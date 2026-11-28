परिसीमन विधेयक पर सियासी घमासान, छत्तीसगढ़ में आमने सामने बीजेपी कांग्रेस, जानिए दावों में कौन भारी
लोकसभा में परिसीमन विधेयक के विशेष सत्र को लेकर छत्तीसगढ़ में सियासी घमासान मचा हुआ है.ब्यूरो चीफ भूपेंद्र दुबे की रिपोर्ट
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 28, 2026 at 7:55 PM IST
रायपुर : 30 नवंबर को बुलाए गए विशेष सत्र में लोकसभा में परिसीमन विधेयक को मंजूरी दिए जाने को लेकर चर्चा होनी है, लेकिन इसे लेकर सियासत छत्तीसगढ़ की राजधानी में तेज हो गई है. भारतीय जनता पार्टी जहां इसे जन-प्रतिनिधित्व और लोगों की भूमिका और भागीदारी बढ़ाने की बात कह रही है, वहीं कांग्रेस इसे ऑपरेशन लोटस का नाम देकर लोकतंत्र की मर्यादा के हनन का मुद्दा बता रही है. कांग्रेस का कहना है कि जो चीज पहले से तय हुई थी, उसको छोड़कर बीजेपी तोड़फोड़ वाली राजनीति से इस विधेयक को पास करने पर तुली हुई है, जो जनहित के हिसाब से नहीं है. छत्तीसगढ़ की सियासत में इस बात को लेकर बयानबाजी भी तेज है और राजनीतिक दलों का एक-दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप भी जारी है.
सीएम साय ने कहा लोकतंत्र में व्यापक जनप्रतिनिधित्व
छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय ने संसद का विशेष सत्र बुलाए जाने का स्वागत करते हुए कहा कि लोकतंत्र में व्यापक जनप्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने की दिशा में उठाए जाने वाले कदम देश के लिए लाभकारी होंगे. उन्होंने कहा कि परिसीमन से लोकसभा और विधानसभाओं में प्रतिनिधित्व का विस्तार होगा. अधिक लोगों को लोकतांत्रिक व्यवस्था में भागीदारी का अवसर मिलेगा. सीएम साय ने कहा कि महिलाओं के राजनीतिक सशक्तिकरण की दृष्टि से भी यह महत्वपूर्ण होगा. महिला आरक्षण लागू होने से देश की माताओं-बहनों को संसद और विधानसभाओं में अधिक प्रतिनिधित्व का अवसर मिलेगा. इससे नीति निर्माण और निर्णय लेने की प्रक्रिया में महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी. मुख्यमंत्री ने कहा कि लोकतंत्र की वास्तविक शक्ति समाज के सभी वर्गों की सहभागिता में निहित है और प्रतिनिधित्व का विस्तार इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम होगा.
विश्वास खो चुकी है - कांग्रेस के आरोपों पर सीएम साय ने कहा
कांग्रेस पूरी तरह मुद्दा विहीन हो चुकी है.लगातार चुनाव हारने से कांग्रेस के नेता बौखलाए हुए हैं. देश की जनता का विश्वास खोने के बाद अब उनके पास अनर्गल आरोप लगाने के अलावा कोई मुद्दा नहीं बचा है.कांग्रेस की यह पुरानी आदत रही है कि जब चुनाव परिणाम उसके पक्ष में आते हैं, तब ईवीएम भी सही होती है, चुनाव आयोग भी सही होता है और पूरी चुनावी व्यवस्था पर उसे भरोसा रहता है.
जब जनता कांग्रेस को नकार देती है, तो ईवीएम, चुनाव आयोग और चुनावी प्रक्रिया पर सवाल उठने लगता है. कांग्रेस को अपनी लगातार हो रही चुनावी पराजय के कारणों पर आत्ममंथन करना चाहिए. जनता का विश्वास दोबारा हासिल करने के बजाय कांग्रेस के नेता अपनी विफलताओं का दोष लोकतांत्रिक संस्थाओं पर मढ़ने में लगे हुए हैं- विष्णुदेव साय,सीएम छग
'नारी शक्ति वंदन अधिनियम' पर किरण सिंहदेव की राय
बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव ने संसद के विशेष सत्र को मातृशक्ति के सशक्तीकरण एवं लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व को मजबूत करने का ऐतिहासिक और स्वर्णिम अवसर बताते हुए कहा कि 'नारी शक्ति वंदन अधिनियम' केवल चुनावी नारा नहीं, बल्कि मोदी सरकार की संवैधानिक प्रतिबद्धता है. सरकार का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि देश की आधी आबादी को 33 प्रतिशत आरक्षण का लाभ 2029 के आगामी लोकसभा चुनावों में ही मिल सके.
किरण सिंहदेव के मुताबिक परिसीमन एक व्यापक संवैधानिक प्रक्रिया है, जिसमें समय लगता है. इसलिए महिलाओं को समय पर उनका अधिकार दिलाने के लिए सरकार ने अप्रैल 2026 में भी संविधान संशोधन विधेयक, परिसीमन विधेयक और केंद्र शासित प्रदेश कानून (संशोधन) विधेयक पेश कर सार्थक प्रयास किए थे, किंतु कांग्रेस, सपा, राजद और तृणमूल कांग्रेस जैसे दलों के अड़ियल रवैए के कारण तब इसे लागू नहीं किया जा सका.
प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव ने परिसीमन को लेकर दक्षिणी या छोटे राज्यों के हितों को नुकसान पहुंचने के भ्रम को खारिज करते हुए कहा कि प्रस्तावित आनुपातिक विस्तार मॉडल के तहत सभी राज्यों की लोकसभा सीटों में समान रूप से 50 प्रतिशत की वृद्धि का प्रावधान है. इससे लोकसभा की अधिकतम सीटें 550 से बढ़कर 850 (वर्तमान 543 के अनुपात में लगभग 815) होंगी. इस प्रक्रिया से दक्षिण के पांच राज्यों की सीटें 129 से बढ़कर 195 हो जाएंगी.
इससे ना तो किसी राज्य की हिस्सेदारी कम होगी और न ही जनसंख्या नियंत्रण करने वाले राज्यों को कोई नुकसान होगा, बल्कि संघीय ढांचा और अधिक सशक्त एवं संतुलित बनेगा. परिसीमन से "एक व्यक्ति, एक वोट, एक मूल्य" का सिद्धांत साकार होगा और बढ़ते शहरीकरण समेत नए जिलों के अनुरूप प्रशासनिक व्यावहारिकता बढ़ेगी. इसके साथ ही, सदन के विस्तार से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटों की संख्या में भी आनुपातिक वृद्धि होगी, जिससे वंचित वर्गों का प्रतिनिधित्व मजबूत होगा.
लोकतंत्र का मजाक है- कांग्रेस
परिसीमन को लेकर पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए परिसीमन को गलत बताया,साथ ही साथ ज्ञानेश कुमार की भूमिका पर भी सवाल खड़े किए.
वहीं छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने 30 नवंबर से 3 दिसंबर के बीच बुलाए गए संसद के विशेष सत्र को लोकतांत्रिक और संसदीय परंपराओं का भद्दा मजाक बताते हुए कहा कि सरकार नियमित शीतकालीन सत्र से क्यों भाग रही है. मोदी सरकार जल्दबाजी में विशेष सत्र बुलाकर ऑपरेशन लोटस एवं दलबदल के जरिए जुटाए गए बहुमत से संविधान संशोधन का खेल खेलना चाहती है. विपक्ष को विश्वास में लिए बिना दलबदल के दागदार बहुमत के दम पर संविधान से छेड़छाड़ करना चाहती है. कांग्रेस 2029 से महिला आरक्षण लागू करने के पक्ष में है, वर्तमान सीटों पर ही बिना किंतु-परंतु के महिला आरक्षण तत्काल लागू करवाए सरकार, लेकिन जनगणना के आंकड़े आए बिना और जातिगत जनगणना को आधार बनाए बिना परिसीमन स्वीकार नहीं किया जाएगा.
प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा है कि बीजेपी सरकार लगातार संसदीय मर्यादाओं को कमजोर करने का प्रयास कर रही है. 2011 के बाद से दशकीय जनगणना लंबित रहने और दूसरे चरण के आंकड़े सामने आए बिना परिसीमन की जल्दबाजी नीतिगत रूप से अपरिपक्व और संदेह के घेरे में है.
जातिगत जनगणना को परिसीमन का आधार न बनाने की मंशा स्पष्ट रूप से ओबीसी वर्ग के अधिकारों और उचित हिस्सेदारी से बचने की रणनीति दिखाती है. क्या सरकार मानती है कि जातिगत जनगणना को परिसीमन का आधार न बनाकर वह जानबूझकर ओबीसी वर्ग को उसके अधिकार और हिस्सेदारी से वंचित रखना चाहती है?- दीपक बैज,पीसीसी चीफ छग
बड़े जिलों पर होगा असर : उचित शर्मा
वरिष्ठ पत्रकार उचित शर्मा ने कहा कि परिसीमन का हिसाब यदि लगाया जाए तो छत्तीसगढ़ में यह 2029 के बाद ही लागू होगा. 2028 के विधानसभा चुनाव में यह लागू हो जाएगा, यह संभव नहीं लग रहा है. जहां तक परिसीमन में बदलाव की बात है, जो बड़े जिले हैं उन पर असर होगा.उचित शर्मा ने कहा कि नवा रायपुर-मंदिर हसौद बेल्ट, भिलाई टाउनशिप-स्मृति नगर बेल्ट, मुंगेली जिले का लोरमी ग्रामीण विस्तार, बालको-दीपका ऊर्जा कॉरिडोर का इलाका, दंतेवाड़ा जिले का बचेली खनिज क्षेत्र और वाड्रफनगर का शंकरगढ़ सीमावर्ती बेल्ट परिसीमन में बदल सकता है.परिसीमन का असर रायपुर, दुर्ग-भिलाई और बस्तर पर सबसे ज्यादा फोकस में रहेगा.
वरिष्ठ पत्रकार ने बताया फायदे वाला समीकरण
वरिष्ठ पत्रकार उचित शर्मा ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी जिस फार्मूले को लेकर चल रही है, उसमें फायदा तो फिलहाल बीजेपी को ही होता दिख रहा है.उन्होंने कहा कि आकलन को अंतिम नहीं माना जा सकता.बीजेपी और कांग्रेस दोनों अपने फायदे और नुकसान का आकलन कर रही हैं.
महिला बिल के बगल से बीजेपी बड़ी राजनीतिक गोलबंदी कर रही है. बीजेपी को 2014 के मुकाबले जितनी सीट संख्या घटी है, उसको पूरा करने के लिए नई गणित को जोड़ा जा रहा है. बीजेपी दबाव वाली राजनीति से बाहर निकलकर दावे वाली राजनीति करने की तैयारी में है- उचित शर्मा,वरिष्ठ पत्रकार
क्या है छत्तीसगढ़ का समीकरण ?
देश में अगर परिसीमन को लागू किया जाता है तो छत्तीसगढ़ का राजनीतिक समीकरण भी बदलेगा.लगभग 50 फीसदी सीटों की जो बढ़ने की बात हो रही है, उसमें महिला आरक्षित सीटों की संख्या भी बढ़ेगी.आरक्षित श्रेणी की सीटों के भी बढ़ने की उम्मीद है.अगर राष्ट्रीय स्तर पर 50% के आसपास विस्तार वाला नियम लागू हुआ तो छत्तीसगढ़ में संभावित नई लोकसभा सीटें और विधानसभा सीटें दोनों बढ़ेंगी.वर्तमान में यदि सीटों की संख्या की बात करें तो विधानसभा में कुल 90 सीटें छत्तीसगढ़ में हैं, वहीं लोकसभा की कुल 11 सीटें हैं. परिसीमन में यदि बढ़ोतरी होती है तो लोकसभा सीटों की संख्या 17 और विधानसभा सीटों की संख्या 135 हो जाएगी. परिसीमन के बाद यदि विधानसभा में 135 सीटें होती हैं, इसमें लगभग 44 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हो जाएंगी.
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