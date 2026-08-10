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दिल्ली में 'लक्ष्मी योजना' पर सियासी संग्राम, AAP के खिलाफ भाजपा का जोरदार प्रदर्शन

नई दिल्ली: दिल्ली की राजनीति में 'लक्ष्मी योजना' को लेकर छिड़ा घमासान अब सड़कों पर उतर आया है. विधानसभा में योजना के विरोध में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने दिल्ली में आम आदमी पार्टी के 22 विधायकों के आवास और कार्यालयों पर जोरदार प्रदर्शन शुरू कर दिया है. सुबह 8:00 बजे से ही तमाम आप विधायकों के घरों और दफ्तरों के बाहर कड़े सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं और दिल्ली पुलिस के जवान भारी संख्या में तैनात हैं.

पूर्व सांसद रमेश बिधूड़ी ने कालकाजी में किया प्रदर्शन

कालकाजी में नेता प्रतिपक्ष आतिशी के कार्यालय के बाहर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया. पूर्व सांसद रमेश बिधूड़ी की अगुवाई में हुए इस प्रदर्शन में AAP पर महिलाओं के हितों का विरोध करने का आरोप लगाया. कालकाजी में प्रदर्शन की अगुवाई पूर्व सांसद रमेश बिधूड़ी ने की. बीजेपी नेताओं का कहना है कि महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत करने और उन्हें सम्मान राशि देने की योजना का स्वागत किया जाना चाहिए, लेकिन आम आदमी पार्टी विधानसभा में इसका विरोध कर रही है. बीजेपी ने AAP के इस रुख को महिलाओं के प्रति उसकी मानसिकता से जोड़ते हुए निशाना साधा.

पूर्व सांसद रमेश बिधूड़ी ने कालकाजी में प्रदर्शन की अगुवाई की (ETV Bharat)

लक्ष्मी योजना' के विरोध पर भड़कीं भाजपा नेता

प्रदर्शन के दौरान पूर्व में सीमापुरी विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी रहीं वरिष्ठ नेता रिंकू दीदी ने आम आदमी पार्टी पर जमकर हमला बोला. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता दिल्ली की महिलाओं के सम्मान और आर्थिक सशक्तिकरण के लिए 'लक्ष्मी योजना' लेकर आई हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी इसका लगातार विरोध कर रही है. यह बेहद निंदनीय है. आप का यह रवैया साफ दिखाता है कि वह महिलाओं के हितों के खिलाफ काम करने वाली महिला विरोधी पार्टी है.