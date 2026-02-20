चास नगर निगम चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मी तेज, कांग्रेस और भाजपा में वार-पलटवार
जैसे-जैसे नगर निगम चुनाव नजदीक आ रहे हैं, कांग्रेस और भाजपा नेताओं ने एक-दूसरे पर जुबानी हमले तेज कर दिए हैं.
बोकारोः जिला के चास नगर निगम में होने वाले चुनाव को लेकर सबसे ज्यादा कांग्रेस और भाजपा में घमासान मचा हुआ है. दोनों दल अपने-अपने समर्थित प्रत्याशियों के पक्ष में वोट मांगने के लिए एक दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप लगा रहे हैं. भाजपा और कांग्रेस पर जारी जुबानी जंग का जवाब देते हुए कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने प्रेस कॉंफ्रेंस के दौरान कहा कि हिमंता बिस्वा सरमा असम में हैं. क्योंकि चुनाव होने वाले हैं नहीं तो वह भी झारखंड पहुंच जाते.
भाजपा नेताओं का झारखंड में आने का कोई फायदा नहीं- राजेश ठाकुर
उन्होंने कहा कि असम के मुख्यमंत्री झारखंड विधानसभा में आए थे इसके अलावा भाजपा के तमाम केंद्रीय मंत्री और यहां तक कि प्रधानमंत्री भी आये, मगर उसका कोई फायदा नहीं हुआ. उसके बाद भाजपा को यह अहसास हो गया कि झारखंड में जाने का कोई फायदा नहीं है.
राजेश ठाकुर ने कहा कि इसलिए अरुण सिंह को अकेले ही धकेल दिया और हिमंता बिस्वा सरमा असम में फंसे हैं नहीं तो दोनों यहीं दिखाई देते. मैं कह सकता हूं कि एक दो दिन मे कोई न कोई केंद्रीय मंत्री भी चास में नजर आएगा. क्योंकि उनको पता है कि राजेश ठाकुर, मंजूर अंसारी, जमील अख्तर और अन्य कांग्रेस नेताओं ने संकल्प ले लिया है, इसलिए उस संकल्प को झुठलाने के लिए और गलत बताने के लिए वो एक से दो दिन में यहां आएंगे.
कांग्रेस की यह दुर्गति अहंकार के कारण हुई- अमर कुमार बाउरी
भाजपा के पूर्व नेता प्रतिपक्ष अमर बाउरी ने कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस को भारत की राजनीति से जनता ने पूरी तरह खारिज कर दिया है. उन्होंने कहा कि वैसे कांग्रेस के लोगों के इसी तरह के भाषणों एवं अहंकार के कारण यह दुर्गति हुई है. अमर बाउरी ने कहा कि उन्हें अपनी सरकार की कमियां नहीं दिखती हैं. वह हमेशा दूसरों की खामियां निकालने में लगे रहते हैं.
कांग्रेस मुक्त भारत का अभियान जारी है- अमर बाउरी
अमर बाउरी ने कहा कि असम में कांग्रेस के एक बड़े नेता, जो वहां एक स्तंभ के रूप में थे बोरा साहब, भाजपा में शामिल हो गए हैं और उनकी रही सही कमी भी वहां समाप्त हो गई है. पूरे देश में जनता ने कांग्रेस मुक्त भारत का अभियान शुरू कर ही दिया है. झारखंड में आपके लिए थोड़ी अनुकूलता है तो आप उसका आनंद लीजिए, जिस दिन जनता हिसाब करना शुरू करेगी उस दिन आप भी कहीं हाशिए पर बैठे दिखाई देंगे. चुनाव का समय अब नजदीक आ गया है, जनता किसे अपना मेयर चुनेगी यह समय आने के बाद तय हो जाएगा.
