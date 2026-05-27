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पहले सीएम की कुर्सी ढाई साल, अब पीसीसी चीफ की कुर्सी ढाई साल, फिर सक्रिय हुआ सिंहदेव फैक्टर, क्या अढ़ैया बना कांग्रेस की मुसीबत

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज के कार्यकाल को लेकर पार्टी के भीतर चर्चाएं तेज हैं. इसी बीच टीएस सिंहदेव के प्रदेश अध्यक्ष बनने की संभावनाओं ने कांग्रेस नेताओं के बीच नए समीकरण पैदा कर दिए. सिंहदेव खुद संगठन में बड़ी भूमिका निभाने के संकेत दे चुके हैं. दूसरी ओर दीपक बैज ने कहा था कि वरिष्ठ नेताओं को दिल्ली जाकर संगठन के लिए काम करना चाहिए. बैज के इस बयान पर सिंहदेव ने कहा कि वो खुद को युवा मानते हैं और शारीरिक रूप से काफी ऊर्जावान भी हैं. दीपक बैज का खुद को युवा बताना अब रानजीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बन चुका है. यानी कांग्रेस में अब खुलकर यह बहस शुरू हो गई है कि क्या पार्टी की कमान अनुभव वाले नेताओं के हाथ में रहेगी या संगठन में नया चेहरा सामने आएगा.

छत्तीसगढ़ की राजनीति में ढाई साल अब सिर्फ समय की अवधि नहीं, बल्कि सत्ता और संगठन की राजनीति का सबसे चर्चित राजनीतिक मुहावरा बन चुका है. 2018 में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद मुख्यमंत्री पद को लेकर ढाई-ढाई साल का फार्मूला लंबे समय तक चर्चा में रहा. उस दौरान कथित तौर पर भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव के बीच मुख्यमंत्री पद को लेकर सहमति बनाने के लिए हाईकमान ने बीच का रास्ता निकाला था. कहा गया था कि दोनों नेताओं को ढाई-ढाई साल मुख्यमंत्री बनाया जाएगा. लेकिन समय गुजरने के बाद यह फार्मूला कांग्रेस के भीतर सबसे बड़ा विवाद बन गया. रायपुर से लेकर दिल्ली तक खींचतान चली, समर्थकों ने डेरा डाला, बयानबाजी हुई और पार्टी के भीतर मतभेद खुलकर सबके सामने आ गए. अब भाजपा सरकार के ढाई साल पूरे होने के बीच कांग्रेस संगठन में बदलाव की चर्चाओं ने पीसीसी चीफ की कुर्सी ढाई साल की है, बहस को जन्म दे दिया है.

रयपुर: छत्तीसगढ़ की राजनीति में ढाई साल का जिन्न एक बार फिर बाहर आ गया है. पहले कांग्रेस सरकार के दौरान सीएम कुर्सी ढाई साल का विवाद सत्ता के गलियारों में गूंजता रहा, तो अब विपक्ष में बैठी कांग्रेस में पीसीसी चीफ कुर्सी ढाई साल को लेकर नया सियासी घमासान शुरू हो गया है. टीएस सिंहदेव के प्रदेश अध्यक्ष बनने की चर्चाओं, दीपक बैज के कार्यकाल और नेताओं की बयानबाजी ने कांग्रेस के भीतर फिर शक्ति संतुलन की लड़ाई को हवा दे दी है. भाजपा इसे कांग्रेस की कुर्सी की राजनीति बता रही है, जबकि कांग्रेस पलटवार करते हुए भाजपा में भी अंदरूनी सत्ता संघर्ष का आरोप लगा रही है. ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या ढाई साल का फार्मूला कांग्रेस के लिए फिर सियासी संकट बनता जा रहा है ?

इस पूरे विवाद और बयानबाजी के बीच भूपेश बघेल ने खुद को इस मामले से अलग रखने की कोशिश की है. प्रदेश अध्यक्ष पद को लेकर चल रही चर्चाओं और टीएस सिंहदेव-दीपक बैज के बीच जारी बयानबाजी पर उन्होंने साफ कहा कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष बनाने का निर्णय हाईकमान का होगा. भूपेश बघेल ने कहा कि संगठनात्मक नियुक्तियों को लेकर अंतिम फैसला दिल्ली नेतृत्व करता है, इसलिए वह इस विषय में अपनी बुद्धि नहीं लगाएंगे.





ढाई साल विवाद के पुराने चेहरे रहे भूपेश-सिंहदेव

भूपेश बघेल के इस बयान को राजनीतिक रूप से काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि पूर्व में ढाई साल के फार्मूले को लेकर उनका और टीएस सिंहदेव का नाम सबसे ज्यादा चर्चाओं में रहा है. कांग्रेस सरकार के दौरान मुख्यमंत्री पद को लेकर दोनों नेताओं के बीच शक्ति संतुलन और नेतृत्व परिवर्तन की चर्चाएं लंबे समय तक सियासत के केंद्र में बनी रही थी.

राजनीतिक जानकारों का मानना है कि भूपेश बघेल फिलहाल खुद को इस विवाद से दूर दिखाने की रणनीति अपना रहे हैं, ताकि प्रदेश अध्यक्ष को लेकर चल रही संगठनात्मक खींचतान में उनका नाम सीधे तौर पर न जुड़ सके. हालांकि कांग्रेस के भीतर चल रहे शक्ति संतुलन, नेतृत्व परिवर्तन और संगठनात्मक फैसलों की चर्चाओं में आज भी भूपेश बघेल का प्रभाव बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है. यही वजह है कि उनके हर बयान और राजनीतिक संकेत को पार्टी के भीतर अलग नजरिए से देखा जा रहा है.





भाजपा का हमला, कांग्रेस को लग गया अढ़ैया: बीजेपी प्रवक्ता

भाजपा प्रदेश प्रवक्ता गौरीशंकर श्रीवास ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस को अढ़ैया लग गया है. उनका कहना है कि कांग्रेस में हर ढाई साल बाद कुर्सी को लेकर संघर्ष शुरू हो जाता है. पहले मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर लड़ाई हुई और अब प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी को लेकर खींचतान मची है. भाजपा का आरोप है कि कांग्रेस नेताओं की लड़ाई भाजपा से नहीं, बल्कि अपने ही नेताओं से है. भाजपा का कहना है कि कांग्रेस जनता के मुद्दों पर संघर्ष करने के बजाय सत्ता और संगठन की कुर्सियों के लिए लड़ रही है. विधानसभा चुनाव में अभी ढाई साल बाकी है, लेकिन कांग्रेस में अभी से नेतृत्व को लेकर गुटबाजी शुरू हो चुकी है.





कांग्रेस का पलटवार, भाजपा में हो रही कुर्सी दौड़: कांग्रेस प्रवक्ता

कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने भाजपा के आरोपों पर पलटवार करते हुए कहा कि असली कुर्सी दौड़ तो भाजपा में चल रही है. उन्होंने दावा किया कि मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की कुर्सी को लेकर भाजपा के भीतर भी प्रतिस्पर्धा है. कांग्रेस का आरोप है कि भाजपा संगठन में भी नेताओं के बीच शक्ति प्रदर्शन चल रहा है और कई बड़े नेताओं को किनारे किया जा रहा है. कांग्रेस का कहना है कि भाजपा को कांग्रेस की चिंता करने के बजाय अपने संगठन और नेतृत्व को संभालने पर ध्यान देना चाहिए.





घोड़ा चलता है ढाई घर, राजनीति में भी वही चाल: वरिष्ठ पत्रकार

वरिष्ठ पत्रकार राम अवतार तिवारी ने इस पूरे घटनाक्रम को राजनीति के शतरंज से जोड़ते हुए कहा, जैसे शतरंज में घोड़ा ढ़ाई घर चलता है और उसकी भूमिका बेहद महत्वपूर्ण होती है, वैसे ही राजनीति में भी समीकरणों का खेल चलता है. उनके मुताबिक, कांग्रेस में फिलहाल यही राजनीतिक गणित चल रहा है कि प्रदेश संगठन की कमान किस नेता को दी जाए. दिल्ली में भी इस मुद्दे पर लगातार मंथन हो रहा है कि प्रदेश के लिए किस तरह का नेतृत्व बेहतर रहेगा. उन्होंने कहा कि राजनीति में समय-समय पर शक्ति संतुलन बदलता रहता है और कांग्रेस में फिलहाल वही प्रक्रिया दिखाई दे रही है।





2018 में कैसे बना था ढाई साल का फार्मूला

2018 में कांग्रेस सत्ता में आई थी तो मुख्यमंत्री पद के लिए भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव दोनों मजबूत दावेदार थे. भूपेश बघेल उस समय प्रदेश अध्यक्ष थे और लंबे समय से संगठन को मजबूत करने में जुटे थे. कांग्रेस जब कमजोर स्थिति में थी, तब उन्होंने पार्टी को एकजुट करने में अहम भूमिका निभाई. इस कारण उन्हें मुख्यमंत्री पद का मजबूत दावेदार माना जा रहा था. वहीं दूसरी ओर टीएस सिंहदेव ने चुनावी घोषणा पत्र तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी. उन्होंने गांव-गांव जाकर लोगों से बातचीत की, जमीन पर बैठकर आम लोगों की समस्याएं सुनी और उसी आधार पर कांग्रेस का घोषणा पत्र तैयार किया. राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि उस घोषणा पत्र ने कांग्रेस की जीत में बड़ी भूमिका निभाई. इसी कारण दोनों नेताओं के बीच मुख्यमंत्री पद को लेकर दावेदारी मजबूत थी. चर्चा हुई कि हाईकमान ने बीच का रास्ता निकालते हुए ढाई-ढाई साल का फार्मूला तैयार किया है.





ढाई साल हुआ पूरा, लेकिन विवाद नहीं हुआ खत्म

राजनीतिक गलियारों में चर्चा रही कि पहले ढाई साल के लिए भूपेश बघेल को मुख्यमंत्री बनाया गया, लेकिन समय पूरा होने के बाद नेतृत्व परिवर्तन नहीं हुआ. इसके बाद टीएस सिंहदेव मुख्यमंत्री बनने की उम्मीद में रायपुर से लेकर दिल्ली तक सक्रिय हुए. दूसरी ओर भूपेश बघेल के समर्थकों ने भी दिल्ली में डेरा डाल दिया. इस दौरान कांग्रेस के भीतर खुलकर घमासान देखने को मिला. बाद में चुनाव से पहले सिंहदेव को उपमुख्यमंत्री बनाया गया, लेकिन राजनीतिक मतभेद पूरी तरह खत्म नहीं हुए, कई मौकों पर पार्टी के भीतर खेमेबाजी और अंदरूनी तनाव सामने नजर आता रहा.





क्या 2023 की हार की वजह भी अंदरूनी संघर्ष रही

राजनीतिक जानकारों का मानना है कि 2023 विधानसभा चुनाव तक कांग्रेस के भीतर नेतृत्व को लेकर बना तनाव पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ था. कई बार ऐसी स्थिति बनी कि पार्टी के भीतर ही एक-दूसरे को कमजोर करने की चर्चाएं होने लगी. इसका असर संगठनात्मक एकजुटता पर पड़ा और अंततः कांग्रेस सत्ता से बाहर हो गई. विश्लेषकों का मानना है कि अगर कांग्रेस उस समय पूरी तरह एकजुट होती तो चुनाव परिणाम अलग होते.





क्या है कांग्रेस के सामने सबसे बड़ी चुनौती

राम अवतार तिवारी का कहना है कि कांग्रेस को सरकार के खिलाफ मजबूत विपक्ष की भूमिका निभानी चाहिए, लेकिन फिलहाल संघर्ष पार्टी के भीतर ज्यादा दिखाई दे रहा है. उन्होंने कहा कि चाहे दीपक बैज हों, टीएस सिंहदेव, भूपेश बघेल, चरणदास महंत या कोई अन्य नेता, सभी पार्टी के बड़े चेहरे हैं और सरकार के खिलाफ लगातार सक्रिय भी हैं. लेकिन अगर पार्टी फिर ढाई साल वाले विवाद में उलझती है तो इसका सीधा फायदा भाजपा को मिलेगा. उनका कहना है कि कांग्रेस को आपसी मनमुटाव से ऊपर उठकर संगठन को मजबूत करना होगा, तभी वह दोबारा सत्ता में वापसी कर पाएगी.





हाईकमान के फैसले पर टिकी सबकी नजर

कांग्रेस में प्रदेश अध्यक्ष को लेकर अंतिम फैसला हाईकमान को लेना है. प्रदेश प्रभारी की रिपोर्ट, संगठनात्मक समीकरण और आने वाले चुनावी हालात को देखते हुए निर्णय होगा. लेकिन इतना तय है कि छत्तीसगढ़ की राजनीति में सीएम कुर्सी ढाई साल के बाद अब पीसीसी चीफ कुर्सी ढाई साल की चर्चा ने फिर सियासी तापमान बढ़ा दिया है.अब देखना होगा कि कांग्रेस इस बार अढै़या की राजनीति से बाहर निकलकर संगठन को मजबूत करती है या फिर वही पुरानी खींचतान पार्टी के लिए नई मुश्किलें खड़ी करती है.