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NDCA निष्कासन का मामला : आर-पार की लड़ाई में मूड में नांदू, कहा- धनंजय को RCA से बाहर करके रहूंगा

नांदू ने इस मामले को न्यायालय में लेकर जाने की बात कहते हुए कहा कि हक की लड़ाई न्यायालय में लड़ता रहूंगा.

नागौर डीसीए के सचिव आरएस नांदू
नागौर डीसीए के सचिव आरएस नांदू (ETV Bharat Kuchaman)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : June 7, 2026 at 10:31 AM IST

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कुचामनसिटी : राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन (RCA) ने शनिवार नागौर जिला क्रिकेट एसोसिएशन (NDCA) को निष्काषित कर दिया था, जिसके बाद से अब राजनीति गरमा गई है. एक ओर RCA ने इस निष्कासन को गंभीर वित्तीय और संवैधानिक अनियमितताओं के आरोपों के चलते की गई कार्रवाई करार दिया है. वहीं, अब इस मामले में तत्कालीन नागौर डीसीए के सचिव आरएस नांदू भी आर-पार की लड़ाई के मूड में आ गए हैं.

निष्कासन के बाद आरएस नांदू ने एक वीडियो बयान जारी कर कहा कि नागौर जिला क्रिकेट संघ को डिस एफिलिएशन का नोटिस दिया जाना गैर कानूनी और नियमों के विरुद्ध है. RCA की ओर से सरकार में बैठे नेताओं के इशारों पर नागौर जिला क्रिकेट संघ के साथ गलत किया गया है, जबकि NDCA में किसी प्रकार की न तो कोई अनियमितता है न ही यहां वित्तीय अनियमितता पाई गई है.

पढ़ें. नागौर जिला क्रिकेट संघ RCA से निष्कासित, वित्तीय अनियमितताओं के आरोप, खींवसर को चुनौती

उन्होंने कहा कि आरसीए में राजनीतिक पार्टियों के लोग मठाधीश बनकर बैठ गए और आए दिन क्रिकेट के नाम पर लड़ाइयां लड़ी जा रही हैं. बच्चों का भविष्य बर्बाद किया जा रहा है. अब RCA को नेताओं के चंगुल से निकालना जरूरी है. नांदू ने कहा कि अब यह लड़ाई आत्मसम्मान की है और NDCA को वापस बहाल करने के लिए आत्मसम्मान की लड़ाई लड़ी जाएगी. नांदू ने इस मामले को न्यायालय में लेकर जाने की बात कहते हुए कहा कि हक की लड़ाई न्यायालय में लड़ता रहूंगा. उन्होंने धनंजय सिंह खींवसर को चुनौती देते हुए कहा कि यह विचारधारा की लड़ाई है, जिसे वो अंत तक लड़ेंगे. जब तक उन्हें आरसीए से बाहर का रास्ता नहीं दिखाएंगे तब तक चैन की सांस नहीं लेंगे.

ये है मामला : RCA की जनरल बॉडी ने 15 मई 2026 को पारित प्रस्ताव के आधार पर यह कार्रवाई करते हुए नागौर जिला क्रिकेट संघ को निष्कासित कर दिया है. राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन की एडहॉक कमेटी के कन्वीनर मोहित यादव का कहना है कि RCA की ओर से जारी पत्र के अनुसार, नागौर जिला क्रिकेट एसोसिएशन के रिकॉर्ड की जांच के दौरान कई वित्तीय विसंगतियां और अनियमितताएं सामने आई थीं. इसके बाद RCA ने 12 मई और 12 अप्रैल 2026 को नोटिस जारी कर संबंधित दस्तावेज, स्पष्टीकरण और रिकॉर्ड प्रस्तुत करने के निर्देश दिए थे. हालांकि, RCA का आरोप है कि बार-बार अवसर दिए जाने के बावजूद NDCA नागौर आवश्यक वित्तीय रिकॉर्ड, ऑडिट दस्तावेज, क्रिकेट गतिविधियों से जुड़े रिकॉर्ड, सदस्यता विवरण और अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेज उपलब्ध कराने में विफल रहा.

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NDCA EXPELLED FROM RCA

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