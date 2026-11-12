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जनजातीय गौरव दिवस से पहले बीजेपी-कांग्रेस में सियासी पारा हाई, सांसद महेश ने पीसीसी चीफ दीपक बैज को दिया जवाब

जनजातीय गौरव दिवस ( ETV Bharat )

बस्तर: 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा की जयंती है. भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर मनाए जाने वाले जनजातीय गौरव दिवस को लेकर छत्तीसगढ़ में सियासत तेज हो गई है. पीसीसी चीफ दीपक बैज ने बीजेपी पर आदिवासियों के जल, जंगल और जमीन छीनने का आरोप लगाया है. दीपक बैज ने सरकारी आयोजन को दिखावा बताया है. वहीं बस्तर सांसद महेश कश्यप ने पलटवार करते हुए कांग्रेस को आदिवासी और जनजातीय शब्द के मुद्दे पर आत्ममंथन करने की नसीहत दी. दोनों नेताओं के बयानों से जनजातीय गौरव दिवस से पहले राजनीतिक टकराव तेज हो गई है.

जनजातीय गौरव दिवस से पहले बीजेपी-कांग्रेस में सियासी लड़ाई पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा, ''भगवान बिरसा मुंडा ने आदिवासियों के जल, जंगल और जमीन की रक्षा के लिए अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष किया था. लेकिन भाजपा एक तरफ उनके नाम पर गौरव दिवस मना रही है. तो दूसरी तरफ आदिवासियों के जल, जंगल, जमीन और खनिज संसाधनों को छीनने का काम कर रही है.'' दीपक बैज ने धर्मजयगढ़ और रायगढ़ क्षेत्र में कोल माइंस के लिए जमीन अधिग्रहण और विरोध कर रहे आदिवासियों को जेल भेजे जाने का आरोप लगाते हुए भाजपा के आयोजन को राजनीतिक दिखावा करार दिया.