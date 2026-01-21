ETV Bharat / state

बीजेपी के नए सारथी पर सियासी घमासान, सोशल मीडिया पर भिड़े 'आप' और 'बीजेपी' के दिग्गज

सौरभ भारद्वाज ने सवाल लिखा कि "मोदी की नई भाजपा के अंदर अब मजबूत व्यक्तिव वाले और अपनी ख़ुद की राजनैतिक जमीन वाले नेताओं के लिए क्या बचा है ? उन्होंने एक वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि ये वीडियो मोदी के व्यक्तित्व का आईना है. नितिन नबीन को बॉस कहकर वो अपने अहम को आश्वस्त कर रहे हैं की उनको “संजय जोशी” या “नितिन गडकरी” को बॉस कहने में कितनी तकलीफ होती. मोदी ने अपने पीएम बनने के बाद किसी भी महत्वपूर्ण पद पर किसी मज़बूत व्यक्तित्व को नहीं बैठने दिया. नए राष्ट्रीय अध्यक्ष की राजनैतिक जमीन तो इतनी भी नहीं थी कि वो देश के महत्वपूर्ण 10,000 नेताओं में भी गिने जाते.

विवाद की शुरुआत तब हुई जब सौरभ भारद्वाज ने एक पोस्ट साझा करते हुए बीजेपी की आंतरिक चयन प्रक्रिया पर सवाल उठाए. उन्होंने कटाक्ष करते हुए लिखा कि बीजेपी में अध्यक्ष कोई भी बने, रिमोट कंट्रोल तो कहीं और ही रहता है. भारद्वाज ने आगे कहा कि भाजपा का 'नया अध्यक्ष' केवल एक चेहरा होगा, जबकि नीतियां और निर्णय पुराने ढर्रे पर ही चलेंगे.

नई दिल्ली: राजधानी की राजनीति में इन दिनों पारा सातवें आसमान पर है. बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन का पदभार संभालने के बाद चल रही चर्चाओं ने अब एक तीखी 'डिजिटल वार' का रूप ले लिया है. आम आदमी पार्टी (आप) के नेता और प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज द्वारा भाजपा के संगठनात्मक बदलावों पर किए गए कटाक्ष के बाद दिल्ली भाजपा के नेताओं ने मोर्चा खोल दिया है. मंगलवार को एक्स पर शुरू हुई यह बहस बुधवार को भी जारी रही और देखते ही देखते यह व्यक्तिगत आरोपों और प्रत्यारोपों में बदल गई.

सौरभ भारद्वाज ने भाजपा में ऐसे ऐसे मुख्यमंत्री बनाये जिनकी अपनी कोई अपनी जमीन नहीं थी, जो दशकों तक मोदी के आगे हल्के दिखेंगे. यहाँ तक कि राष्ट्रपति के पद पर भी ढूँड़-ढूँड कर ऐसे लोग बिठाये, जिनके सामने मोदी एकमात्र बड़े नेता दिखें. " आप नेता सौरभ भारद्वाज की इस प्रतिक्रिया पर जवाब देने के लिए बुधवार को प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा आगे. उन्होंने सौरभ से माफ मांगने की बात कही, तो सौरभ भारद्वाज ने तुरंत प्रतिक्रिया दी कि "मैं अपने बयान पर पूरी तरह कायम हूँ , जो बोला है 100 फीसद सच बोला है. किस बात की माफ़ी?"

भाजपा का पलटवार: शीशमहल और भ्रष्टाचार का जिक्र

सौरभ भारद्वाज के इस बयान पर दिल्ली बीजेपी के नेताओं ने देर नहीं लगाई. दिल्ली बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा और वरिष्ठ नेता व मंत्री कपिल मिश्रा ने आप नेता को आड़े हाथों लिया. दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा, "कल अरविंद केजरीवाल के इशारे पर सौरभ भारद्वाज ने जो बयान दिया, वह डॉ. बी. आर. अंबेडकर के संविधान और हमारे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के भाइयों और बहनों का अपमान है. उन्होंने कल कुछ बेबुनियाद बातें कहीं, जो उनकी मजबूरी भी हैं. हालांकि, मैं उनके पूरे प्रेस वक्तव्य की कड़ी निंदा करता हूं, लेकिन अगर आपने वक्तव्य देखा हो, तो अंतिम की दो लाइनों को समझने की जरुरत है, उन लाइनों में उन्होंने एनडीए सरकार के दौरान दो राष्ट्रपतियों के चुनाव पर टिप्पणी की है."

दिल्ली बीजेपी के उपाध्यक्ष व मंत्री कपिल मिश्रा ने पलटवार करते हुए कहा कि "जिस पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र नाम की कोई चीज नहीं है और जो केवल एक व्यक्ति के इशारों पर चलती है, उसे दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक राजनीतिक संगठन पर सवाल उठाने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है." कपिल मिश्रा ने सौरभ भारद्वाज के बयान पर कहा,"आप चार लोगों का गैंग है उन्हें राजनीतिक पार्टी कोई मानता नहीं है और उनसे ये आशा करना कि पीएम मोदी के बयान की गरिमा समझ आएगी ऐसी हम उनसे आशा भी नहीं करते हैं. भाजपा आज विश्व का सबसे राजनीतिक संगठन है, क्योंकि यहां पर जो विचार है राष्ट्रीय अध्यक्ष संगठन में मेरे भी बॉस हैं ऐसे विचारों से ये पार्टी चलती है. आप आज भारत की राजनीतिक का केवल एक कूड़ा घर बन गई है. मेरा मानना है कि आज का उनका बयान उनकी जो राजनीतिक अक्षमताएं हैं उसी की तरफ इशारा करता है."

बीजेपी नेताओं ने आप पर निशाना साधते हुए 'शीशमहल' विवाद और भ्रष्टाचार के पुराने मामलों को कुरेदना शुरू कर दिया. जानकारों का मानना है कि दिल्ली में आगामी चुनावों और निगम स्तर पर चल रही खींचतान के बीच दोनों पार्टियाँ एक-दूसरे को नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ना चाहतीं.

