पराली जलाने की घटनाओं में 10 गुना उछाल पर सियासत गरमाई, कपिल मिश्रा ने पंजाब सरकार से की जांच की मांग
पराली जलाने की घटनाओं में अचानक भारी वृद्धि को कपिल मिश्रा ने किसानों, दीपावली और दिल्ली के खिलाफ साजिश करार दिया है.
Published : November 9, 2026 at 3:25 PM IST
नई दिल्ली: दीपावली के दिन पंजाब में पराली जलाने की घटनाओं में अचानक हुई भारी वृद्धि को लेकर दिल्ली सरकार के कैबिनेट मंत्री कपिल मिश्रा ने गंभीर सवाल उठाए हैं. सिविल लाइंस स्थित अपने आधिकारिक आवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में मिश्रा ने दावा किया कि दीपावली की शाम को अचानक लगभग 1200 स्थानों पर खेतों में आग लगाई गई, जो कि पिछले दिनों के मुकाबले करीब 10 गुना अधिक है. उन्होंने इसे किसानों, दीपावली और दिल्ली को बदनाम करने की एक गहरी साजिश करार दिया है.
सैटेलाइट डेटा ने खड़े किए गंभीर सवाल
कैबिनेट मंत्री ने बताया कि 5, 6 और 7 नवंबर को पंजाब में पराली जलाने की घटनाएं औसतन 100 से 125 के बीच दर्ज की गई थीं. हालांकि, 8 नवंबर यानी दिवाली की शाम यह आंकड़ा अचानक उछलकर लगभग 1200 तक पहुंच गया. उन्होंने सैटेलाइट के वैज्ञानिक आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा कि कुछ ही घंटों में मामलों में इतनी बड़ी बढ़ोतरी सामान्य नहीं है. उन्होंने आशंका जताई कि किसानों के परिवारों द्वारा दीपावली मनाने के दौरान उनके खेतों में जानबूझकर आग लगाई गई ताकि त्योहार और किसानों को कटघरे में खड़ा किया जा सके.
पंजाब के कई शहरों में प्रदूषण का स्तर खतरनाक
कपिल मिश्रा ने पंजाब के विभिन्न शहरों की खराब आबोहवा का जिक्र करते हुए बताया कि 9 नवंबर की सुबह मलोट में वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 1238, अबोहर में 1307 और संगरूर में 1651 तक पहुंच गया. उन्होंने सवाल उठाया कि इन इलाकों में नागरिकों और किसानों का दम घुट रहा है, और इस गंभीर स्थिति की जिम्मेदारी किसकी है? उन्होंने कहा कि पंजाब के किसान ईमानदारी से पराली न जलाने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन कुछ लोगों की साजिश के कारण उन्हें बदनाम किया जा रहा है.
#WATCH | Delhi Minister Kapil Mishra says, "...We started getting calls from Punjab farmers last evening...that fire is being set in the fields at night, and when farmers are celebrating Diwali at their homes, their fields are being set ablaze by people who are then fleeing. We… pic.twitter.com/3CA4B7q3sM— ANI (@ANI) November 9, 2026
कॉल रिकॉर्ड जांचने की मांग
प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मंत्री ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान से अपील की कि 8 नवंबर की रात खेतों में आग लगाने की घटनाओं पर तत्काल एफआईआर दर्ज की जाए और निष्पक्ष जांच हो. उन्होंने यह भी मांग की कि संबंधित क्षेत्रों के आम आदमी पार्टी के स्थानीय नेताओं, विधायकों और पंजाब में मौजूद दिल्ली के पार्टी नेताओं के फोन रिकॉर्ड की जांच की जानी ताकि इस साजिश की असलियत सामने आ सके. उन्होंने आरोप लगाया कि दिवाली से पहले सुनियोजित तरीके से त्योहारों और सनातन परंपराओं के खिलाफ माहौल तैयार किया गया था.
प्रदूषण के आंकड़ों में सुधार का दावा
दिल्ली में वायु प्रदूषण की स्थिति पर बात करते हुए मंत्री कपिल मिश्रा ने कहा कि इस वर्ष प्रदूषण नियंत्रण में सकारात्मक परिणाम देखने को मिले हैं. उन्होंने आंकड़े साझा करते हुए बताया कि जहां वर्ष 2023 में दिवाली के बाद प्रदूषण में 43.33% और 2024 में लगभग 10% की वृद्धि हुई थी, वहीं इस वर्ष प्री और पोस्ट दीपावली प्रदूषण के आंकड़ों में 1.33% की कमी दर्ज की गई है. उन्होंने इसे सरकार और जनता के मिले-जुले प्रयासों का परिणाम बताया. अंत में, कपिल मिश्रा ने पंजाब सरकार से मांग की कि खेतों में आग लगाने वाले उपद्रवियों की शीघ्र पहचान कर उन्हें गिरफ्तार किया जाए, ताकि अन्नदाताओं को राजनीति का शिकार बनने से बचाया जा सके.
इसे भी पढ़ें