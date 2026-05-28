अंजनी सोरेन की राज्यसभा चुनाव के लिए इच्छा जताने के बाद बढ़ी राजनीतिक चर्चा, जानिए झामुमो और कांग्रेस ने क्या कहा
अंजनी सोरेन के राज्यसभा जाने की इच्छा जताने के बाद झामुमो और कांग्रेस ने इस पर प्रतिक्रिया दी है.
Published : May 28, 2026 at 6:16 PM IST
रांची: झारखंड में अगले महीने होने वाले राज्यसभा के दो सीटों के चुनाव को लेकर सियासी गतिविधियां तेज हो गई हैं. राजनीतिक दल अभी औपचारिक घोषणा नहीं कर पाए हैं, लेकिन दिशोम गुरु शिबू सोरेन की बेटी और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की बड़ी बहन अंजनी सोरेन ने अपनी दावेदारी जता दी है, जिससे राज्य की राजनीति में नई चर्चा शुरू हो गई है.
झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) के केंद्रीय प्रवक्ता और केंद्रीय समिति सदस्य मनोज पांडेय ने अंजनी सोरेन की दावेदारी को पार्टी के हजारों-लाखों कार्यकर्ताओं की भावनाओं के अनुरूप बताया है. उन्होंने कहा, “अंजनी सोरेन की दावेदारी में बुराई क्या है? वे दिशोम गुरु शिबू सोरेन की बेटी हैं, राजनीतिक परिवार से आती हैं और ओडिशा की सक्रिय राजनीति में रही हैं.” मोनज पांडेय ने स्पष्ट किया कि पार्टी कार्यकर्ताओं की जनभावना है कि शिबू सोरेन परिवार का कोई सदस्य राज्यसभा पहुंचे.
अंतिम फैसला हेमंत सोरेन का
मनोज पांडेय ने जोर देकर कहा कि राज्यसभा उम्मीदवार कौन होगा, यह फैसला झामुमो के केंद्रीय अध्यक्ष और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ही लेंगे. उन्होंने कहा, “मैं भी चाहता हूं कि दीदी अंजनी सोरेन राज्यसभा जाएं, लेकिन अंतिम निर्णय हेमंत सोरेन का होगा और जो भी फैसला वे लेंगे, वह सबको मान्य होगा.” शिबू सोरेन के निधन के बाद खाली हुई राज्यसभा सीट पर भी सोरेन परिवार के सदस्य को भेजने की पार्टी के अंदर मजबूत इच्छा जताई जा रही है.
कांग्रेस का क्या है नजरिया
कांग्रेस की ओर से प्रदेश प्रवक्ता सोनाल शांति ने कहा कि राज्यसभा चुनाव को लेकर कोई भी अपनी दावेदारी जता सकता है. उन्होंने कहा, “झामुमो हो या कांग्रेस, हर दल में कई नेता-कार्यकर्ता चुनाव लड़ना चाहते होंगे, लेकिन अंतिम फैसला दोनों दलों के शीर्ष नेतृत्व को करना है.”
अंजनी सोरेन ने क्या कहा
ईटीवी भारत से विशेष (एक्सक्लूसिव) बातचीत में अंजनी सोरेन ने खुद राज्यसभा चुनाव लड़ने की इच्छा जताई थी. अब झामुमो की आधिकारिक प्रतिक्रिया के बाद यह मुद्दा और गर्म हो गया है. झामुमो प्रवक्ता ने संकेत दिया कि जल्द ही इस धुंधली तस्वीर को साफ कर दिया जाएगा. फिलहाल दोनों सीटों पर गठबंधन दलों के बीच उम्मीदवार चयन की प्रक्रिया चल रही है.
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