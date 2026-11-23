बहुमत कांग्रेस का, प्रधान भाजपा का! जोधपुर की बालेसर पंचायत समिति में हुआ दिलचस्प उलटफेर
कांग्रेस के नेता भाजपा से निर्वाचित एसटी वर्ग के उम्मीदवारों में सेंध लगाने की तैयारी में हैं, जिससे कि अपना प्रधान बना सके.
Published : November 23, 2026 at 7:59 AM IST
जोधपुर: जिले की बालेसर पंचायत समिति के दो वार्डों के दो मतदान केंद्रों पर रविवार को पुनर्मतदान हुआ. देर रात परिणाम जारी किया गया. परिणाम के बाद पंचायत समिति में कांग्रेस के 15 सदस्यों वाली इस पंचायत समिति में अब 9 सदस्य हो गए हैं. जबकि भाजपा के पास 6 सदस्य हैं. कांग्रेस के पास बहुमत से एक सीट ज्यादा है, लेकिन विडंबना यह है कि इसके बावजूद कांग्रेस अपना निर्वाचित प्रधान नहीं बन सकेगी, क्योंकि पंचायत समिति में प्रधान का पद अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है. कांग्रेस से एक भी प्रत्याशी एसटी वर्ग का नहीं जीता है. इसके चलते अब प्रधान भाजपा का ही बनेगा.
कांग्रेस को रविवार को पुनर्मतदान में वार्ड संख्या 10 से अपने प्रत्याशी के विजय होने की उम्मीद थी, लेकिन वह हार गया. यहां भाजपा के रमेश भील ने जीत दर्ज कर ली. इसके साथ ही भाजपा के अब एसटी वर्ग के तीन उम्मीदवार चुनाव जीत चुके हैं. भाजपा के पास बहुमत नहीं है, ऐसे में अब भाजपा से निर्वाचित व्यक्ति ही इस पंचायत समिति का प्रधान बनेगा, यह नियमानुसार तय हो गया है. रविवार को वार्ड संख्या तीन के एक मतदान केंद्र पर पुनर्मतदान हुआ था, जिसमें कांग्रेस की इंद्रा देवी विजयी हुई हैं.
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कांग्रेस सेंध लगाने के प्रयास में: बालेसर पंचायत समिति के लिए कुल 15 सदस्य का निर्वाचन हुआ है. इसमें 9 कांग्रेस के हैं, जबकि 6 भाजपा के हैं. भाजपा में तीन अनुसूचित जनजाति वर्ग के निर्वाचित सदस्य हैं. बताया जा रहा है कि कांग्रेस के नेता भाजपा से निर्वाचित इस वर्ग के उम्मीदवारों में सेंध लगाने की तैयारी में हैं, जिससे कि अपना प्रधान बना सके.
गहलोत बिठाएंगे गठजोड़: जोधपुर जिले में 23 पंचायत समितियों में से 15 में कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत मिला है. जिला परिषद में भी कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत मिला हुआ है. किसी तरह से कोई सदस्य में तोड़फोड़ नहीं हो और जिला प्रमुख का चुनाव सहमति से हो सके, इसको लेकर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सोमवार को जोधपुर आ रहे हैं. वे दो दिन तक यही रहेंगे. माना जा रहा है कि इस दौरान प्रधान और प्रमुख का चेहरा तय करने में भूमिका निभाएंगे.
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