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परिसीमन बिल पर हरियाणा में सियासी घमासान: भाजपा ने बताया जन-हितैषी, विपक्ष ने लगाया साजिश का आरोप

गुप्ता ने कहा कि इससे पहले जब परिसीमन हुआ था तो लोकसभा की 543 सीटें बनी थी. इसी तरह हरियाणा विधानसभा के गठन के समय 54 सीटें थी लेकिन परिस्थितियों में बदलाव के चलते दोबारा परिसीमन हुआ और अब 90 सीटें हैं. प्रदेश की आबादी करीब 3 करोड़ है, जबकि देश की आबादी लगभग 150 करोड़ है. जबकि पहले परिसीमन के समय आबादी 100 करोड़ से नीचे थी. उन्होंने प्रधानमंत्री और चुनाव आयोग द्वारा परिसीमन का प्रस्ताव बनाने पर खुशी प्रकट की.

BJP ने बिल को जनहितैषी बताया: भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व विधानसभा अध्यक्ष ज्ञान चंद गुप्ता ने भौगोलिक और जनसंख्या की दृष्टि से परिसीमन को दोबारा आवश्यक बताया. उन्होंने कहा कि कई लोकसभा और विधानसभा में लाखों में जनसंख्या बढ़ गई है. लेकिन उन पर केवल एक सांसद और विधायक है, नतीजतन उनसे नजदीकी संपर्क बनाए रखना एक व्यक्ति के लिए मुश्किल है. उन्होंने कहा कि विधानसभा और लोकसभा का दायरा जितना छोटा होगा, उतना जल्द लोगों को लाभ मिलेगा.

ज्ञान चंद गुप्ता ने महिला आरक्षण की प्रस्तावित सीटों के संबंध में कहा कि इससे महिलाएं सशक्त होंगी. उचित प्रतिनिधित्व मिल सकेगा और वह अपनी आवाज सही ढंग से सदन के पटल पर रख सकेंगी. उन्होंने इन दोनों बिलों को ऐतिहासिक बताते हुए विपक्षी दलों से भी राजनीति से उपर उठकर बिलों का समर्थन करने की बात कही. उन्होंने आरक्षण के संबंध में एक-दो सीटों को छोड़कर पहले और वर्तमान में कोई बड़ा अंतर नहीं होने की बात कही.



जजपा बोली- नई जनगणना के अनुसार परिसीमन कराएं: जननायक जनता पार्टी (जजपा) के युवा प्रदेश अध्यक्ष/महासचिव दिग्विजय सिंह चौटाला ने परिसीमन बिल पर पार्टी का स्टैंड बिल्कुल स्पष्ट बताया. उन्होंने कहा कि परिसीमन बिल में 2011 की जनगणना को आधार बनाया गया है. जबकि पार्टी चाहती है कि नई जनगणना के अनुसार ही परिसीमन हो. इसके अलावा उन्होंने पार्टी को महिला आरक्षण का पक्षधर बताया. साथ ही कहा कि हरियाणा के पूर्व उप-मुख्यमंत्री दुषयंत सिंह चौटाला के पास जब पंचायती राज संस्थान की जिम्मेदारी थी तो, उन्होंने सबसे पहले देश में महिला को पंचायती राज-काज में हिस्सा देकर आरक्षण दिया. पार्टी पहले भी महिला आरक्षण की पक्षधर थी, जिसे हरियाणा में साबित करके दिखाया. उन्होंने पार्टी को राष्ट्रीय स्तर पर लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभाओं में महिलाओं को आरक्षण मिलने की पक्षधर बताया. लेकिन साथ ही भाजपा से कहा कि वह इसकी आड़ में साजिश से बाज आए तो अच्छा है.



इंडियन नेशनल लोकदल की राय: इंडियन नेशनल लोकदल (इनेलो) के अध्यक्ष अभय सिंह चौटाला ने इसे परिसीमन बिल की आड़ में भाजपा की साजिश बताया. उन्होंने कहा कि इससे सबसे बड़ा नुकसान हरियाणा में अनुसूचित जाति-जनजाति को होगा. उन्होंने कहा कि जनगणना जारी है, जो जातीय जनगणना है, परिसीमन लाने पर एससी और एसटी को नुकसान होने की बात कही. उन्होंने कहा कि बीसी/एससी, दोनों को नुकसान होगा. क्योंकि इससे पहले जातीय जनगणना नहीं हुई. यह निर्भर करता है कि इससे एससी और ओबीसी की सीटें कितनी बढ़ेंगी, जाति के अनुसार बढ़ेंगी या नहीं. यदि जाति जनगणना के बिना परिसीमन किया जाता है तो कमोबेश आगे भी मौजूदा स्थिति बनी रहेगी.



यूपी और पंजाब में चुनावी फायदा लेने की कोशिश: अभय चौटाला ने कहा कि परिसीमन के लिए निर्धारित समय-2029 है लेकिन, इसे समय से पहले साजिशन लाया जा रहा है. केंद्र सरकार परिसीमन पहले कराके उत्तर प्रदेश और पंजाब के चुनावों में फायदा लेना चाहती है. उन्होंने कहा कि इनेलो परिसीमन की विरोधी नहीं है लेकिन, जब इसके लिए समय और जनगणना पहले से निर्धारित हैं तो, उसे आधार क्यों नहीं माना जा रहा. परिसीमन जरूर होना चाहिए, क्योंकि आबादी और संसदीय क्षेत्रों में मतदाताओं की संख्या लाखों में बढ़ी है.

महिला आरक्षण बिल-2022 लागू करने की मांग: इनेलो प्रमुख अभय चौटाला ने भाजपा से सवाल किया कि जब महिला आरक्षण बिल-2022 में लोकसभा और राज्यसभा से पास हो गया था, तो फिर उसे लागू क्यों नहीं किया जा रहा, नया बिल ही क्यों लाया जा रहा है? उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार महिलाओं का हित नहीं देख रही, केवल गलतफहमी पैदा करने की साजिश है. उन्होंने कहा कि महिलाओं को पहले से 50 प्रतिशत अधिकार है, वही दे दिया जाए, जो कि अब तक नहीं दिया गया है. इसके लिए उन्होंने ज्यूडिशिरी का हवाला देते हुए भेदभाव बताया.

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