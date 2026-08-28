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1984 के दंगों पर हरियाणा में सियासी संग्राम, डॉ. अर्चना गुप्ता बोलीं- ‘सिख समाज इन जख्मों को कभी नहीं भूलेगा'

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉ. अर्चना गुप्ता ( ETV Bharat )

पानीपत: हरियाणा विधानसभा में 1984 के सिख विरोधी दंगों को लेकर माफी की मांग के दौरान हुए घटनाक्रम ने प्रदेश की सियासत गरमा दी है. सिख विधायक जरनैल सिंह द्वारा माफी की मांग से जुड़ा पर्चा दिखाए जाने और कांग्रेस विधायक इंदु नरवाल द्वारा कथित तौर पर पर्चा लेकर हवा में उछालने के मामले पर भाजपा ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला है. कांग्रेस के व्यवहार से सिख समाज की भावनाएं हुई आहत: भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉ. अर्चना गुप्ता ने पूरे घटनाक्रम की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि "कांग्रेस के इस व्यवहार से सिख समाज की भावनाएं आहत हुई हैं. 1984 के दंगों में सिख समुदाय के साथ जो अत्याचार हुए, उन्हें समाज आज भी नहीं भूला है और ऐसे मामलों में संवेदनशीलता बरती जानी चाहिए." 'किसी भी प्रकार का अपमानजनक व्यवहार स्वीकार नहीं': डॉ. अर्चना गुप्ता ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि "1984 के दंगों में निर्दोष लोगों की हत्या हुई, लोगों को घरों से बेघर किया गया और महिलाओं के साथ भी अत्याचार हुए. सिख समाज ने देश, धर्म, संस्कृति और एकता-अखंडता की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर किया है. ऐसे समाज के साथ किसी भी प्रकार का अपमानजनक व्यवहार स्वीकार नहीं किया जा सकता."