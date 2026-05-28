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अंजनी सोरेन की राज्यसभा चुनाव के लिए इच्छा जताने के बाद बढ़ी राजनीतिक चर्चा, जानिए झामुमो और कांग्रेस ने क्या कहा

रांची: झारखंड में अगले महीने होने वाले राज्यसभा के दो सीटों के चुनाव को लेकर सियासी गतिविधियां तेज हो गई हैं. राजनीतिक दल अभी औपचारिक घोषणा नहीं कर पाए हैं, लेकिन दिशोम गुरु शिबू सोरेन की बेटी और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की बड़ी बहन अंजनी सोरेन ने अपनी दावेदारी जता दी है, जिससे राज्य की राजनीति में नई चर्चा शुरू हो गई है.

झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) के केंद्रीय प्रवक्ता और केंद्रीय समिति सदस्य मनोज पांडेय ने अंजनी सोरेन की दावेदारी को पार्टी के हजारों-लाखों कार्यकर्ताओं की भावनाओं के अनुरूप बताया है. उन्होंने कहा, “अंजनी सोरेन की दावेदारी में बुराई क्या है? वे दिशोम गुरु शिबू सोरेन की बेटी हैं, राजनीतिक परिवार से आती हैं और ओडिशा की सक्रिय राजनीति में रही हैं.” मोनज पांडेय ने स्पष्ट किया कि पार्टी कार्यकर्ताओं की जनभावना है कि शिबू सोरेन परिवार का कोई सदस्य राज्यसभा पहुंचे.

झामुमो और कांग्रेस प्रवक्ता का बयान (ETV Bharat)

अंतिम फैसला हेमंत सोरेन का

मनोज पांडेय ने जोर देकर कहा कि राज्यसभा उम्मीदवार कौन होगा, यह फैसला झामुमो के केंद्रीय अध्यक्ष और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ही लेंगे. उन्होंने कहा, “मैं भी चाहता हूं कि दीदी अंजनी सोरेन राज्यसभा जाएं, लेकिन अंतिम निर्णय हेमंत सोरेन का होगा और जो भी फैसला वे लेंगे, वह सबको मान्य होगा.” शिबू सोरेन के निधन के बाद खाली हुई राज्यसभा सीट पर भी सोरेन परिवार के सदस्य को भेजने की पार्टी के अंदर मजबूत इच्छा जताई जा रही है.

कांग्रेस का क्या है नजरिया