जनजातीय गौरव दिवस से पहले बीजेपी-कांग्रेस में सियासी पारा हाई, सांसद महेश ने पीसीसी चीफ दीपक बैज को दिया जवाब
बस्तर सांसद महेश कश्यप ने दीपक बैज से कहा, ''कांग्रेस को आत्ममंथन करना चाहिए.'' सुनील कश्यप की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 12, 2026 at 9:26 PM IST
बस्तर: 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा की जयंती है. भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर मनाए जाने वाले जनजातीय गौरव दिवस को लेकर छत्तीसगढ़ में सियासत तेज हो गई है. पीसीसी चीफ दीपक बैज ने बीजेपी पर आदिवासियों के जल, जंगल और जमीन छीनने का आरोप लगाया है. दीपक बैज ने सरकारी आयोजन को दिखावा बताया है. वहीं बस्तर सांसद महेश कश्यप ने पलटवार करते हुए कांग्रेस को आदिवासी और जनजातीय शब्द के मुद्दे पर आत्ममंथन करने की नसीहत दी. दोनों नेताओं के बयानों से जनजातीय गौरव दिवस से पहले राजनीतिक टकराव तेज हो गई है.
जनजातीय गौरव दिवस से पहले बीजेपी-कांग्रेस में सियासी लड़ाई
पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा, ''भगवान बिरसा मुंडा ने आदिवासियों के जल, जंगल और जमीन की रक्षा के लिए अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष किया था. लेकिन भाजपा एक तरफ उनके नाम पर गौरव दिवस मना रही है. तो दूसरी तरफ आदिवासियों के जल, जंगल, जमीन और खनिज संसाधनों को छीनने का काम कर रही है.'' दीपक बैज ने धर्मजयगढ़ और रायगढ़ क्षेत्र में कोल माइंस के लिए जमीन अधिग्रहण और विरोध कर रहे आदिवासियों को जेल भेजे जाने का आरोप लगाते हुए भाजपा के आयोजन को राजनीतिक दिखावा करार दिया.
बस्तर सांसद महेश कश्यप का पलटवार
बस्तर सांसद महेश कश्यप ने दीपक बैज के बयान पर पलटवार करते हुए कहा, ''कांग्रेस को जनजाति शब्द पर आपत्ति जताने के बजाय आत्ममंथन करना चाहिए.'' बस्तर से बीजेपी सांसद महेश कश्यप ने संविधान में जनजाति शब्द के प्रावधान का हवाला देते हुए सवाल उठाया कि कांग्रेस ने अपने 60 साल के शासनकाल में जनजातीय समाज के लिए अलग मंत्रालय क्यों नहीं बनाया.
1999 में जनजातीय कार्य मंत्रालय बनाया गया
बीजेपी सांसद महेश कश्यप ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा 1999 में जनजातीय कार्य मंत्रालय बनाए जाने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पीएम जनमन और धरती आबा ग्राम उत्कर्ष अभियान जैसी योजनाओं का जिक्र करते हुए कांग्रेस पर आदिवासी हितों के नाम पर राजनीति करने का आरोप लगाया.