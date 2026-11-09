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पराली जलाने की घटनाओं में 10 गुना उछाल पर सियासत गरमाई, कपिल मिश्रा ने पंजाब सरकार से की जांच की मांग

सांकेतिक तस्वीर ( ETV Bharat )

नई दिल्ली: दीपावली के दिन पंजाब में पराली जलाने की घटनाओं में अचानक हुई भारी वृद्धि को लेकर दिल्ली सरकार के कैबिनेट मंत्री कपिल मिश्रा ने गंभीर सवाल उठाए हैं. सिविल लाइंस स्थित अपने आधिकारिक आवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में मिश्रा ने दावा किया कि दीपावली की शाम को अचानक लगभग 1200 स्थानों पर खेतों में आग लगाई गई, जो कि पिछले दिनों के मुकाबले करीब 10 गुना अधिक है. उन्होंने इसे किसानों, दीपावली और दिल्ली को बदनाम करने की एक गहरी साजिश करार दिया है.

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