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पेट्रोल-डीजल की कीमतों में कटौती पर सियासी संग्राम, रामनवमी का तोहफा बनाम चुनावी मजबूरी

छत्तीसगढ़ के उपमुख्यमंत्री अरुण साव ने पेट्रोल-डीजल पर एक्साइज ड्यूटी में कटौती को बड़ा और स्वागत योग्य कदम बताया. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैश्विक संकट के बीच जनता को राहत देने का काम किया है.

रायपुर : पेट्रोल-डीजल पर एक्साइज ड्यूटी में भारी कटौती के बाद देशभर में जहां आम जनता को राहत मिली है, वहीं सियासत भी चरम पर पहुंच गई है. भाजपा इसे रामनवमी का तोहफा और प्रधानमंत्री का जनहितकारी फैसला बता रही है, तो कांग्रेस इसे चुनावी मजबूरी और पुरानी वसूली की भरपाई करार दे रही है. फैसले से ज्यादा अब नेताओं के बयान सुर्खियों में हैं.

रामनवमी पर तोहफा, पीएम मोदी को धन्यवाद

अरुण साव ने कहा कि रामनवमी के पावन अवसर पर यह फैसला देशवासियों के लिए तोहफा है. उन्होंने इसे ऐतिहासिक निर्णय बताते हुए प्रधानमंत्री के प्रति आभार जताया है.

कांग्रेस का पलटवार, यह राहत नहीं, मजबूरी

छत्तीसगढ़ कांग्रेस मीडिया विभाग के प्रदेश अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने इस फैसले को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा.उन्होंने कहा कि डीजल को एक्साइज से मुक्त करना और पेट्रोल पर कटौती करना कोई एहसान नहीं, बल्कि मजबूरी में लिया गया निर्णय है.

कोरोना काल का हिसाब, पहले वसूली, अब वापसी- कांग्रेस

सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि कोरोना काल में पेट्रोल-डीजल पर भारी एक्साइज ड्यूटी लगाकर सरकार ने बड़ी कमाई की थी. उनके मुताबिक, मौजूदा कटौती उसी वसूली की आंशिक वापसी है, इसे नई राहत नहीं कहा जा सकता.

चुनाव के बाद फिर बढ़ेंगे दाम- कांग्रेस

कांग्रेस ने आरोप लगाया कि पांच राज्यों के चुनाव को देखते हुए सरकार ने यह फैसला लिया है. सुशील आनंद शुक्ला ने दावा किया कि जैसे ही मतदान खत्म होगा, पेट्रोल-डीजल के दाम फिर बढ़ा दिए जाएंगे.

पेट्रोल डीजल की कीमतों में कमी पर सियासी घमासान

एक तरफ पेट्रोल डीजल की कीमतों पर आम जनता को राहत मिली है, तो दूसरी तरफ राजनीतिक दलों के बीच बयानबाजी तेज हो गई है. इस फैसले ने आर्थिक राहत से ज्यादा सियासी बहस को हवा दे दी है.पेट्रोल-डीजल की कीमतों में कटौती ने जहां लोगों को राहत दी है, वहीं तोहफा बनाम मजबूरी की इस बहस ने इसे बड़ा राजनीतिक मुद्दा बना दिया है. अब नजर इस बात पर है कि यह राहत कितनी स्थायी रहती है.