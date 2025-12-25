ETV Bharat / state

एमसीबी में सियासी घमासान: PMGSY सड़क स्वीकृति पर पक्ष और विपक्ष आमने सामने

कांग्रेस के पूर्व विधायक और बीजेपी की जिला अध्यक्ष के बीच अब इसका श्रेय लेने की होड़ लग गई है.

CREDIT POLITICS ON ROAD APPROVAL
PMGSY सड़क स्वीकृति (ETV Bharat)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : December 25, 2025 at 8:47 PM IST

3 Min Read
एमसीबी: भरतपुर-सोनहत विधानसभा क्षेत्र में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY) के अंतर्गत स्वीकृत सड़कों को लेकर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है. पूर्व विधायक गुलाब कमरो ने वर्तमान विधायक रेणुका सिंह पर इन परियोजनाओं का झूठा श्रेय लेने का आरोप लगाया है, जबकि भाजपा ने इसे विपक्ष की स्वाभाविक राजनीति करार दिया. कांग्रेस का आरोप है कि जिन सड़कों को विधायक रेणुका सिंह अपनी उपलब्धि बता रही हैं, वे वास्तव में कोरबा सांसद ज्योत्स्ना महंत की देन हैं. पूर्व विधायक गुलाब कमरो का दावा है कि इन सड़कों का प्रस्ताव और अनुशंसा पूर्व कांग्रेस सरकार के दौरान सांसद ज्योत्स्ना चरण दास महंत की अनुशंसा से हुई है.



सड़क पर श्रेय लेने की सियासत

कांग्रेस के पूर्व विधायक गुलाब कमरो ने वर्तमान बीजेपी विधायक रेणुका सिंह पर झूठा श्रेय लेने का आरोप लगाया. कांग्रेस नेता ने कहा कि रेणुका सिंह अपने सोशल मीडिया में कहती हैं कि उनके प्रयास से सड़कें बन रही हैं, लेकिन यह झूठ है. जिन सड़कों की बात रेणुका सिंह कर रही हैं, वे वास्तव में सांसद ज्योत्स्ना महंत की अनुशंसा से स्वीकृत हुई हैं. लिहाजा इसका पूरा श्रेय उनको ही मिलना चाहिए.

पक्ष और विपक्ष आमने सामने (ETV Bharat)


56 सड़कों की स्वीकृति

गुलाब कमरो ने बताया कि एमसीबी जिले में 56 सड़कों की स्वीकृति मिली है, जिसकी लागत 237 करोड़ है. पूर्व विधायक ने कहा कि यह स्वीकृति सांसद ज्योत्स्ना महंत की अनुशंसा से मिली है. बीजेपी की विधायक अगर इसका श्रेय लेने की कोशिश करती हैं तो ये गलत है. इसके साथ ही गुलाब कमरो ने रेणुका सिंह पर झूठी जानकारी देने का आरोप भी लगाया.


भाजपा जिला अध्यक्ष चम्पादेवी पावले का पलटवार

पूर्व विधायक गुलाब कमरो के आरोपों को लेकर भाजपा जिला अध्यक्ष चम्पादेवी पावले ने कहा कि मैं रोड की बात करूंगी, क्योंकि रोड की जनमत स्वीकृति केंद्र सरकार की है, लेकिन राज्य से प्रस्ताव बन कर गया है. प्रस्ताव हमारे मंत्री विधायक बना कर देते हैं, तब वहां से स्वीकृति हुई है. बीजेपी जिला अध्यक्ष पावले ने कहा कि सांसद इस क्षेत्र का है, उनका भी कर्तव्य है कि वे प्रस्ताव भेजें, जिससे इस क्षेत्र का विकास हो रहा है. मैं तो यही कहूंगी कि राजनीति छोड़ कर गांव का विकास देखना चाहिए और गांव गली का विकास किया जाना चाहिए.


चम्पादेवी पावले ने कहा कि गुलाब कमरो विपक्ष की भूमिका में हैं और अपना धर्म निभा रहे हैं. उनका विपक्ष का काम है आरोप लगाना, यह स्वाभाविक है. चंपा देवी पावले ने कहा कि 5 साल में उन्होंने कुछ नहीं किया, सिर्फ भूमि पूजन और नारियल फोड़े हैं, और दूसरा कोई काम कर रहा है तो उसे अपना बता कर जनता में भ्रम फैला रहे हैं.

TAGGED:

MCB
PMGSY
मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर
CHAMPADEVI PAWLE
CREDIT POLITICS ON ROAD APPROVAL

