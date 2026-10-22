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राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के दौरे पर सियासी घमासान, मुरिया दरबार में शामिल होने को लेकर कांग्रेस बीजेपी के बीच जुबानी जंग

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के दौरे पर सियासी घमासान ( Etv Bharat )

जगदलपुर : बस्तर दशहरा में शामिल होने के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बस्तर आई हैं.इस दौरे को लेकर कांग्रेस ने बड़ा बयान दिया है. पीसीसी चीफ दीपक बैज ने राष्ट्रपति के दौरे को फिजूल खर्च बताया है,जिस पर मंत्री केदार कश्यप ने पलटवार किया है.

दीपक बैज का दौरे पर बयान