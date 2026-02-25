ETV Bharat / state

नारायणपुर में सियासी संग्राम: एपस्टीन फाइल और किसान नीति पर कांग्रेस का हल्लाबोल, भाजयुमो ने नारों से दिया जवाब

नारायणपुर : छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले में राजनीतिक ड्रामा देखने को मिला. एपस्टीन फाइल में कथित नाम और किसान विरोधी नीतियों का आरोप लगाते हुए कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बीजेपी कार्यालय का घेराव करने की कोशिश की. हालांकि, भारी पुलिस बल और बैरिकेड्स के कारण कांग्रेसी कार्यकर्ता कार्यालय तक तो नहीं पहुंच पाए, लेकिन बीच सड़क पर ही प्रधानमंत्री का पुतला फूंक कर अपना विरोध दर्ज कराया. इस प्रदर्शन की सबसे खास बात ये रही कि पहली बार बीजेपी युवा मोर्चा (भाजयुमो) ने 'विरोध का जवाब विरोध' से देते हुए कांग्रेस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की, जिससे घंटों तक माहौल तनावपूर्ण बना रहा.

बीच सड़क पर हुआ पुतला दहन

कांग्रेस के युवा नेता और कार्यकर्ता केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ लामबंद होकर निकले थे. उनका मुख्य आरोप था कि केंद्र सरकार ने 'किसान विरोधी डील' को मंजूरी दी है.वहीं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चर्चित 'एपस्टीन फाइल' में प्रधानमंत्री का नाम आने से देश की छवि धूमिल हुई है. पुलिस ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करते हुए मुख्य मार्ग पर ही मजबूत बैरिकेडिंग कर दी थी. घेराव में असफल होने के बाद कांग्रेसियों ने पुलिस की मौजूदगी में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला दहन किया.

कांग्रेस के प्रदर्शनकारियों को रोकती पुलिस (ETV BHARAT CHHATTISGARH)



नारों के बीच छिड़ा 'वॉइस वॉर'



नारायणपुर की राजनीति में आज एक नई परंपरा की शुरुआत दिखी.जहां आमतौर पर विपक्षी प्रदर्शन के दौरान सत्ता पक्ष मौन रहता है, वहीं आज भाजयुमो कार्यकर्ताओं ने मोर्चा संभाल लिया. जैसे ही कांग्रेस ने प्रधानमंत्री और केंद्र सरकार के खिलाफ नारे लगाए, दूसरी ओर से भाजयुमो कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी और कांग्रेस के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी.