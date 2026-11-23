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बहुमत कांग्रेस का, प्रधान भाजपा का! जोधपुर की बालेसर पंचायत समिति में हुआ दिलचस्प उलटफेर

बालेसर पंचायत समिति के निर्वाचित सदस्य ( ETV Bharat Jodhpur )

जोधपुर: जिले की बालेसर पंचायत समिति के दो वार्डों के दो मतदान केंद्रों पर रविवार को पुनर्मतदान हुआ. देर रात परिणाम जारी किया गया. परिणाम के बाद पंचायत समिति में कांग्रेस के 15 सदस्यों वाली इस पंचायत समिति में अब 9 सदस्य हो गए हैं. जबकि भाजपा के पास 6 सदस्य हैं. कांग्रेस के पास बहुमत से एक सीट ज्यादा है, लेकिन विडंबना यह है कि इसके बावजूद कांग्रेस अपना निर्वाचित प्रधान नहीं बन सकेगी, क्योंकि पंचायत समिति में प्रधान का पद अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है. कांग्रेस से एक भी प्रत्याशी एसटी वर्ग का नहीं जीता है. इसके चलते अब प्रधान भाजपा का ही बनेगा.