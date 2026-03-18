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रांची नगर निगम में डिप्टी मेयर को लेकर सियासी घमासान, आदिवासी चेहरा बन सकता है गेम चेंजर

रांची का डिप्टी मेयर कौन होगा इसे लेकर जोड़-घटाव की राजनीति चरम पर है. 19 मार्च को डिप्टी मेयर का चुनाव है.

Ranchi Municipal Election
रांची नगर निगम का कार्यालय. (फोटो-ईटीवी भारत)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : March 18, 2026 at 2:46 PM IST

5 Min Read
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रांचीः रांची नगर निगम चुनाव के परिणाम सामने आने के बाद अब डिप्टी मेयर की कुर्सी को लेकर सियासी सरगर्मी तेज हो गई है. तमाम राजनीतिक दल अपने-अपने समर्थित पार्षदों को एकजुट करने में जुट गए हैं और जोड़-घटाव की राजनीति अपने चरम पर पहुंच चुकी है. इस बार का समीकरण पिछले चुनावों से अलग नजर आ रहा है, क्योंकि आदिवासी पार्षदों की संख्या निर्णायक भूमिका में है.

आदिवासी पार्षदों को एकजुट करने की कवायद

झारखंड राज्य गठन के बाद से अब तक रांची नगर निगम में डिप्टी मेयर की कुर्सी पर गैर-आदिवासी ही काबिज रहे हैं. ऐसे में इस बार आदिवासी चेहरा सामने लाने की मांग जोर पकड़ रही है. निर्वाचित पार्षदों के बीच यह चर्चा तेज है कि अब समय आ गया है कि डिप्टी मेयर की कुर्सी पर आदिवासी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जाए. इसी को लेकर आदिवासी पार्षदों को एकजुट करने की कवायद भी तेज हो गई है.

रांची में इस बार 20 आदिवासी प्रत्याशी पार्षद बने

दरअसल, इस बार 53 वार्ड वाले रांची नगर निगम में 20 आदिवासी पार्षद जीतकर आए हैं, जो कुल संख्या का एक बड़ा हिस्सा हैं. इनमें 11 पार्षद आदिवासी आरक्षित सीटों से जीते हैं, जबकि बाकी ने अनारक्षित सीटों पर जीत दर्ज कर अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराई है. डिप्टी मेयर बनने के लिए 27 पार्षदों का समर्थन जरूरी होता है. ऐसे में यदि सभी आदिवासी पार्षद एकजुट हो जाते हैं और कुछ अन्य पार्षदों का समर्थन मिल जाता है, तो इस बार डिप्टी मेयर की कुर्सी पर आदिवासी चेहरा देखने को मिल सकता है.

नगर निगम चुनाव में इस बार आदिवासी महिलाओं ने भी शानदार प्रदर्शन किया है. 53 वार्डों में से 5 सीटें आदिवासी महिलाओं के लिए आरक्षित थीं, लेकिन इसके अलावा 5 सामान्य महिला सीटों पर भी आदिवासी महिलाओं ने जीत हासिल की. इस तरह कुल 10 आदिवासी महिला पार्षद इस बार निगम में पहुंची हैं. यह नतीजा इस बात का संकेत है कि महिलाएं अब केवल आरक्षण तक सीमित नहीं हैं, बल्कि अपनी क्षमता और जनसमर्थन के दम पर भी चुनाव जीत रही हैं.

53 में से 11 वार्ड आदिवासियों के लिए आरक्षित

आरक्षण रोस्टर के अनुसार, 53 में से 11 वार्ड आदिवासियों के लिए आरक्षित थे, जिनमें 5 सीटें महिलाओं के लिए और 6 अन्य के लिए थीं. इसके अलावा 4 सामान्य सीटों पर भी आदिवासी पुरुषों ने जीत हासिल की, जिससे उनकी कुल संख्या 10 हो गई. कुल मिलाकर आदिवासी महिला और पुरुष पार्षदों की संख्या 20 तक पहुंच गई है, जो इस बार के चुनाव में उनकी मजबूत राजनीतिक उपस्थिति को दर्शाती है.

डिप्टी मेयर चुनाव से पहले जोड़-तोड़ की राजनीति शुरू

इधर, डिप्टी मेयर के चुनाव से पहले जोड़-तोड़ की राजनीति भी खुलकर सामने आ रही है. पार्षद पावन तिर्की से मिली जानकारी अनुसार, संभावित टूट-फूट से बचने के लिए पार्षदों का एक गुट रांची से बाहर टूर पर भेजा गया है, जहां उन्हें एकजुट रखने की रणनीति अपनाई जा रही है. बताया जा रहा है कि ये पार्षद 19 मार्च को सीधे रांची लौटेंगे और मतदान में हिस्सा लेंगे.

डिप्टी मेयर पद के लिए कई दावेदार मैदान में हैं, जिससे मुकाबला रोचक हो गया है. वार्ड 31 के पार्षद नीरज कुमार को भाजपा समर्थित पार्षदों का समर्थन मिल रहा है, वहीं वार्ड 25 की सुषमा राज भी इस दौड़ में शामिल हैं. महागठबंधन के नेता आपसी सहमति से एक मजबूत उम्मीदवार उतारने की कोशिश में जुटे हुए हैं.

19 मार्च को डिप्टी मेयर का चुनाव

19 मार्च को समाहरणालय भवन में मेयर और पार्षदों का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित होगा, जिसके बाद पार्षदों के बीच से ही डिप्टी मेयर का चुनाव कराया जाएगा. बहुमत हासिल करने वाला प्रत्याशी विजयी घोषित होगा.

19 मार्च को होने वाले शपथ ग्रहण समारोह को लेकर सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं. कार्यक्रम को सुचारु और व्यवस्थित तरीके से संपन्न कराने के लिए प्रशासन द्वारा हर स्तर पर पुख्ता व्यवस्था सुनिश्चित की गई है.”– मंजूनाथ भजंत्री, डीसी, रांची

रांची नगर निगम में इस बार डिप्टी मेयर का चुनाव बेहद दिलचस्प और रोमांचक होने जा रहा है. सभी की नजरें इस बात पर टिकी हैं कि क्या इस बार इतिहास बदलेगा और डिप्टी मेयर की कुर्सी पर आदिवासी चेहरा काबिज होगा या फिर पारंपरिक समीकरण ही हावी रहेंगे. 19 मार्च को इस सियासी गणित का अंतिम परिणाम सामने आ जाएगा.

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