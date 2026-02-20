ETV Bharat / state

चास नगर निगम चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मी तेज, कांग्रेस और भाजपा में वार-पलटवार

बोकारोः जिला के चास नगर निगम में होने वाले चुनाव को लेकर सबसे ज्यादा कांग्रेस और भाजपा में घमासान मचा हुआ है. दोनों दल अपने-अपने समर्थित प्रत्याशियों के पक्ष में वोट मांगने के लिए एक दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप लगा रहे हैं. भाजपा और कांग्रेस पर जारी जुबानी जंग का जवाब देते हुए कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने प्रेस कॉंफ्रेंस के दौरान कहा कि हिमंता बिस्वा सरमा असम में हैं. क्योंकि चुनाव होने वाले हैं नहीं तो वह भी झारखंड पहुंच जाते.

भाजपा नेताओं का झारखंड में आने का कोई फायदा नहीं- राजेश ठाकुर

उन्होंने कहा कि असम के मुख्यमंत्री झारखंड विधानसभा में आए थे इसके अलावा भाजपा के तमाम केंद्रीय मंत्री और यहां तक कि प्रधानमंत्री भी आये, मगर उसका कोई फायदा नहीं हुआ. उसके बाद भाजपा को यह अहसास हो गया कि झारखंड में जाने का कोई फायदा नहीं है.

राजेश ठाकुर और अमर कुमार बाउरी के बयान (Etv Bharat)

राजेश ठाकुर ने कहा कि इसलिए अरुण सिंह को अकेले ही धकेल दिया और हिमंता बिस्वा सरमा असम में फंसे हैं नहीं तो दोनों यहीं दिखाई देते. मैं कह सकता हूं कि एक दो दिन मे कोई न कोई केंद्रीय मंत्री भी चास में नजर आएगा. क्योंकि उनको पता है कि राजेश ठाकुर, मंजूर अंसारी, जमील अख्तर और अन्य कांग्रेस नेताओं ने संकल्प ले लिया है, इसलिए उस संकल्प को झुठलाने के लिए और गलत बताने के लिए वो एक से दो दिन में यहां आएंगे.

कांग्रेस की यह दुर्गति अहंकार के कारण हुई- अमर कुमार बाउरी