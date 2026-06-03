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प्रमोशन या सेफ एग्जिट? अजेय कुमार की विदाई पर सियासी घमासान, जानिये किसने क्या कहा

देहरादून: भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व ने उत्तराखंड के संगठन महामंत्री अजेय कुमार को राजस्थान की जिम्मेदारी दी है. जिसके बाद उत्तराखंड की राजनीति में चर्चाओं का दौर तेज हो गया है. कांग्रेस, उत्तराखंड क्रांति दल (यूकेडी) और अन्य विपक्षी दल इसे अपनी राजनीतिक लड़ाइयों की सफलता के रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहे हैं. बीजेपी इसे संगठन के भीतर अजय कुमार की बढ़ी हुई भूमिका और पार्टी नेतृत्व के विश्वास का प्रतीक बता रही है. इस घटनाक्रम ने न केवल प्रदेश की राजनीतिक फिजा को गर्म किया है बल्कि आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर बीजेपी की रणनीति पर भी चर्चाएं शुरू कर दी हैं.

उत्तराखंड में अहम भूमिका निभाते रहे अजेय कुमार: पिछले कुछ वर्षों में उत्तराखंड बीजेपी के संगठन महामंत्री के रूप में अजेय कुमार ने संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत किया. साथ ही कार्यकर्ताओं के बीच समन्वय स्थापित करने और चुनावी रणनीतियों को धरातल पर उतारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. सदस्यता अभियान से लेकर विभिन्न चुनावी कार्यक्रमों तक उनकी सक्रिय मौजूदगी रही. संगठन और सरकार के बीच समन्वय स्थापित करने में भी उन्हें महत्वपूर्ण कड़ी माना जाता रहा है. ऐसे में उनका राजस्थान जाना राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है. बीजेपी नेता और पार्टी अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा शांत स्वभाव के महामंत्री अजेय कुमार ने उत्तराखंड में संगठन को मजबूत करने के अलावा कुछ दूसरा काम कभी नहीं किया.



कांग्रेस ने बताया जनदबाव का असर: वहीं, इस मामले में कांग्रेस का कहना है कि उत्तराखंड में बेरोजगार भर्ती घोटाले, अंकिता भंडारी हत्याकांड और भूमि से जुड़े विवादों को लेकर सरकार लगातार सरकार घिरती रही है. कांग्रेस प्रवक्ता गरिमा दसौनी कहती हैं कि इन मुद्दों को लेकर विपक्ष लगातार जनता की आवाज उठाता रहा है. जिसके चलते बीजेपी नेतृत्व को संगठनात्मक बदलाव करना पड़ा. पार्टी नेताओं का आरोप है कि सरकार और संगठन के बीच समन्वय को लेकर भी समय-समय पर सवाल उठते रहे हैं. अजेय कुमार के बदलाव के पीछे यही कारण हो सकता है.

उत्तराखंड क्रांति दल और अन्य क्षेत्रीय दल भी इस बदलाव को अपने आंदोलनों और जनहित के मुद्दों पर किए गए संघर्षों से जोड़कर देख रहे हैं. राज्य के मूल मुद्दों, पलायन, रोजगार और भू-कानून जैसे विषयों पर लगातार बने दबाव ने बीजेपी नेतृत्व को संगठनात्मक स्तर पर पुनर्विचार करने के लिए मजबूर किया है. हालांकि, वरिष्ट राजनीतिक जानकार सुनील दत पांडे कहते हैं कि ये सब राष्ट्रीय दलों में नियमित प्रक्रिया का हिस्सा होता है. उत्तराखंड के बाद अगर इतने बड़े राज्य की जिम्मेदारी उन्हें दी गई है तो ये उनका प्रमोशन है. वहां कोई चुनाव नहीं होने हैं. पार्टी को मजबूत करने के लिए शायद ये नियुक्ति की गई है.

बीजेपी ने बताया संगठन का प्रमोशन मॉडल: वहीं, बीजेपी इस फैसले को सकारात्मक रूप में पेश कर रही है. पार्टी प्रवक्ता मनवीर चौहान का कहना है कि अजेय कुमार को राजस्थान जैसे बड़े और राजनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण राज्य की जिम्मेदारी मिलना उनके अनुभव और कार्यकुशलता की पहचान है. बीजेपी का दावा है कि यह किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं बल्कि संगठन में उनकी क्षमता को देखते हुए दी गई बड़ी जिम्मेदारी है. पार्टी इसे प्रमोशन के तौर पर देख रही है.