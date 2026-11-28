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परिसीमन विधेयक पर सियासी घमासान, छत्तीसगढ़ में आमने सामने बीजेपी कांग्रेस, जानिए दावों में कौन भारी

परिसीमन विधेयक पर सियासी घमासान ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

रायपुर : 30 नवंबर को बुलाए गए विशेष सत्र में लोकसभा में परिसीमन विधेयक को मंजूरी दिए जाने को लेकर चर्चा होनी है, लेकिन इसे लेकर सियासत छत्तीसगढ़ की राजधानी में तेज हो गई है. भारतीय जनता पार्टी जहां इसे जन-प्रतिनिधित्व और लोगों की भूमिका और भागीदारी बढ़ाने की बात कह रही है, वहीं कांग्रेस इसे ऑपरेशन लोटस का नाम देकर लोकतंत्र की मर्यादा के हनन का मुद्दा बता रही है. कांग्रेस का कहना है कि जो चीज पहले से तय हुई थी, उसको छोड़कर बीजेपी तोड़फोड़ वाली राजनीति से इस विधेयक को पास करने पर तुली हुई है, जो जनहित के हिसाब से नहीं है. छत्तीसगढ़ की सियासत में इस बात को लेकर बयानबाजी भी तेज है और राजनीतिक दलों का एक-दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप भी जारी है.

सीएम साय ने कहा लोकतंत्र में व्यापक जनप्रतिनिधित्व