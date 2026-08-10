दिल्ली में 'लक्ष्मी योजना' पर सियासी संग्राम, AAP के खिलाफ भाजपा का जोरदार प्रदर्शन
दिल्ली लक्ष्मी योजना पर चर्चा का बहिष्कार करने वाले 22 आप विधायकों के खिलाफ भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनके आवास और कार्यालयों पर किया जोरदार प्रदर्शन
Published : August 10, 2026 at 10:15 AM IST|
Updated : August 10, 2026 at 10:40 AM IST
नई दिल्ली: दिल्ली की राजनीति में 'लक्ष्मी योजना' को लेकर छिड़ा घमासान अब सड़कों पर उतर आया है. विधानसभा में योजना के विरोध में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने दिल्ली में आम आदमी पार्टी के 22 विधायकों के आवास और कार्यालयों पर जोरदार प्रदर्शन शुरू कर दिया है. सुबह 8:00 बजे से ही तमाम आप विधायकों के घरों और दफ्तरों के बाहर कड़े सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं और दिल्ली पुलिस के जवान भारी संख्या में तैनात हैं.
पूर्व सांसद रमेश बिधूड़ी ने कालकाजी में किया प्रदर्शन
कालकाजी में नेता प्रतिपक्ष आतिशी के कार्यालय के बाहर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया. पूर्व सांसद रमेश बिधूड़ी की अगुवाई में हुए इस प्रदर्शन में AAP पर महिलाओं के हितों का विरोध करने का आरोप लगाया. कालकाजी में प्रदर्शन की अगुवाई पूर्व सांसद रमेश बिधूड़ी ने की. बीजेपी नेताओं का कहना है कि महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत करने और उन्हें सम्मान राशि देने की योजना का स्वागत किया जाना चाहिए, लेकिन आम आदमी पार्टी विधानसभा में इसका विरोध कर रही है. बीजेपी ने AAP के इस रुख को महिलाओं के प्रति उसकी मानसिकता से जोड़ते हुए निशाना साधा.
लक्ष्मी योजना' के विरोध पर भड़कीं भाजपा नेता
प्रदर्शन के दौरान पूर्व में सीमापुरी विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी रहीं वरिष्ठ नेता रिंकू दीदी ने आम आदमी पार्टी पर जमकर हमला बोला. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता दिल्ली की महिलाओं के सम्मान और आर्थिक सशक्तिकरण के लिए 'लक्ष्मी योजना' लेकर आई हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी इसका लगातार विरोध कर रही है. यह बेहद निंदनीय है. आप का यह रवैया साफ दिखाता है कि वह महिलाओं के हितों के खिलाफ काम करने वाली महिला विरोधी पार्टी है.
VIDEO | Delhi: BJP workers protest outside AAP MLA Kuldeep Kumar's residence over his opposition to the Delhi Lakshmi Yojana.— Press Trust of India (@PTI_News) August 10, 2026
(Full video available on PTI Videos - https://t.co/n147TvrpG7) pic.twitter.com/31CavpkSVg
प्रदर्शन के दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं और स्थानीय महिलाओं ने विधायकों के आवास के बाहर जमकर नारेबाजी की. महिला विरोधी केजरीवाल... हाय हाय! और दिल्ली लक्ष्मी योजना आप विधायकों क्यों भाग रहे केजरीवाल जवाब दो!” जैसे नारों से परिसर गूंज उठा.
शर्तों और खामियों पर सवाल उठाना हमारा फर्ज"
दूसरी ओर, सीमापुरी विधानसभा क्षेत्र से विधायक वीर सिंह धींगान ने भाजपा के आरोपों का जवाब देते हुए विपक्ष के रुख का बचाव किया. मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि हम विपक्ष में हैं. अगर हम जनता की बात उठाकर विरोध नहीं करेंगे, तो विपक्षी भी नहीं कहलाएंगे. हमने ही दिल्ली सरकार पर दबाव बनाया था कि 2500 रुपये की स्कीम कब लाएंगे. आखिरकार जब वो लाए, तो उसमें ढेरों पाबंदियां और शर्तें लगा दीं. हम एसआईआर (SIR) के मुद्दे को भी इससे जोड़कर देखना चाहते हैं.
वोटर लिस्ट में गड़बड़ी का भी उठाया मुद्दा
विधायक वीर सिंह धींगान ने योजना की पात्रता शर्तों और प्रशासनिक अव्यवस्थाओं पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि जब दिल्ली की सभी महिलाओं को आर्थिक सहायता देने का वादा किया गया था, तो अब केवल घर की एक 'प्रमुख महिला' और इतनी ज्यादा शर्तें क्यों थोपी जा रही हैं?
VIDEO | Delhi: BJP workers protest outside AAP MLA Kuldeep Kumar's residence over his opposition to the Delhi Lakshmi Yojana.— Press Trust of India (@PTI_News) August 10, 2026
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