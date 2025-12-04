जमीन खरीदी की नई गाइडलाइन पर सियासी भूचाल, सांसद की चिट्ठी और लाठीचार्ज पर मंत्री ने साधी चुप्पी
छत्तीसगढ़ में जमीन खरीदी की नई गाइडलाइन को लेकर सरकार घिर रही है.वहीं मंत्री की चुप्पी ने मामले को और गहरा किया है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : December 4, 2025 at 5:58 PM IST
रायपुर : छत्तीसगढ़ में नई जमीन गाइडलाइन जारी होने के बाद सियासत तेज हो गई है. किसान, व्यापारी और आम जनता सड़कों पर हैं. कांग्रेस सरकार को घेर रही है और दुर्ग में हुए लाठीचार्ज ने विवाद को भड़काने का काम किया है. इसी बीच कृषि मंत्री रामविचार नेताम का बयान आया है,लेकिन कई बड़े सवालों पर उनकी चुप्पी ने राजनीतिक सस्पेंस और गहरा दिया है.
जमीन खरीदी की नई गाइडलाइन
छत्तीसगढ़ में नई जमीन गाइडलाइन ने हड़कंप मचा दिया है.किसानों से लेकर व्यापारियों तक हर वर्ग विरोध में उतर आया है.दुर्ग में व्यापारियों के प्रदर्शन पर लाठीचार्ज होने से मामले ने और तूल पकड़ लिया है. कांग्रेस लगातार सरकार पर हमला बोल रही है. पार्टी का आरोप है कि नई गाइडलाइन किसानों, व्यापारियों और आम लोगों को आर्थिक रूप से तबाह कर देगी. कांग्रेस नेताओं के मुताबिक भाजपा सरकार जनता को परेशान करने वाली नीतियां लागू कर रही है.
“गाइडलाइन जनता और शासन के हित में”
ईटीवी भारत से खास बातचीत में कृषि मंत्री रामविचार नेताम ने कहा कि हर गाइडलाइन जनता, प्रदेश और शासन के हित में तैयार की जाती है. नेताम ने कांग्रेस के विरोध पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस नकारात्मक राजनीति करती है, हर चीज का विरोध करना उनकी आदत है.
दुर्ग लाठीचार्ज पर चुप्पी—सस्पेंस और गहराया
दुर्ग में व्यापारियों पर हुए लाठीचार्ज को लेकर सवाल पूछे जाने पर मंत्री नेताम ने सीधा जवाब देने से बचते हुए सिर्फ इतना कहा—“देखा जाएगा…”उनकी यह प्रतिक्रिया राजनीतिक गलियारों में नया सस्पेंस पैदा कर गई है.
रजिस्ट्रार ऑफिस में एक घंटे की बंद कमरे में चर्चा—क्या है अंदर की बात?
इससे पहले मंत्री रामविचार नेताम अचानक रायपुर रजिस्ट्रार कार्यालय पहुंचे थे. लगभग एक घंटे तक बंद कमरे में चर्चा की. बाहर निकलकर उन्होंने गाइडलाइन पर सरकार के समर्थन की बात तो की, लेकिन अंदर की बातचीत को लेकर चुप्पी बनाए रखी.
बृजमोहन अग्रवाल का पत्र—भाजपा के भीतर भी हलचल?
रायपुर से बीजेपी सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने गाइडलाइन को लेकर अपनी ही सरकार के मुख्यमंत्री को हस्तक्षेप करने का पत्र लिखा है.इस सवाल पर नेताम ने सिर्फ इतना कहा—“इस पर उनसे चर्चा करेंगे…”इस बयान ने सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या गाइडलाइन को लेकर भाजपा के भीतर भी असहमति है?.
सियासत जारी—जनता उलझन में, सरकार दबाव में
जहां एक तरफ विरोध प्रदर्शन बढ़ रहे हैं, वहीं सरकार अपने फैसले को सही ठहरा रही है.लेकिन लाठीचार्ज, आंतरिक मतभेद और विपक्ष के हमलों ने पूरे मामले को राजनीतिक थ्रिलर में बदल दिया है.
नागपुर से शुरू हुई स्वदेशी संकल्प यात्रा मनेंद्रगढ़ पहुंची, विदेशी वस्तुओं का उपयोग बंद करने पर जोर
दिव्यांग स्वीमिंग सीखकर बदल रहे हैं किस्मत, राष्ट्रीय स्तर में भी चमका नाम
नक्सली के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में मिल रही बड़ी सफलता, शहीद जवानों को विनम्र श्रद्धांजलि- सीएम विष्णुदेव साय