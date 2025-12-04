ETV Bharat / state

जमीन खरीदी की नई गाइडलाइन पर सियासी भूचाल, सांसद की चिट्ठी और लाठीचार्ज पर मंत्री ने साधी चुप्पी

रायपुर : छत्तीसगढ़ में नई जमीन गाइडलाइन जारी होने के बाद सियासत तेज हो गई है. किसान, व्यापारी और आम जनता सड़कों पर हैं. कांग्रेस सरकार को घेर रही है और दुर्ग में हुए लाठीचार्ज ने विवाद को भड़काने का काम किया है. इसी बीच कृषि मंत्री रामविचार नेताम का बयान आया है,लेकिन कई बड़े सवालों पर उनकी चुप्पी ने राजनीतिक सस्पेंस और गहरा दिया है.

जमीन खरीदी की नई गाइडलाइन



छत्तीसगढ़ में नई जमीन गाइडलाइन ने हड़कंप मचा दिया है.किसानों से लेकर व्यापारियों तक हर वर्ग विरोध में उतर आया है.दुर्ग में व्यापारियों के प्रदर्शन पर लाठीचार्ज होने से मामले ने और तूल पकड़ लिया है. कांग्रेस लगातार सरकार पर हमला बोल रही है. पार्टी का आरोप है कि नई गाइडलाइन किसानों, व्यापारियों और आम लोगों को आर्थिक रूप से तबाह कर देगी. कांग्रेस नेताओं के मुताबिक भाजपा सरकार जनता को परेशान करने वाली नीतियां लागू कर रही है.





“गाइडलाइन जनता और शासन के हित में”



ईटीवी भारत से खास बातचीत में कृषि मंत्री रामविचार नेताम ने कहा कि हर गाइडलाइन जनता, प्रदेश और शासन के हित में तैयार की जाती है. नेताम ने कांग्रेस के विरोध पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस नकारात्मक राजनीति करती है, हर चीज का विरोध करना उनकी आदत है.

सांसद की चिट्ठी और लाठीचार्ज पर मंत्री ने साधी चुप्पी (ETV BHARAT CHHATTISGARH)





दुर्ग लाठीचार्ज पर चुप्पी—सस्पेंस और गहराया



दुर्ग में व्यापारियों पर हुए लाठीचार्ज को लेकर सवाल पूछे जाने पर मंत्री नेताम ने सीधा जवाब देने से बचते हुए सिर्फ इतना कहा—“देखा जाएगा…”उनकी यह प्रतिक्रिया राजनीतिक गलियारों में नया सस्पेंस पैदा कर गई है.