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पगड़ी पर सियासी जंग, मान-सैनी की जुबानी जंग से चढ़ा पारा, जानें क्या कहते हैं पॉलिटिकल एक्सपर्ट

सीएम सैनी का पलटवार: वहीं, पंजाब के सीएम भगवंत मान के बयान पर नायब सैनी ने पलटवार करते हुए कहा कि, "मुझे चुटकले नहीं आते, चुटकले सिनेमाघरों में अच्छे लगते हैं, पब्लिक में काम अच्छा लगता है. जनता यह देखती है कि उसका काम हुआ या नहीं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विकास हो रहै है. लाखों लोगों को इलाज की सुविधा मिली है. मान ने पंजाब में कितने लोगों का इलाज कराया है?"

चुटकुले वाले बयान पर भी मान का सैनी पर तंज: मान ने नायब सैनी के उस बयान पर भी पलटवार किया, जिसमें उन्होंने पंजाब के मुख्यमंत्री को चुटकुले सुनाने वाला बताया था. भगवंत मान ने कहा कि, "पिछले साढ़े चार साल में जो हमने काम किया है, वह सिर्फ चुटकुले सुनाने से नहीं होता है. अब उन्हें चुटकुला सुनाना नहीं आता तो इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता. वो तो ऐसे सीएम हैं जो40 लोग भी सामने बैठे हों तो वह 50 मिनट तक बोलते हैं."

"सैनी पंचकूला से निकलने के बाद पंजाब में प्रवेश करते ही पगड़ी पहन लेते हैं. शायद उन्हें लगता है कि ऐसा करने से पंजाब की जनता खुश हो जाएगी. नकली पगड़ी से पंजाब की जनता खुश होने वाली नहीं है." -भगवंत मान, पंजाब के मुख्यमंत्री

मान का सैनी पर कटाक्ष: भगवंत मान ने सैनी के पंजाब दौरों पर सवाल उठाते हुए कहा कि, "क्या वह हरियाणा के भी मुख्यमंत्री हैं?" इसके बाद उन्होंने नायब सैनी के पगड़ी पहनने को लेकर भी टिप्पणी की.

चंडीगढ़: हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के पंजाब में लगातार बढ़ते राजनीतिक दौरों के बीच अब दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों के बीच जुबानी जंग तेज होती जा रही है. हाल ही में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने सैनी के पंजाब दौरों और उनके पगड़ी पहनने को लेकर कटाक्ष किया, जिसके बाद हरियाणा के मुख्यमंत्री ने भी पलटवार किया. इससे पहले हरियाणा में विपक्ष के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी नायब सैनी के पगड़ी पहनने को लेकर टिप्पणी कर चुके हैं. अब मान और सैनी के बीच यह बयानबाजी व्यक्तिगत कटाक्षों तक पहुंचती नजर आ रही है.

"पगड़ी गुरुओं का सम्मान है. अगर भगवंत मान इसे "नकली पगड़ी" कह रहे हैं तो उन्हें वहां जाकर माफी मांगनी चाहिए, जहां गुरुओं ने इस दस्तार को सजाया है. "नकली पगड़ी" कहकर मान ने पंजाब की जनता का अपमान किया है. मान को इस टिप्पणी के लिए माफी मांगनी चाहिए."- नायब सिंह सैनी, हरियाणा के मुख्यमंत्री

वायरल वीडियो का जिक्र कर सैनी ने साधा निशाना: नायब सैनी ने भगवंत मान के एक पुराने वायरल वीडियो का जिक्र करते हुए भी उन पर कटाक्ष किया. सैनी ने कहा कि पिछले दिनों उनका एक वीडियो वायरल हुआ था और उसके बारे में बात करते हुए भी शर्म आती है. इस बयान के जरिए सैनी ने मान पर व्यक्तिगत कटाक्ष किया और दोनों मुख्यमंत्रियों के बीच चल रही जुबानी जंग को और तीखा कर दिया.

पहले भी पंजाब सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठा चुके हैं सैनी: नायब सैनी इससे पहले भी पंजाब सरकार और भगवंत मान पर निशाना साध चुके हैं. पंजाब में नशे को लेकर एक पिता की ओर से उठाए गए सवाल और बाद की घटना का जिक्र करते हुए सैनी ने पंजाब सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठाए थे. उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा था कि, "जब घर का मुखिया ही पांच बजे लग जाता है तो वह धमकाएगा ही कि बताओ नशा कहां बिक रहा है. जब नशा खत्म करने का वादा किया गया था तो जनता सवाल करेगी ही. जनता सरकार के कामकाज को देखती है. जब वादा नशा खत्म करने का था तो सवाल होंगे ही. यही तो लोग देखते हैंमंचों पर खड़े होकर बहुत कुछ कह दिया गया, लेकिन अब उन दावों पर जवाब देने की जरूरत है. "

क्या पंजाब में सैनी के दौरों को चुनौती मान रही AAP?: ऐसे में सवाल यह है कि नायब सैनी के लगातार पंजाब दौरों पर भगवंत मान की तीखी प्रतिक्रिया के पीछे क्या राजनीतिक वजह है? पंजाब में वर्ष 2027 में विधानसभा चुनाव होने हैं और भाजपा राज्य में अपना राजनीतिक आधार मजबूत करने की कोशिश कर रही है. नायब सैनी की पंजाब में सक्रियता को इसी व्यापक राजनीतिक रणनीति से जोड़कर देखा जा रहा है. ऐसे में मान की ओर से सैनी के दौरों पर प्रतिक्रिया को लेकर भी राजनीतिक चर्चा तेज हो गई है.

जानें क्या बोले पॉलिटिकल एक्सपर्ट: इस मुद्दे पर राजनीतिक विश्लेषक डॉ. रणबीर सिंह ने कहा कि, "दोनों मुख्यमंत्रियों के बीच चल रही बयानबाजी को केवल व्यक्तिगत विवाद के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए. मेरे हिसाब से यह सिर्फ दो मुख्यमंत्रियों की व्यक्तिगत बयानबाजी नहीं है, बल्कि इसके पीछे आने वाले पंजाब विधानसभा चुनाव की राजनीतिक जमीन तैयार करने की कोशिश दिखाई देती है. जब किसी दूसरे राज्य का मुख्यमंत्री लगातार पंजाब में राजनीतिक गतिविधियां करता है और वहां की राजनीति पर टिप्पणी करता है तो पंजाब के मुख्यमंत्री की प्रतिक्रिया भी सामने आना स्वाभाविक है. लोकतंत्र में राजनीतिक मुकाबला व्यक्तिगत टिप्पणियों के बजाय नीतियों और मुद्दों पर होना चाहिए. नायब सैनी सिर्फ हरियाणा के मुख्यमंत्री के तौर पर पंजाब नहीं आ रहे, बल्कि वे भाजपा के राजनीतिक विस्तार और संगठनात्मक रणनीति के हिस्से के रूप में भी सक्रिय दिखाई दे रहे हैं.पंजाब में भाजपा अपनी राजनीतिक जमीन मजबूत करना चाहती है और सैनी की सक्रियता इसी रणनीति का हिस्सा हो सकती है."

भाजपा पंजाब में राजनीतिक स्पेस तलाश रही: डॉ. रणबीर सिंह ने आगे कहा कि, "पंजाब में भाजपा के लिए राजनीतिक विस्तार की अपनी चुनौतियां रही हैं, लेकिन राज्य में बदलते राजनीतिक समीकरण नए अवसर भी पैदा कर रहे हैं. भाजपा इसी राजनीतिक स्पेस को भरने की कोशिश कर रही है. नायब सैनी के लगातार पंजाब दौरे इसी रणनीति का एक हिस्सा माने जा सकते हैं. हालांकि उनका कहना है कि केवल राजनीतिक बयानबाजी से चुनावी मुद्दों का समाधान नहीं होता. राजनीतिक कटाक्ष लोकतंत्र का हिस्सा हैं, लेकिन पगड़ी जैसे सांस्कृतिक और पहचान से जुड़े प्रतीकों को व्यक्तिगत राजनीतिक हमले का विषय बनाने से बहस मुद्दों से हटकर व्यक्तिगत स्तर पर चली जाती है. पंजाब की राजनीति में पगड़ी केवल पहनावा नहीं बल्कि भावनात्मक और सांस्कृतिक प्रतीक भी है, इसलिए नेताओं को ऐसे मामलों में शब्दों का चयन सावधानी से करना चाहिए."

"पगड़ी का सम्मान किया जाना चाहिए": वहीं, राजनीतिक मामलों की जानकार एडवोकेट पूनम आर्या ने इस बारे में कहा कि, "पगड़ी, भाषा और पहनावे को लेकर चल रही बयानबाजी को जनता के असली मुद्दों से नहीं जोड़ना चाहिए. पगड़ी पंजाब की पहचान और सम्मान से जुड़ी है, इसलिए इसे राजनीतिक हथियार बनाने के बजाय इसका सम्मान किया जाना चाहिए. नेताओं के बीच मुकाबला रोजगार, नशे, किसानों, शिक्षा, स्वास्थ्य और कानून-व्यवस्था जैसे मुद्दों पर होना चाहिए. नायब सिंह सैनी की पंजाब में बढ़ती सक्रियता को केवल सांस्कृतिक जुड़ाव के तौर पर नहीं देखा जा सकता. इसके पीछे भाजपा की पंजाब में अपना राजनीतिक आधार मजबूत करने की रणनीति भी है. लेकिन सिर्फ पंजाबी पहनावा अपनाने या आम आदमी पार्टी सरकार की आलोचना करने से जनता का भरोसा हासिल नहीं किया जा सकता."

भाजपा और AAP दोनों को अपने रोडमैप पर जवाब देना होगा: पूनम आर्या ने कहा कि, "भाजपा को पंजाब को लेकर अपनी स्पष्ट नीतियां सामने रखनी होंगी, जबकि सरकार को भी अपने कामकाज का जवाब देना होगा. भाजपा को पंजाब के लिए रोजगार, किसानों, नशे, उद्योग, शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर अपनी स्पष्ट नीति और रोडमैप सामने रखना होगा. वहीं भगवंत मान सरकार को भी अपने काम और अधूरे वादों का जवाब देना चाहिए.चुनावी बहस इन मुद्दों पर केंद्रित होनी चाहिए. साल 2027 के विधानसभा चुनाव को देखते हुए पंजाब में राजनीतिक बयानबाजी और तेज हो सकती है. अंतिम तौर पर सरकारों के काम और नतीजों पर चर्चा होगी. जनता रोजगार, नशे पर रोक, किसानों की आय, बेहतर स्कूल-अस्पताल, उद्योग-निवेश और कानून-व्यवस्था जैसे मुद्दों पर जवाब चाहती है. पंजाब और हरियाणा के सामाजिक-सांस्कृतिक रिश्तों को देखते हुए दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों के बीच बहस व्यक्तिगत टिप्पणियों के बजाय नीतियों और विकास पर होनी चाहिए."

"चुनाव नजदीक आते ही बढ़ेगी बयानबाजी": इसके अलावा राजनीतिक मामलों के जानकार धीरेंद्र अवस्थी ने कहा कि, "पंजाब चुनाव नजदीक आने के साथ इस तरह की बयानबाजी बढ़ सकती है. जैसे-जैसे पंजाब के चुनाव नजदीक आते जाएंगे, इस तरह की बयानबाजी हमें देखने को मिलती रहेगी. राजनीति अगर पहनावे के बजाय मुद्दों पर आधारित होगी तो जनता के लिए ज्यादा उपयोगी होगी. आम आदमी पार्टी सरकार के पांच साल पूरे होने वाले हैं, लेकिन नशे का मुद्दा अभी भी पंजाब की राजनीति में प्रमुख बना हुआ है. सरकार नशे को खत्म करने के वादे के साथ सत्ता में आई थी और लगातार सामने आ रहे मामलों के बीच इस मुद्दे पर जवाब जरूरी है. पगड़ी पर चर्चा के बजाय सरकार को नशे की समस्या के समाधान पर ध्यान देना चाहिए. भाजपा ने नायब सिंह सैनी को पंजाब में पार्टी की राजनीतिक जिम्मेदारी दी है, जिसके चलते उनके दौरे बढ़े हैं. वे इसके लिए लगातार दौरे भी कर रहे हैं. ऐसे में कहीं न कहीं AAP सरकार भी उनकी राजनीतिक गतिविधियों से परेशान दिखाई देती है. पंजाब को व्यक्तिगत बयानबाजी के बजाय जमीनी मुद्दों पर चर्चा की जरूरत है."

असली सवाल रोजगार, नशा, किसान और कानून-व्यवस्था का: मान-सैनी की बयानबाजी के बीच पंजाब की राजनीति में असली बहस उन मुद्दों पर लौटने की जरूरत पर विशेषज्ञ जोर दे रहे हैं, जिनका सीधा असर जनता पर पड़ता है. रोजगार, नशे के खिलाफ कार्रवाई, किसानों की आय, शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग, निवेश, कानून-व्यवस्था और राज्य की आर्थिक स्थिति जैसे मुद्दे चुनावी बहस का हिस्सा रहेंगे. ऐसे में पगड़ी और व्यक्तिगत कटाक्षों से आगे निकलकर दोनों पक्षों की नीतियों और उनके दावों की तुलना जनता के सामने होना राजनीतिक बहस को मुद्दों पर केंद्रित कर सकता है.

चेहरा मान-सैनी का, लेकिन सियासी लड़ाई इससे बड़ी: नायब सैनी और भगवंत मान के बीच बढ़ती बयानबाजी को केवल दो मुख्यमंत्रियों की व्यक्तिगत लड़ाई मानना पंजाब की व्यापक राजनीतिक तस्वीर का एक हिस्सा ही दिखाता है. एक तरफ आम आदमी पार्टी अपनी सरकार के कामकाज को लेकर जनता के बीच जाएगी. वहीं, भाजपा पंजाब में अपने राजनीतिक विस्तार की कोशिश कर रही है. ऐसे में दोनों नेताओं के बयान राज्य में बनने वाले राजनीतिक नैरेटिव की बड़ी लड़ाई का हिस्सा हो सकते हैं. चुनावी समय करीब आने के साथ इस तरह की राजनीतिक बयानबाजी और मुद्दों पर बहस दोनों बढ़ने की संभावना है.

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