संस्थाओं का सम्मान करना हर जनप्रतिनिधि का दायित्व है. ऐसे कदम समाज में गलत संदेश देते हैं और भारतीय जनता पार्टी लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए हमेशा खड़ी रहेगी.

कांग्रेस कार्यालय पर बीजेपी का प्रदर्शन (ETV BHARAT)

भाजपा के विरोध में कांग्रेस का पलटवार

भाजपा के प्रदर्शन के जवाब में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भी मोर्चा खोल दिया. कुछ कार्यकर्ता काला झंडा लेकर भाजपा कार्यालय पहुंचे और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की. कांग्रेस के प्रदर्शन को देखते हुए भाजपा कार्यालय के बाहर भी भारी पुलिस बल तैनात रहा और सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई.

रायपुर में कांग्रेस का प्रदर्शन (ETV BHARAT)

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का राहुल गांधी पर हमला

इस पूरे घटनाक्रम से पहले मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर राहुल गांधी पर निशाना साधा. उन्होंने प्रधानमंत्री आवास के बाहर हुए प्रदर्शन को निंदनीय बताते हुए कहा कि प्रतिबंधित क्षेत्र में विपक्ष का प्रदर्शन लोकतांत्रिक गरिमा के खिलाफ है. मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि केंद्र सरकार NEET पेपर लीक मामले को लेकर पहले से गंभीर है, जबकि कांग्रेस युवाओं की आड़ में देश में अराजकता फैलाने की कोशिश कर रही है.

रायपुर में भाजपा और कांग्रेस के आमने-सामने आने से सियासी माहौल पूरी तरह गरमा गया है. एक ओर भाजपा राहुल गांधी के प्रधानमंत्री आवास घेराव का विरोध कर रही है, तो दूसरी ओर कांग्रेस भी भाजपा सरकार के खिलाफ सड़क पर उतर आई है. दोनों दलों के प्रदर्शन के बीच पुलिस को वॉटर कैनन का इस्तेमाल करना पड़ा. अब देखना होगा कि यह राजनीतिक टकराव आगे और कितना तेज होता है.