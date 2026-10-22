राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के दौरे पर सियासी घमासान, मुरिया दरबार में शामिल होने को लेकर कांग्रेस बीजेपी के बीच जुबानी जंग
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के मुरिया दरबार में शामिल होने के लेकर कांग्रेस ने बयान दिया है.जिस पर बीजेपी ने पलटवार किया.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : October 22, 2026 at 1:14 PM IST
जगदलपुर : बस्तर दशहरा में शामिल होने के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बस्तर आई हैं.इस दौरे को लेकर कांग्रेस ने बड़ा बयान दिया है. पीसीसी चीफ दीपक बैज ने राष्ट्रपति के दौरे को फिजूल खर्च बताया है,जिस पर मंत्री केदार कश्यप ने पलटवार किया है.
दीपक बैज का दौरे पर बयान
पीसीसी चीफ दीपक बैज ने दौरे को लेकर कहा कि राष्ट्रपति जी तो दंतेवाड़ा भी आए थे, क्या फायदा हुआ? कुछ फायदा हुआ बस्तर की जनता को? कुछ नहीं हुआ. 6 करोड़ 50 लाख बस्तर पंडुम का बिल हमारे बस्तर की जनता की गाढ़ी कमाई से भरे हैं. कोई फायदा नहीं हुआ बस्तर को.
राष्ट्रपति को सिर्फ एक मुखौटा बनाकर लाया जा रहा है ताकि फिर से बस्तर पंडुम जैसे राष्ट्रपति के नाम से करोड़ों का टेंडर लगा लें. करोड़ों का टेंट लगा दें और घोटाला कर लें. राष्ट्रपति को सिर्फ मुखौटा बनाकर यहाँ घोटाला कराने के लिए ला रहे हैं. राष्ट्रपति जी आएं वेलकम हैं, लेकिन उनके आने से बस्तर को कोई फायदा नहीं होना है- दीपक बैज,पीसीसी चीफ
कैबिनेट मंत्री केदार कश्यप ने कहा कांग्रेस पार्टी की यह पुरानी आदत रही है कि वह देश के संविधान के सर्वोच्च पद पर बैठीं महामहिम राष्ट्रपति आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी का अपमान करे.
बस्तर दशहरा का यह पर्व सामाजिक व्यवस्था का प्रतीक है. मुरिया दरबार के माध्यम से हम कैसे अपने गांवों और क्षेत्र के विकास की रूपरेखा तय करते हैं. कांग्रेस ने इसे समझने की कोशिश ही नहीं की - केदार कश्यप, कैबिनेट मंत्री
यह हम सभी बस्तरवासियों के लिए अत्यंत सौभाग्य का विषय है कि राष्ट्रपति जी पहली बार हमारे ऐतिहासिक मुरिया दरबार में शिरकत करने आ रही हैं. मुरिया दरबार की परंपरा कोई आज की नहीं, बल्कि लगभग 500 से 600 साल पुरानी है.