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महिला आरक्षण संशोधन बिल पर सियासत तेज, बीजेपी के आक्रोश मार्च निकालने की घोषणा पर कांग्रेस ने किया पलटवार

महिला आरक्षण संशोधन बिल पारित नहीं होने पर बीजेपी आक्रोश मार्च निकालने की घोषणा की है. जिसपर कांग्रेस ने पलटवार किया है.

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कांग्रेस नेता और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष (ईटीवी भारत)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : April 21, 2026 at 4:25 PM IST

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रांची: लोकसभा से महिला आरक्षण संशोधन बिल पारित नहीं होने के बाद चल रहा सियासी घमासान फिलहाल शांत होता नहीं दिख रहा है. प्रदेश भाजपा ने 25 अप्रैल को आक्रोश मार्च निकालकर कांग्रेस को महिला विरोधी करार देने में जुटी है. वहीं कांग्रेस बीजेपी के खिलाफ इन दिनों अभियान चलाने में जुटी है. प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष आदित्य साहू की मानें तो महिला आरक्षण संशोधन बिल पास नहीं होने के लिए कांग्रेस जिम्मेदार है. उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधते हुए उसे महिला विरोधी बताया है.

मोरहाबादी मैदान से मेन रोड तक निकलेगा आक्रोश मार्च

25 अप्रैल को आयोजित होने वाला आक्रोश मार्च मोरहाबादी मैदान से मेन रोड तक निकलेगा. इसमें रांची महानगर, रांची पूर्वी, रांची पश्चिमी, रामगढ़, खूंटी और लोहरदगा जिले से हजारों की संख्या में महिलाएं शामिल होगी. आदित्य साहू के अनुसार संसद में पेश महिला आरक्षण संशोधन बिल का विरोध कर कांग्रेस और विपक्ष गठबंधन के सांसदों ने देश की महिला शक्ति के साथ घोर अन्याय किया है. उन्होंने कहा जब कभी अवसर आया, कांग्रेस पार्टी ने नारी शक्ति को कुचलने में ताकत लगाई है.

कांग्रेस नेता और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का बयान (ईटीवी भारत)

भाजपा प्रोपेगेंडा फैलाकर झूठ को भी सच करना चाहती है: प्रदेश कांग्रेस

महिला आरक्षण संशोधन बिल पर कांग्रेस इन दिनों भाजपा पर हमला बोलने में जुटी हुई है. कांग्रेस कोटे के मंत्री, विधायक और पदाधिकारियों को जगह-जगह प्रेस कॉफ्रेंस कर भाजपा के आरोप पर पलटवार करने की जिम्मेदारी दी गई है. इन सबके बीच 25 अप्रैल को भाजपा के आक्रोश मार्च को कांग्रेस ने प्रोपेगेंडा करार देते हुए जमकर हमला बोला है.

पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता सोनल शांति ने भाजपा पर पलटवार करते हुए कहा है कि बीजेपी प्रोपेगेंडा फैलाकर झूठ को भी सच साबित करना चाहती है. उन्होंने कहा कि 2023 में पारित महिला आरक्षण कानून बीजेपी आखिर क्यों नहीं लागू करना चाहती है. जिस मुद्दे पर आक्रोश मार्च निकालने की तैयारी की जा रही है, वह झूठ की बुनियाद पर टिकी हुई है. उन्होंने कहा कि महिला आरक्षण आज का आज मिलना चाहिए ना कि इसकी आड़ में परिसीमन का खेल खेला जाए, जिसे सभी लोग जान चूका है. बहरहाल नारी शक्ति वंदन अधिनियम संशोधन संसद से पास नहीं होने के बाद महिला वोट बैंक को लेकर कांग्रेस बीजेपी आमने-सामने है.

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